Отцы и дети. Колонка Владислава Домрачева

Хоккей 13 января 2019 21:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Матч ЦСКА с минским «Динамо» сенсацию не подарил. Лидер чемпионата буквально закатал «зубров» в лед. 0:3 – еще почетный для гостей счет. Удивил наплыв болельщиков – на аутсайдера собралось 9880 (!) зрителей.

По этому случаю впервые вышел на лед после возвращения из Ванкувера лучший защитник МЧМ Александр Романов. А в команде гостей внимание привлек ветеран Алексей Терещенко. Совсем недавно он был на просмотровом контракте, а с недавних пор ему доверили капитанскую нашивку. Мои коллеги из Минска, приехавшие в Москву, не скрывали восхищения трехкратным чемпионом мира.

Терещенко Романову в отцы годится, он старше армейца на 19 лет.

А перед игрой чествовали заслуженного ветерана Юрия Блинова, которому исполнилось 70 лет. В ЦСКА уважают историю. Увы, никто больше не вспомнил об олимпийском чемпионе Саппоро-1972, который выходил на японский лед в тройке с Борисом Михайловым и Владимиром Петровым. Заменяя Легенду №17 Валерий Харламова, которого тренеры Анатолий Тарасов и Аркадий Чернышев перевели в «систему» к Анатолию Фирсову и Владимиру Викулову.

Блинов сыграл ярко, в решающем матче забил один из голов чехам (5:2).

Потом была Суперсерия-1972. Блинов и канадцам насолил. В первом московском матче его шайба в ворота Кена Драйдена положила начало погоне сборной СССР. Уступая в третьем периоде 0:3 и 1:4, наши вырвали победу 5:4. Жаль, что этот камбэк не помог одержать победу в серии.

К слову, 2 января, когда вся Россия смаковала победу в Ванкувере нашей молодежки над Канадой, праздновал 70-летие двукратный олимпийский чемпион, участник четырех серий против профессионалов из НХЛ/ВХА Владимир Лутченко. Выглядит знаменитый защитник лет на 15 моложе своих лет, пришел на разговор в рыжих ботинках из нубука, которые носит молодежь.

Ныне Лутченко скаут «Нью-Йорк Рейнджерс», хвалит «проспекта» Игоря Шестеркина, считает, что он сильнее Александра Георгиева, остановившего в недавнем нью-йоркском дерби грозную атаку «Айлендерс». Уважаемый юбиляр продолжает выходить на лед в составе «Легенд хоккея».

Внук Зинэтулы Билялетдинова Романов на пути к славе. В матче с минчанами он выходил во второй паре, провел на льду 15 минут 21 секунду. А в прошлую пятницу во время матча с «Трактором» он впервые в жизни стал героем автограф-сессии. Очередь к лучшему защитнику МЧМ-2019 выстроилась длиннющая. Уже закончился перерыв, начался второй период, а болельщики все не расходились.

– Да меня на улице никто не узнает, – скромно улыбнулся Романов, когда я заговорил с ним на тему его популярности. – Подумаешь, лучший защитник.

Не скажите, Александр. Если выиграете с ЦСКА Кубок Гагарина, болельщики не дадут вам проходу.