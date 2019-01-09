Костину лучше вернуться в московское «Динамо». Но кто же его отпустит?

Капитан молодежной сборной России Клим Костин после матча за бронзу со швейцарцами говорил правильные и трогательные слова: «Это большая ложка меда в бочку с дегтем после полуфинала с американцами. Хорошо, что мы отошли от поражения, собрались. Забрали бронзу, хотя достойны были золота. Как нашли нужный настрой? Погуляли после ужина. Поговорили с ребятами, что стоит принять это поражение. И забрать хотя бы бронзовые медали… Если честно, мне стыдно перед мамой. Я ей обещал золото привезти. А получилась бронза. Но думаю, мама меня простит».

Я бы не стал придираться к Костину за то, что он бросал обидные слова болельщикам, обзывал соперников «клоунами», вел себя излишне эмоционально. Наверное, капитану надо быть сдержаннее. Но лично я вижу в Климе молодого Илью Ковальчука, который был таким же горячим. И такие хоккеисты – находка для журналистов. Так что давай, парень, жги дальше, не сбавляя обороты.

Но я могу понять, почему нервничает Костин. Он уже второй сезон выступает в системе «Сент-Луиса». И ни разу клуб НХЛ не дал россиянину сыграть в основе. Клим провел уже 95 матчей за «Сан-Антонио» (АХЛ), в которых набрал 39 (11+28) очков при 120 минутах штрафа.

Костин был выбран в конце первого раунда, под номером 31. И подписал даже не максимальный контракт для новичка – не $0,925 млн, а $0,894 млн. Проблема в том, что для активации этого контракта Клим должен провести минимум 10 матчей в НХЛ за сезон. А это никак не удается. И этот контракт уже был перенесен на один год, а теперь съедет еще на один – до 2022-го.

Оцените, как хитро устроена клубная система НХЛ. Молодые там имеют двусторонние контракты – вот Костин в АХЛ зарабатывает всего $70 тысяч в год, минус налоги. Чистые деньги уходят на оплату жилья, питание, машину – вот это все.

То есть до 2022 года Костин должен играть фактически бесплатно, если его так и не вызовут наверх. А когда это произойдет – мы даже не знаем. Игрок уже поменял агента, но конца в этой истории не видно.

Да, Костин уезжал в НХЛ из московского «Динамо», и он был недоволен, что там ему не давали играть. Но теперь Клим стал неограниченно свободным агентом – помните, когда «Динамо» сменило форму собственности? Он мог бы вернуться в любой клуб КХЛ, причем на большие деньги. Но держит контракт в Северной Америке.

Какой же выход? Аренда Костина в КХЛ, как сделала та же «Флорида» с Максимом Маминым. Ну а пока Клим находится в тупике, и он снова будет играть за ненавистный «Сан-Антонио». Хотя мечтает совсем о другом. И мы сами знаем, что по потенциалу Костин легко мог бы играть за «Сент-Луис». Но если в «Динамо» ему давали в среднем по две минуты за матч, то в НХЛ не дают вообще ничего.

В какой клуб КХЛ лучше бы вернуться Костину? Да в то же «Динамо», которому очень пригодились бы такие молодые игроки. Будем верить, что аренда все-таки состоится.