Кирилл Капризов: Что мне больше всего понравилось в Казани? Эчпочмак! - Советский спорт
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Хоккей21 января 2019 19:14Источник: «Советский спорт»Автор: Домрачев Владислав

Кирилл Капризов: Что мне больше всего понравилось в Казани? Эчпочмак!

После завершения программы Матча звезд КХЛ на вопросы спецкора «Советского спорта» нападающий ЦСКА и сборной дивизиона Тарасова Кирилл Капризов.

Четвертое место, похоже, не огорчило Капризова. Сразу после матча за третье место он решил отведать любимый в Татарстане эчпочмак – пирожок с мясом и картошкой. Вместе с тренером Игорем Никитиным предлагал фирменное татарское лакомство автору этого материала.

А потом показал «деревянную» медаль и ответил на вопросы.

- В Казани вы планировали отдохнуть, набраться положительных эмоций. Удалось?
- Да, нормально.

- Что больше всего понравилось в Казани?
- Эчпочмаки. Очень их люблю.

- А чак-чак?
- Ах, да. Забыл купить. Может, в аэропорту успею захватить.

- Во вторник ЦСКА играет в Ярославле. Обычно Никитин дает отдохнуть тем, кто возвращается из сборной и с Матча звезд…
- Нет, я наоборот хочу играть.

- Чтобы взять реванш у «Локомотива». Как пообщались со своим земляком Подъяпольским?
- Хорошо. Поговорили.

- Вспомнили голы, которые вы ему забили в предновогоднем матче в Москве? Красиво получилось…
- Да-да. Но мне надо добавлять. Слабо играю. Не забиваю, не отдаю. Слава богу, что команда (ЦСКА – прим. ред.) выигрывает. Моментов много, передач почти не отдаю.

- Разве? А кто же в последнем матче с «Автомобилистом» пас на пустые ворота отдал? Под второй гол?
- Раз в год и палка стреляет. Нет, правда, надо добавлять.

#кхл#Матч звезд КХЛ#хк цска#капризов кирилл
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