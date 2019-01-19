А буллит бил Сычев! 5 ярких фишек и едких замечаний по Мастер шоу-2019

Хоккей 19 января 2019 19:36 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Обозреватель «Советского спорта» - о самых запоминающихся моментах в конкурсах игроков на Матче звезд КХЛ-2019 в Казани.

В Мастер-шоу с огромным отрывом победила команда дивизиона Чернышева – 9 баллов. Но, конечно, в таких конкурсах запоминаются не набранные очки, а совсем другие вещи. Их и отметим!

1. КОВАРЖ ОБОКРАЛ СЫЧЕВА

В этом году организаторы убрали из программы один из самых зрелищных конкурсов – на самый красивый буллит. Заменив его соревнованием «Надежная защита», где на первый план, по идее, должны были выйти вратари, отражающие штрафные броски.

Затея удалась не вполне, потому то голкиперам в такой ситуации трудно показать что-то выдающееся. Самым надежным оказался Игорь Бобков из «Авангарда». А вот буллиты и в конкурсе вратарей остались буллитами! Причем, стали даже более разнообразными.

Кто-то бил четко и сильно, как в официальных матчах КХЛ. Другие пытались сделать все очень красиво. Но не одна из этих попыток не удалась. Хотя у Лауриса Дарзиньша задумка с жонглированием шайбы была хороша.

В итоге победил опять эпатаж. В составе Дивизиона Чернышева на площадке неожиданно появился футболист Дмитрий Сычев, который вырос в Омске и прекрасно катается на коньках. Вместе с нападающим «Авангарда» Ильей Михеевым он шел на ворота играя коньками в пас футбольным мячом… Но сибирякам все испортил голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж, который и такие голы пропускать был не намерен. Чех отбросил клюшку, нырнул вперед «рыбкой» и накрыл мяч грудью, сняв его с ноги у Сычева.

2. ТЕЛЕВЕДУЩИЕ НЕ ОПОЗНАЛИ МИРОНОВУ

Этот номер был проделан тоже во время буллитов, когда на льду оказались два Мэтью Майоне. Причем, один был без коньков, но с гитарой.

Ведущие Мастер-шоу Роман Скворцов и Александр Гуськов почему-то сразу окрестили их братьями. Да еще и покритиковали за то, что брат у итальянского защитника с хоккеем «не на ты». Хотя чересчур изящные формы под хоккейным свитером угадывались сразу.

В итоге только, когда «брат» очень по-женски шлепнулся на лед и из-под черного парика выбилось несколько белокурых локонов, в нем была опознана тренер Дивизиона Харламова и известная телеведущая Дарья Миронова.

3. ЭСТАФЕТУ СПАС БАРУЛИН ВО ФРАКЕ

«Эстафета хоккейного мастерства» действительно показывает сильные стороны профессиональных игроков. Но мне этот конкурс показался слишком уж замороченным. По-моему, и зрители на трибунах слегка заскучали.

Ситуацию спас неутомимый выдумщик – голкипер ХК Сочи Константин Барулин, который вышел наносить броски от ворот до ворот в цилиндре и фраке. Вот он сорвал овацию!

Его почин поддержала и четверка мушкетеров Большого Билла. Все были в плащах и широкополых шляпах. Кстати, во главе с самым настоящим французом – Стефаном Да Костой из «Автомобилиста».

4. МАЙОНЕ ПЕРЕЩЕГОЛЯЛ АНИСИНА

Я до сих пор помню, как форвард Михаил Анисин неожиданно исполнил на Матче звезд в Риге оперную арию. Но сегодня защитник рижского «Динамо» Мэтью Майоне его перещеголял. Потому что не только спел на льду, но и сыграл на гитаре.

На следующем Матче Звезд ждем уже целого оркестра из игроков!

5. МИШЕНИ ПЛОХО ВИДНО ПО ТВ

Приветствую новые технологии в конкурсе на «Точность броска» и так называемый хоккейный «Биатлон». Но есть небольшая претензия к нему. Не знаю, как с трибун, а вот на телекартинке было сложно определить, когда мишени были поражены. Подсветка по их контуру видна плохо. Надо бы сделать ее ярче. А лучше – как в настоящем биатлоне. Чтобы черный круг становился белым.

P.S. Ну и в завершении не могу не отметить героев нынешнего мастер-шоу, которые победили в индивидуальных и по настоящему профессиональных хоккейных конкурсах. О чем надо знать и их соперникам.

Самый быстрый игрок КХЛ в этом сезоне – форвард московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий. Он может обогнуть площадку по периметру за 13,016 секунды.

Правда, рекорд Энвера Лисина, выступающего ныне за «Спартак» устоял – 12,454. А его на Матч звезд на этот раз не позвали.

Самый сильный бросок у защитника «Локомотива» Александра Елесина – 164,22 км/ч. Но и он не смог превзойти рекорд ныне уже завершившего карьеру Александра Рязанцева – 183 км/ч.

Самый меткий игрок КХЛ – форвард «Авангарда» Сергей Широков. Но это уже информация для главного тренера «ястребов» Боба Хартли, который почему-то неоправданно редко использует олимпийского чемпиона в большинстве.

До встречи на воскресном Матче звезд!