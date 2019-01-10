В КХЛ со звездными россиянами не густо, а в НХЛ с канадскими сливками и вовсе беда!

Хоккей 10 января 2019 21:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Славин Виталий

На Матч звезд КХЛ в этом году приглашено больше иностранцев, чем россиян – 23 против 21. При этом каждый наш клуб может заявить на сезон не более пяти легионеров. Что это: мы ослабели или варяги резко прибавили?

Ни то, ни другое! Ситуация в принципе нормальная. Давайте разбираться на цифрах – без них здесь никак не обойтись.

Каждый дивизион КХЛ на звездном уик-энде представят по 11 хоккеистов – 2 вратаря, 4 защитника, 5 нападающих.

Больше всего иностранцев (7) сыграют за дивизион Боброва, тот самый в котором состоит базовый клуб сборной. Но от СКА в Казань приедут только форварды Гусев и Барабанов, а также шведский защитник Херсли и шведский вратарь Хелльберг. Еще два россиянина – форварды Хохлачев («Спартак») и Кагарлицкий («Динамо» М). Все остальные места захватили иноземцы, причем полностью закрыли квоту оборонцев.

Преобладают гастарбайтеры и в дивизионе Чернышева: 6 против 5. И снова они закрыли все четыре вакансии тыловиков! От России тут – вратарь Бобков, нападающие Широков, Михеев (все – «Авангард»), Бурдасов («СЮ»), Михайлов («Сибирь»).

В дивизионах Тарасова и Харламова россияне все-таки преобладают, однако перевес в обоих случаях минимальный – 6 против 5. Но! Среди этих 12 россиян лишь 5 защитников – Нестеров (ЦСКА), Елесин («Локомотив»), Трямкин («Автомобилист»), Антипин («Металлург»), Баранцев («Торпедо»).

Вот она – главная нынешняя проблема отечественного хоккея: дефицит классных защитников, прежде всего атакующих. Об этом кричит список самых результативных оборонцев сезона: в топ-15 всего-навсего трое наших?! Так что, пять призванных на Матч звезд КХЛ российских защитников (из 16) – это, можно сказать, сделано по блату, с большим запасом.

Подведем итог.

Из 21 россиянина – 4 вратаря, 5 защитников, 12 нападающих.

Из 23 легионеров – 4 вратаря, 11 защитников, 8 нападающих.

Все логично и понятно: наш хоккей всегда славился атакой. При этом вполне объяснимо и общее верховенство иностранцев. По идее оно должно быть даже весомее.

Ведь смотрите что получается. В КХЛ 19 российских команд и 6 зарубежных, в которых никаких лимитов нет. Условно будем считать, что от каждого клуба на участие в Матче звезд способны претендовать 20 игроков основного состава.

Тогда россиян на выбор будет 285 (за вычетом лимитчиков по 15 игроков в 19 клубах);

Иностранцев – 215 (по 5 легионеров в 19 наших клубах, что в сумме даст 95 игроков, плюс 120 представителей зарубежных команд).

А если еще учесть, что легионеров в наши клубы приглашают исключительно на роль лидеров, и они, как правило, занимают места в ударных звеньях, то их минимальному численному преимуществу на Матче звезд можно даже порадоваться.

Это первое.

А второе – ни в коем случае нельзя расширять лимит на варягов в КХЛ. Их и так в нашей лиге более чем достаточно.

Многие тут же кивнут в сторону НХЛ, мол, там никаких ограничений на рынке труда нет. Да, это так. Но знаете, сколько канадцев попали в список 40 на Матч звезд НХЛ-2019? Вы только вдумайтесь – 16?! Да, еще четырех игроков в ближайшее время выберут болельщики. Но это факта не изменит: пришельцы задвинули родоначальников!

Из 24 представителей остального мира, естественно, больше всего американцев – 13, финнов – 4 (без Лайне!), шведов – 3, Василевский и Кучеров (не забудем взявшего самоотвод Овечкина), а также чех Пастрняк и швейцарец Йози.

И это при том, что канадцы по-прежнему доминируют в НХЛ: в нынешнем сезоне в лиге отметились 356 полевых игроков страны кленового листа и 31 голкипер. Тем не менее в звезды из этой вроде бы тьмы хоккеистов не отобралось и двух десятков…