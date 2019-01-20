Коварж сыграл в маске Третьяка. Вратарь «Автомобилиста» примерил ретро-шлем

Хоккей 20 января 2019 14:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Голкипер лидера Восточной конференции Якуб Коварж удивил в Мастер-шоу, выйдя в старой канадской маске.

– Якуб, в такой маске ведь Третьяк играл в конце 1970-х – первой половине 1980-х. В финале Кубка Канады-1981. Ему канадцы делали шлем под заказ.

– Знаю, такая есть только у меня.

– Шайбу хоть сквозь «решетку» видели?

– Видел. Все нормально.

– Вы прилетели в Казань после поражения «Автомобилиста» от ЦСКА 0:3. Тем не менее тренер Мартемьянов похвалил своего вратаря. Сказал, что весь второй период вы держали команду в игре…

– Это моя работа. Я должен выручать. А ошибки бывают у всех.

– Кто из соперников лично для вас наиболее опасный?

– Мы по два раза проиграли Питеру и Казани. Пожалуй, что они. С Питером вообще ничего не получилось. Но обращать внимание на него не надо. С ним мы можем встретиться только в финале. Больше внимания – на «Ак Барс».

– Однако в первом раунде плей-офф вы вряд ли попадете на «Ак Барс».

– Почему? Вдруг мы займем пятое-шестое места...

– Вряд ли. Скорее, «Авангард» упадет на пятое.

– Вот мы с ним и встретимся. Но я о будущих соперниках не думаю. Как начнешь загадывать, проигрываешь.

Эту беседу не без интереса слушал вратарь «Ак Барса» Владислав Подъяпольский.

– Владислав, вы с такой ретро-маской знакомы?

– Да была у меня в Новокузнецке похожая на эту. Но мне клюшкой сквозь нее заехали в лицо. Я в таких боюсь играть.