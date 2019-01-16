Михаил Пашнин: Телегин – молодец! Грубость перешла черту

Хоккей 16 января 2019 12:58 Автор: Кузютина Елена

Защитник московских армейцев Михаил Пашнин о победе над магнитогорским «Металлургом» и тактике на игру против «Автомобилиста».

- Михаил, вчера ЦСКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом». Как складывалась игра? Удивили ли чем-то гости?

- «Магнитка» – достойный соперник. Команда играет на своей скорости. Мы в первом периоде сравнялись с ними в этом компоненте, поэтому борьба вышла вязкой, что не совсем похоже на наш стиль. Потом перестроились, стали показывать свой хоккей и начали переигрывать «Металлург». Держали оборону и старались поймать их на контратаках.

- В матче было много силовой борьбы. Случались моменты, когда хотелось просто сбросить краги и выяснить отношения кулаками?

- Бывало. «Металлург» – команда с характером. Да и вообще, хоккей редко обходится без таких эмоций. Хотелось пару раз, но сегодня все думали о команде, а не о своих личных эмоциях. Благодаря тому, что все, как один, работали на команду и никто сам на рожон не лез, не грубил, обошлось без драк. Был один эпизод: Ванька Телегин – молодец! Когда грубость уже перешла какую-то черту, он заступился за партнера.

- Сейчас у ЦСКА очень плотный график игр и серьезные соперники. Успеваете восстанавливаться между матчами?

- Нам дают отдыхать. Иногда пропускаем ледовые тренировки, приходим на велосипеды. Также массаж и растяжка, которая у меня очень хорошая – на шпагат сажусь.

- Ничего себе! Как это у вас получилось?

- Постоянная работа. Тянешься, тянешься и вот – за год-два сел на шпагат.

- Ротация в команде – это скорее минус или, наоборот, подстегивает на еще большую работу?

- Подстегивает в любом случае. В нашей команде много квалифицированных игроков, которые хорошо играют, бьются, стараются. Нет таких матчей, когда кто-то выходит неподготовленным. Все работают, чтобы быть в составе. Это плюс. Иногда, конечно, неприятно, когда ты поймал игровой ритм, а потом пропускаешь день-два. Всегда хочется играть больше. Но, опять же, в ЦСКА – все профессионалы, поэтому мы всегда в тонусе и готовы вступить в игру.

- Следующий соперник – «Автомобилист». Как играть против них, чтобы добиться победы?

- С прошлых игр с ними я помню, что они просто играют в обороне. Выводят шайбу из зоны по борту или стеклу, нападающие ее догоняют и стараются всегда играть в зоне атаки. Нам нужно держаться в их зоне, и тогда все получится.