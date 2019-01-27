Коновалов выбил десятку. Вратарь ответил на вызов в сборную десятым «сухарем»

Хоккей 27 января 2019 21:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

20-летний голкипер «Локомотива» Илья Коновалов, сохранив ворота на замке в домашнем матче с ХК «Сочи» (1:0), вышел в лидеры чемпионата по шат-аутам.

Лучший вратарь МЧМ-2019 в Ванкувере и Виктории Петр Кочетков все-таки получил шанс. Он провел за сочинцев домашний матч против «Нефтехимика», пропустил одну шайбу, его команда проиграла 0:1, и Кочетков вернулся в ХК «Рязань».

Коновалов же, не вызывавшийся в молодежную сборную, играет постоянно, заставив забыть о топ-вратаре Александре Салаке.

В матче с «леопардами» он сыграл блестяще. Гости были настроены решительно, но ничего не смогли поделать с вратарем железнодорожников. Восхищаюсь его выдержке и хладнокровию – в конце второго периода к воротам хозяев в одиночестве выскочил капитан южан Эрик О’Делл, но не смог раскачать воротчика. Тот стоял как вкопанный, вынудив канадца смазать фазу броска.

Есть второй подряд и десятый сухарь! Также есть уверенность, что Коновалов на этом не остановится.

Скоро он отправится в сборную на Шведские игры и, надеюсь, сыграет в вынесенном матче против финнов, в родном Ярославле, на радость своих болельщиков. В Хельсинки тренеры национальной команды не рискнули проверить Коновалова, хотя в заключительном матче против чехов (наши к тому моменту выиграли турнир) его дебют напрашивался.

Не получил шанс на Кубке Первого канала и вратарь «Авангарда» Игорь Бобков, чемпион мира среди молодежи в Баффало-2011. В последнее время он проиграл в клубе конкуренцию Ивану Налимову и… получил новое приглашение на Шведские игры. Странно же! Логичнее было бы познакомиться с Владиславом Подъяпольским, усадившим на лавку «Ак Барса» героя плей-офф-2018 Эмиля Гарипова.

Третьим (лишним?) на шведском этапе Евротура станет Кочетков. Скорее всего, его ждет участь Коновалова на Кубке Карьяла и Бобкова на Кубке Первого канала. Однако даже одно знакомство со сборной, пусть и экспериментальной, возможность повариться в ее котле дорого стоит.