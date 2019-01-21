Кирилл Капризов: Что мне больше всего понравилось в Казани? Эчпочмак!

После завершения программы Матча звезд КХЛ на вопросы спецкора «Советского спорта» нападающий ЦСКА и сборной дивизиона Тарасова Кирилл Капризов.
Четвертое место, похоже, не огорчило Капризова. Сразу после матча за третье место он решил отведать любимый в Татарстане эчпочмак – пирожок с мясом и картошкой. Вместе с тренером Игорем Никитиным предлагал фирменное татарское лакомство автору этого материала.
А потом показал «деревянную» медаль и ответил на вопросы.
- В Казани вы планировали отдохнуть, набраться положительных эмоций. Удалось?
- Да, нормально.
- Что больше всего понравилось в Казани?
- Эчпочмаки. Очень их люблю.
- А чак-чак?
- Ах, да. Забыл купить. Может, в аэропорту успею захватить.
- Во вторник ЦСКА играет в Ярославле. Обычно Никитин дает отдохнуть тем, кто возвращается из сборной и с Матча звезд…
- Нет, я наоборот хочу играть.
- Чтобы взять реванш у «Локомотива». Как пообщались со своим земляком Подъяпольским?
- Хорошо. Поговорили.
- Вспомнили голы, которые вы ему забили в предновогоднем матче в Москве? Красиво получилось…
- Да-да. Но мне надо добавлять. Слабо играю. Не забиваю, не отдаю. Слава богу, что команда (ЦСКА – прим. ред.) выигрывает. Моментов много, передач почти не отдаю.
- Разве? А кто же в последнем матче с «Автомобилистом» пас на пустые ворота отдал? Под второй гол?
- Раз в год и палка стреляет. Нет, правда, надо добавлять.