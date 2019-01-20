Константин Барулин: Кочеткову надо дать шанс, но зачем нагнетать?

Вратарь ХК «Сочи» Константин Барулин и в Казани удивил. На этот раз костюмом.
– Как докатились до такой жизни? – вопрос Барулину.
– Становлюсь взрослее, выгляжу солиднее. Стараюсь соответствовать костюму.
– Что за костюм?
– Похож в нем Чарли Чаплина, но остаюсь самим собой.
– Кто придумал?
– Как кто? Супруга моя – Наталья. Она главный генератор всех идей.
– Но победить во вратарском конкурсе вам не удалось.
– Это не так важно. Главное – на лицах болельщиков появились улыбки. Всем понравилось.
– Вопрос о танцах на льду. До Казани вы были единственным вратарем-танцором. Теперь появился Юлиус Гудачек. Ждать между вами батл?
– Все спрашивают об этом. Да нет. Теперь я солидный мужчина.
– И в поле не будете выходить, как на Матче звезд-2016?
– У меня на свитере буковка «С». С ней можно пересекать синюю линию.
– На Матче звезд капитанами команд стали вратари. Раньше такое было?
– Нет, пожалуй. Хотя в НХЛ Луонго выходил с маленькой буковой «С». Неофициальный капитан.
– Константин, вы долго не играли, лечились. Вышли в Уфе, потом в Балашихе. Набрали форму?
– В Уфе было непросто. После двухмесячной паузы. Первый период провел нервозно. Но потом втянулся, и мы взяли очки (уступили в овертайме 4:5 – прим. ред.). Но в Омске я уже набрал форме, и мы выиграли (4:2 – прим. ред).
– Почему в Омске?
– Да я «Авангард» не отделяю от Омска. Тем более с болельщиками «Авангарда» общаюсь, приветы мне передают. И сам там играл. Ладно, пусть будет Омск тире Балашиха.
– Лучший вратарь МЧМ-2019 Кочетков вас не подсиживает? Общественность требует дать ему шанс…
– Это вы стараетесь меня как-то поджать. В наше время, когда выигрывали молодежный чемпионат мира, было все как-то спокойнее проходило. Пресса не то что давление оказывает, но просит дать ему шанс. И я выигрывал молодежку. Но согласен, парню можно дать шанс. Впрочем, все зависит от него, как он себя покажет.
– Послушайте, на МЧМ-2003 в Галифаксе ворота сборной России защищал Медведев…
– Я тоже сыграл два матча. Мы одна команда, и делаем одно дело. Как говорится, игра забывается, а результат остается.