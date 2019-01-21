Борис Майоров: В «Динамо» и сборной СССР Билялетдинову бить буллит никто не дал бы

Хоккей 21 января 2019 16:23 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – об эпатажном выступлении Зинэтулы Билялетдинова на Матче звезд КХЛ-2019.

Во время Матча звезд главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов неожиданно выскочил на лед и пробил буллит.

- Откуда у тренера такие навыки? Случалось ли Билялетдинову в бытность игроком «Динамо» или сборной СССР исполнять штрафные броски?

- Вряд ли Зинэтуле Хайдяровичу доводилось бить буллиты, будучи хоккеистом, - улыбается Борис Майоров. - В советские времена, да и позже в хоккее не было овертаймов и буллитных серий по окончанию матчей. Зато были ничьи.

В игре же буллиты назначались крайне редко, буквально несколько раз за весь чемпионат. Я вот 15 лет играл за «Спартак», но сейчас не могу вспомнить, чтоб моя команда кому-то буллит пробила хотя бы раз за все это время. Это сейчас, если игрок вышел на ударную позицию и его зацепили – сразу буллит. Раньше такого не было.

Так что я уверен, что у Билялетдинова никаких навыков в пробивании штрафных быть не может. Если его «Динамо» и получало когда-нибудь право на буллит, то его бы доверили нападающему. Но точно – не защитнику!

… В конкурсе на силу броска на Матче звезд победил ярославский защитник Александр Елесин. А самым метким игроком КХЛ оказался форвард Сергей Широков из «Авангарда».

- Почему при этом список лучших снайперов чемпионата, что среди нападающих, что среди защитников возглавляют совсем другие люди?

- Эти конкурсы очень специфические. Взять хотя бы соревнование на самый сильный бросок. Я далеко не уверен, что у Елесина такой же мощный бросок получится в боевых условиях, когда надо быстро обработать шайбу, торопиться, мгновенно сориентироваться в ситуации. В матче игрок думает ни о том, как бы посильнее бросить. А как сделать это быстрее и точнее.

- Допустим. Но вот в конкурсе на точность победы ждали от лучшего бомбардира КХЛ Никиты Гусева.

- Действительно на первый взгляд удивительно, что в этом соревновании не стал победителем Никита Гусев или Сергей Мозякин. Хотя и Сергей Широков забивает в нынешней регулярке достаточно много (16 шайб – Прим. ред.). У него хороший точный бросок. Я думаю, что Широкову просто больше повезло в этом упражнении. Ведь специально к нему игроки не готовятся. Проведи этот конкурс в другой день, возможно, победил бы уже кто-то другой.