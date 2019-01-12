Пусть Кочетков берет пример с Бобровского

Хоккей 12 января 2019 10:35 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Еще раз о ситуации с российскими вратарями, которых якобы зажимают.

- Мы дадим Кочеткову шанс, - заверил главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов сразу после молодежного чемпионата мира. И вчера в Уфе доверил ворота восстановившегося после затяжного лечения 34-летнему Константину Барулину. Между прочим, чемпиону мира среди молодежи 2003 года. Правда, на том турнире он сидел в запасе, а играл наиталантливейший спартаковец Андрей Медведев, который в 15 лет обыгрывал «Ак Барс», а теперь почти забыт.

В противоположных воротах играл вовсе не раскрученный финн Метсола, а мало кому известный 22-летний гренадер Иван Федотов. С его 202 сантиметрами он вышел самого Василия Кошечкина.

И Федотов, и Барулин позволяли себе ошибки. И если бы не отмененный после тренерского запроса на «вне игры» гол Кадейкина, сочинцы не увезли бы из столицы Башкирии даже одно очко.

А Кочетков в это время приходит в себя в Рязани и ждет обещанного тренером Зубова шанса. Но если даже не дождется, горевать не стоит.

В свое время в Новокузнецке удивлялись и возмущались – мол, почему главный тренер «Металлурга» Борис Михайлов зажимает кандидата в молодежную сборную Сергея Бобровского, делая ставку на ветерана Максима Соколова?

- Моя задача здесь – не готовить вратарей для сборной, - парировал тогда маститый тренер вопрос одного журналиста.

Бобровский отправился за океан, не будучи задрафтованным. Да и на МЧМ-2008 он сыграл не так ярко, как Кочетков в Ванкувере. Кем стал Бобровский хорошо известно. «Везину» , да еще дважды, за красивые глазки не дают.

Это тренер Дмитрий Квартальнов может отказаться от вратаря-легионера с жирной зарплатой, сделав ставку на доморощенного Илью Коновалова и его юного сменщика Даниила Исаева. Квартальнов и Сорокина выдвинул на первые роли. По ходу сезона-2015/16 вратарь молодежной сборной России вытеснил из основы опытного Станислава Галимова и плей-офф провел без замен, от звонка до звонка. И никто его не зажимал. В отличие от Игоря Шестеркина, которому в плей-офф не доверяли, а выбор делали в пользу финского великана Коскинена.

Весной у Шестеркина заканчивается контракт со СКА. Есть основания считать, что карьеру он продолжит в НХЛ. Скаут задрафтовавшего вратаря «Рейнджерс» Владимир Лутченко полагает, что уже сейчас Шестеркин мог бы потеснить самого Лундкиста.

А Хелльберга пригласили в том числе и на подстраховку. На тот случай, если Шестеркин уедет.

Недавно ЦСКА еще на два сезона подписал шведа Нильссона, напарника Сорокина. Зарплата у шведа в разы меньше, чем у его российского сменщика. Прошлой весной резанули слова Сергея Фёдорова о Сорокине в преддверии финала плей-офф:

- Илья остается первым номером, но должен помнить, что играет не за фантики.

Трехлетний контракт Сорокина заканчивается в апреле 2020 года. Недавно он пошутил, что умеет считать до десяти. Это о «сухарях». А деньги зарабатывает космические, сумма – восемью нулями и даже больше. Какие уж тут фантики…

Среди вратарей-легионеров в российских клубах нет вопросов разве что к Коваржу из «Автомобилиста». Но и чех в последнее время выручает гораздо реже, чем в первой половине сезона. Ортио в «Витязе» играет с перепадами. Как и уже упоминавшийся Метсола в Уфе. Тут бы перспективному Карееву выйти на первый план, но он почему-то переместился на задний.

«Торпедо» после травмы Галимова вынуждено было взять экстравагантного канадца Браста. А вот приход в Хабару чеха Лангнхамера – тайна, покрытая мраком. «Амур» едва ли не со старта потерял шансы на плей-офф, так зачем легионера приглашать? Интересно узнать зарплату этого чеха…

Фурх в Череповце заметно уступает своему предтече словаку Гудачеку, который теперь тащит «Спартак» в плей-офф.

Но вот втащит ли Ригу в кубковую восьмерку татарин Тимур Билялов? Он подвинул из основы местного идола Гудлевскиса, который после заокеанской стажировки потерял кураж и в мастерстве не прибавил.