Мы не умеем веселиться. Почему мастер-шоу КХЛ получилось унылым

Хоккей 19 января 2019 21:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Опять слишком много серьезных лиц.

Матчи звезд КХЛ крайне дискуссионная штука. Был момент, когда они превратились в откровенный фарс – три года назад в Москве творился полный паноптикум. Самим хоккеистам в конец надоел старый формат противостояния двух конференций, что они его откровенно саботировали. Вратари не ловили, полевые ходили пешком, а в ворота залетало все, что туда направлялось. На двоих команды тогда набросали больше 50 шайб.

После этого стало бодрее. Формат с четырьмя сборными дивизионов и приглашением лучших молодых игроков с Кубка вызова оживили идею звездного уик-энда КХЛ, добавив немного соревновательности.

Но, кажется, сейчас организаторы скатываются в очередную крайность. Сегодня в Казани мастер-шоу было не лайтовым разогревом перед завтрашними играми, а реально серьезным соревнованием. Замороченные цифровые мишени, отмена конкурса на лучший буллит, более строгий формат вратарских противостояний.

Даже девушки-комментаторы на скамейках вели себя как-то зажато. Дарья Миронова и Наталья Кларк пытались креативить, но выглядело это не совсем естественно. Складывалось ощущение, что мы просто не умеем веселиться.

Шоу для болельщиков у нас начинается длинными речами чиновников и официальных лиц, гимнами и очень долгим представлением команд. Сидя перед монитором у меня появилось желание пойти на кухню и заварить чай во время всех этих приготовлений. Чего уж говорить о людях, которые пришли на трибуны.

Сложилось впечатление, что про них вообще забыли. С ними практически не взаимодействовали игроки. Да, победители конкурсов подписывали шайбы и передавали их на трибуны, а Филип Ларсен фоткался с детишками через заградительное стекло, но этого мало. На таких ивентах зрители должны чувствовать себя более вовлеченными. Они же не в театр пришли.

И тут вопрос не только к организаторам. Участники, которые по логике вещей приехали отдыхать и отрываться, не должны с пресными лицами сидеть на скамейке в ожидании своей очереди. Мэтью Майоне взял в руки гитару и показал, как надо работать со зрителем. А мы пока еще не научились веселиться.

Не все, конечно. Например, Константин Барулин приехал и в очередной раз доказал, что он крутой шоумен. Кипер «Сочи» понимает, что если его зовут на такое мероприятие, то нужно чем-то запомниться, сделать так, чтобы зрители на трибунах улыбнулись. Но большая часть игроков выходила на конкурсы с лицами, на которых не читалась заинтересованность в происходящем.

Символично, что организаторы пытались максимизировать соревновательную составляющую, а победила команда, которая в последнем конкурсе наплевала на правила и просто угорела. Антон Бурдасов подсказал Сергею Широкову не тратить время на броски по электронным мишеням, которые срабатывали через раз, а тупо расшвырять все шайбы в стороны, намотать пять кругов штрафа и выиграть мастер-шоу. Вот у этих ребят с внутренней свободой чуть получше.

И всего-то нужно – добавить чуть-чуть натурального стеба. У многих ребят, которые приехали на звездных уик-энд, с чувством юмора полный порядок. Тот же Виталий Кравцов в молодежной сборной травил всех, кто попадался ему на глаза. А тут ему записал видеообращение Дмитрий Губерниев, но парень не придумал ничего крутого в ответ.

Костюмы, переодевания – это, конечно, все круто, но у нас почему-то смотрится крайне наигранно. Единственные, кто по полной отрываются на Матчах звезд – это маскоты. Вот за ними следить одно удовольствие. Было бы прикольно, если бы игроки брали с них пример.