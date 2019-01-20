Константин Барулин: Кочеткову надо дать шанс, но зачем нагнетать?

Хоккей 20 января 2019 12:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Вратарь ХК «Сочи» Константин Барулин и в Казани удивил. На этот раз костюмом.

– Как докатились до такой жизни? – вопрос Барулину.

– Становлюсь взрослее, выгляжу солиднее. Стараюсь соответствовать костюму.

– Что за костюм?

– Похож в нем Чарли Чаплина, но остаюсь самим собой.

– Кто придумал?

– Как кто? Супруга моя – Наталья. Она главный генератор всех идей.

– Но победить во вратарском конкурсе вам не удалось.

– Это не так важно. Главное – на лицах болельщиков появились улыбки. Всем понравилось.

– Вопрос о танцах на льду. До Казани вы были единственным вратарем-танцором. Теперь появился Юлиус Гудачек. Ждать между вами батл?

– Все спрашивают об этом. Да нет. Теперь я солидный мужчина.

– И в поле не будете выходить, как на Матче звезд-2016?

– У меня на свитере буковка «С». С ней можно пересекать синюю линию.

– На Матче звезд капитанами команд стали вратари. Раньше такое было?

– Нет, пожалуй. Хотя в НХЛ Луонго выходил с маленькой буковой «С». Неофициальный капитан.

– Константин, вы долго не играли, лечились. Вышли в Уфе, потом в Балашихе. Набрали форму?

– В Уфе было непросто. После двухмесячной паузы. Первый период провел нервозно. Но потом втянулся, и мы взяли очки (уступили в овертайме 4:5 – прим. ред.). Но в Омске я уже набрал форме, и мы выиграли (4:2 – прим. ред).

– Почему в Омске?

– Да я «Авангард» не отделяю от Омска. Тем более с болельщиками «Авангарда» общаюсь, приветы мне передают. И сам там играл. Ладно, пусть будет Омск тире Балашиха.

– Лучший вратарь МЧМ-2019 Кочетков вас не подсиживает? Общественность требует дать ему шанс…

– Это вы стараетесь меня как-то поджать. В наше время, когда выигрывали молодежный чемпионат мира, было все как-то спокойнее проходило. Пресса не то что давление оказывает, но просит дать ему шанс. И я выигрывал молодежку. Но согласен, парню можно дать шанс. Впрочем, все зависит от него, как он себя покажет.

– Послушайте, на МЧМ-2003 в Галифаксе ворота сборной России защищал Медведев…

– Я тоже сыграл два матча. Мы одна команда, и делаем одно дело. Как говорится, игра забывается, а результат остается.