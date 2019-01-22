«Верим в чудо и бьемся за плей-офф!» Игроки «Северстали» - о рекорде клуба

Хоккей 22 января 2019 12:56 Источник: «Советский спорт» Автор: Кузютина Елена, Пономаренко Дмитрий

В новом году череповецкая команда одержала семь побед кряду. О причинах неожиданного успеха «Советскому спорту» рассказали ее игроки.

Семь побед кряду – это рекорд «Северстали» в КХЛ. А кроме того, «сталевары» пока – лучшая команда 2019 года. В январе они не потеряли еще ни одного очка. Как им это удается?

ЮРИЙ ТРУБАЧЕВ: РАБОТЫ ПРОДЕЛАНО МНОГО

Капитан «Северстали» Юрий Трубачев считает, что главный секрет его команды – в работе, без которой нет и удачи.

– Юрий, вы давно играете в «Северстали». Сейчас ваша команда впервые в истории КХЛ выдала серию из семи побед. Что с вами сделали в январе?

– Да ничего не сделали! Хороший коллектив у нас сейчас складывается, настоящая команда. Где-то удача, наверное… Но и работы много проделано – без нее и удачи-то не бывает. Рад, что сейчас мы набрали хороший ход. Конечно, мы еще далеко от зоны плей-офф. Но хотелось бы попробовать туда попасть – ведь чудеса случаются, если в них верить.

– Вчера в воротах дебютировал Сергей Коробов. Не было боязно? Все-таки он проводил первую игру в КХЛ и сразу против одной из самых результативных связок Кагарлицкий-Шипачев…

– Мы уверены во всех наших вратарях. А Сергея Коробова поздравляю с дебютом. Парень здорово сыграл – где-то команда ему помогла, но и он нас подтащил. Считаю, что он заслуженно получил сегодня нашу командную каску лучшего игрока матча.

– После победного матча против «Адмирала» Андрей Разин пообещал устроить команде сюрприз. Оказалось, что игрокам придется купаться в проруби. Вы сами прыгали?

– Вся команда прыгала.

– Это был приказ?

– Да какой приказ! Все добровольно-принудительно, - смеется Трубачев.

– Даже канадцы?

– Эштон не в первый раз это делал. Это же построение коллектива идет, через это нужно пройти.

– Как расцениваете шансы «Северстали» в матче против «Спартака»?

– Шансы всегда 50 на 50. Пока не просвистел свисток об окончании матча никто не проиграл, никто не победил.

ДМИТРИЙ МАРКОВИН: ПОСЛЕ БАНЬКИ В ПРОРУБЬ – САМОЕ ТО!

Нападающий Дмитрий Марковин перешел в «Северсталь» из «Торпедо» только в конце декабря, но с ходу начал набирать очки и играть заметную роль в команде.

- Главная причина нашего успеха – сплоченность команды, - считает Марковин. – Мы сейчас на каждую игру идем, как на последний бой.

- Как вы восприняли переход из «Торпедо» в «Северсталь»?

- Сам я ничего не решал. Но в команду Разина пошел с удовольствием. Много о нем слышал… Что именно? То, что это жесткий тренер, который требует четкого выполнения задания. Я был к этому готов. Интересно работать! У Разина на каждую игру – специальная схема.

- Уверенности в себе победы прибавили?

- Главное, чтоб не было самоуверенности. Сейчас надо «Спартаку» доказывать, что мы лучше. А не о прежних победах думать. Нам надо сделать так, чтобы «Северсталь» не исключили из КХЛ. Вся команда за это бьется. Хотим всем доказать, что мы достойны выступать в лиге. Разговоры-то ходят…

- Говорите, что самоуверенности нет, а сами вышли против «Динамо» с голкипером-дебютантом!

- Сергею давно говорили, что он будет играть. Он получил шанс против «Динамо» и отыграл здорово.

- А как вам игралось против бело-голубых, чьим воспитанником вы являетесь?

- Почти всех в «Динамо» знаю… И игроков, и болельщиков. Но рад, что мы сегодня выиграли. Новая арена понравилась. Комфортно тут.

- Знаете, что установили рекорд клуба в КХЛ?

- Вот только что ребята рассказали. Выходит, оставили свой след в истории. Дай бог, чтобы эта серия и дальше продолжалась.

- Может надо чаще в проруби купаться? Как вам вообще такая клубная акция?

- Это тоже сплачивает команду. Никто не отказался, никто не сказал: «Я боюсь». Поехали все вместе. Я уже не первый раз в проруби купаюсь. Да и мороз был не сильный – минус 11. После баньки в проруби окунуться - самое то. А потом обратно в парилочку… Отлично восстановились!

СЕРГЕЙ КОРОБОВ: КОНКУРЕНЦИЯ С ФУРХОМ ПОМОГАЕТ

Вратарь череповецкой «Северстали» Сергей Коробов не скрывал, что получил большое удовольствие от дебюта в КХЛ.

- Сергей, сегодня вы дебютировали в КХЛ. Отразили 28 из 29 бросков и завершили матч победой в овертайме. Прямо, главная звезда встречи…

– Я так не считаю. Все-таки победа – это заслуга всей команды. Здорово, что получилось обыграть московское «Динамо», нам еще ни разу не удавалось совершить такое в этом сезоне.

– Волновались, когда узнали, что стоите в воротах?

– Я просто вышел и делал свою работу. Конечно, нужно было войти в игру, и ребята помогли мне это сделать. В начале было небольшое волнение, но это нормально. Потом вошел в игру и получил удовольствие.

– Пропущенная шайба запомнилась?

– Соперник здорово разыграл большинство. Так получилось, что я просто не увидел момент броска, свел щитки, но не успел. Главное, что удалось быстро отыграться.

– Как вам в «Северстали»? Комфортно?

– У нас сплоченный коллектив и хороший тренерский штаб. Будем работать и, надеюсь, двигаться только вперед.

– Основной голкипер череповецкого клуба – Доминик Фурх. Работа в одной бригаде с ним подстегивает на большую работу или понимаете, что отобрать «первый номер» будет сложно?

– Подстегивает. Хочется работать и доказывать, что я не хуже. Надо получать и использовать свои шансы. Хорошая конкуренцию никому не помешает.

– Вы прыгали в прорубь вместе с командой?

– Да. Я и уже не в первый раз – люблю это дело! Чувствуешь себя потом отлично – бодрым и полным сил.