«С Билялетдиновым работалось нормально». Уникальное интервью Сергея Мозякина

Хоккей 21 января 2019 17:56 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Главный бомбардир чемпионатов России закрыт для журналистов. Обет молчания он нарушает разве что на Матче звезд КХЛ. В Казани он в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о своих планах, новой «Магнитке» и семье.

Мозякин уникален не только фантастической результативностью, но еще и тем, что принял участие во всех 11 Матчах звезд КХЛ. Начиная с первого, который проводился в 20-градусный мороз на Красной Площади. В казанской раздевалке мой молодой коллега назвал капитана «Магнитки» ветераном. Сергей на мгновение смутился, но виду не подал. Знал бы этот парень, кто кроме Мозякина может похвастать 20 голами и почти 20 минутами игрового времени в 37.

«БИЛЯЛЕТДИНОВ МНЕ НЕ ГОВОРИЛ, ЧТО Я КУДА-ТО НЕ ДОЕХАЛ»



- Сергей, чем удивил Матч звезд в Казани?

- А чем меня можно удивить? Ну, придумали, два новых упражнения. Все.

- А буллит в исполнении вашего тренера Зинэтулы Билялетдинова?

- Ну и это, конечно.

- Билялетдинов пробивал буллит в вашем стиле – не стал обводить вратаря, бросил не сближаясь с ним. И попал в щитки. Вы ведь тоже в последнее время с буллитами не дружите?

- Не знаю, почему. Не идут и все. Хотя раньше было по-другому. И в клубе и сборной был чуть ли не главным пенальтистом.

- Не стоит ли попробовать вместо броска обводку? Лет надцать назад я стал свидетелем, как вы на раз-два расправились с армейцем Иваном Касутиным, который попытался клюшкой выбить шайбу.

- Да поздно мне пробовать, менять, экспериментировать.

- К слову, после Олимпиады в Сочи вы до ворот доехали неоднократно – два Кубка Гагарина, олимпийское золото Пхенчхана, серебро и две бронзы чемпионата мира…

- Ну не слышал я, чтобы он (Билялетдинов – прим. ред.) сказал мне, что я куда-то не доехал. Он ведь вам, журналистам, говорил. Поэтому что тут комментировать?

Когда автор этих строк задал этот вопрос Билялетдинову, тренер отвернулся и поспешил прочь от камер и диктофонов.

- Как вам работалось на Матче звезд с сочинским олимпийским тренером?

- Нормально. Никаких проблем.

«СОРОКИНУ НЕ НАДО БЫЛО ТАК БЫСТРО ПРЫГАТЬ»

- Теперь « Металлург» возглавляет Йозеф Яндач. Вам нравится его чешская система?

- Вот вы говорите «система». Да я работал у разных тренеров. С их системами. В том числе и с чешским. Мне не привыкать.

- Как оцените игру своей команды? На правах капитана.

- Начали мы плохо. Но на это есть причины – команда строилась, игроки уходили и приходили. Менялись тройки-пятерки. Я выхолил то с одними, то с другими партнерами. Шла притирка. Сейчас состав стабилизировался. И пришел результат. В последнее время команда неплохо играет.

- Еще как – до поражения от ЦСКА «Магнитка» выдала серию из восьми побед… Но что произошло в Москве?

- Считаю, мы ни в чем ЦСКА не уступали. А по броскам опередили. Но…

- Если б вы забили в том большинстве, когда Николай Кулемин выложил вам шайбу на пустой угол. Как же сокрушался на пресс-конференции Яндач, назвал тот момент ключевым в матче…

- Да шайба перевалилась, и я бросил не туда, куда хотел.

- Но даже такой бросок отразить было очень сложно. Вратарь Илья Сорокин совершил чуть ли не сейв сезона. При этом потянул пах и не поехал в Казань на Матч звезд.

- Не надо было так быстро прыгать! - смеется Мозякин.

- Как вам «химия» с Мэттом Эллисоном и Николаем Кулеминым?

- Так это сочетание не сразу сложилось, как я уже говорил. С Кулеминым мы играли во время локаута (в НХЛ – прим. ред.) и в сборной на чемпионате мира.

- Но в центре у вас был Евгений Малкин. Помнится, босс «Магнитки» Геннадий Величкин рекомендовал эту тройку на Олимпиаду в Сочи…

- Ну, Малкин… Нам было приятно играть. Потом появилась тройка с Коваржем и Зариповым. Так получилось, что тренеры поставили нас вместе, и все сложилось.

- Кажется, Эллисон медлительный центрфорвард, не всегда понимает ваши замыслы-ходы.

- Я бы так не сказал. У нас нормально получается. Кулемин месяц из-за травмы не играл. А сейчас как пошел забивать. Красавец!

«НАДЕЮСЬ, КОВАРЖ ВЕРНЕТСЯ К НАМ»

- Вы в 38 уже 19 шайб наколотили. Есть план по голам на этот сезон?

- Мне 37! – поправил Мозякин. – Какие тут могут быть планы?

- И все-таки есть непокоренные вершины?

- Непокоренные? Всегда есть, к чему стремиться. У нас неплохая команда, посмотрим, что будет в плей-офф. Хотелось бы еще раз выиграть Кубок Гагарина.

- Кто может помешать?

- Соперники. Сейчас наверху команды подровнялись. Однако явного фаворита не назову.

- Чтобы Зарипова по Кубкам догнать?

- Ну, его никто не догонит.

- В апреле у него заканчивается контракт с «Ак Барсом». Почему бы вам вновь не встретится в «Магнитке»?

- Давайте не будем заглядывать так далеко. А старые связи здесь, в Казани, мы быстро восстановили.

- У Яна Коваржа не получилось в НХЛ, сейчас он в Чехии, а в следующем сезоне планирует вернуться в КХЛ. Ждете его в Магнитогорске?

- Надеюсь, он вернется в «Металлург». Лично мне этого хочется.

- Ваш контракт заканчивается в апреле 2020 года. Не устали от хоккея? Иногда так кажется.

- Да нет, не устал. Хотя в начале сезона шайба не шла в ворота. Да и травма мешала. Потом начал забивать. Даже хет-трик сделал. Но в последних двух матчах дело застопорилось.

- Со сборной попрощались?

- Я не прощался. В сборную ее тренер приглашает.

- Сами позвонить не хотите? Своему бывшему тренеру? Зарипов перед Минском-2014 набрал то ли Олега Знарка, то ли генерального менеджера сборной Андрея Сафронова и сказал: «Готов».

- Давайте следующий вопрос.

«КОГДА-НИБУДЬ СЫГРАЮ С СЫНОМ»

- Тогда вопрос о детях. Их у вас недавно стало пять. Обошли Илью Ковальчука и Алексея Морозова, у которых их четверо. На шестого ребенка не замахиваетесь?

- Подождите. Не надо спешить.

- Первый из этой пятерки был Андрей, а после него пошли девочки – Даша, Маша, Яна, Лена. Не перекос?

- Так девочки больше папу любят. Что ж в этом плохого?

- Лена родилась 20 сентября. И вы сразу ответили голами…

- Но потом возникли сложности, о которых я не хотел бы рассказывать.

- Ваш одноклубник Денис Платонов сыграл за «Магнитку» со своим сыном. У вас есть такая мечта?

- Мечта-то есть. Мой сын Андрей играет за молодежную команду, но этот сезон – в травмах. Сейчас восстановился. Будем надеяться, что когда-нибудь мы сыграем вместе.

ЛЕНА РОДИЛАСЬ В… СЫЗРАНИ

Супруга Мозякина Юлия собиралась рожать пятого ребенка в Москве. Но врачи запретили ей лететь. Пришлось добираться из Магнитогорска до столицы поездом. В сопровождении подруги. В дороге начались схватки. В Сызрани Юлию сняли с состава. Так что малой родиной в свидетельстве о рождении Лены – дочку назвали именем мамы Сергея – записана Сызрань. В Магнитогорск из Москвы Юлия с Леной вернулись на чартере, заказанном Сергеем.

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