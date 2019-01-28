Борис Майоров: КХЛ должна помочь «Спартаку» с ареной! Компромисс найти можно

Хоккей 28 января 2019 08:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о проблеме красно-белых, которые до сих пор не знают, где будут играть в плей-офф.

До начала Кубка Гагарина осталось меньше месяца, а «Спартак» до сих пор не знает, где будет проводить домашние матчи плей-офф.

– Как разрешить эту проблему? И кто это должен сделать?

– Для меня это прискорбный факт, – не скрывает Майоров. – В Москве нет места, где «Спартаку» в плей-офф сыграть! Причем, я лично не вижу особых препятствий, чтобы «Спартак» и ЦСКА выступали в плей-офф на одной арене. Уже ясно, что первый раунд красно-белые начнут на выезде. А армейцы, наоборот, будут играть дома. Так почему бы «Арене ЦСКА» не пойти навстречу? Пусть «Спартак» доиграет сезон на привычном стадионе. А уж потом ищет себе новое место.

Я не понимаю – почему лига не обеспокоена этим обстоятельством? Насколько я вижу, КХЛ словно вообще отстранилась от решения этого вопроса. И это выглядит очень странно!

Конечно, болельщики пойдут в крайнем случае и на другую арену, хотя это не слишком удобно. Но куда? «Мегаспорт» уже занять под баскетбол. У Малой арены «Лужников» закончилась лицензия… Где играть-то? Этой проблемой должен заниматься не только «Спартак», но и лига. Надо искать приемлемый вариант. Возможно, сдвинуть сроки проведения матчей. Компромисс всегда можно найти! Если, конечно, есть желание.

P.S. На данный момент, после 54 сыгранных матчей, «Спартак» занимает шестое место в Западной конференции.