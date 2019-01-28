Сюрпляс или запланированный спад? Как ЦСКА обыграл минское "Динамо"

Хоккей 28 января 2019 22:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

ЦСКА оказался на грани третьего поражения подряд. После 40 минут игры хозяева уступали 0:2, но все-таки добились овертайма, где вырвали победу.

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОШИБКИ»

– Нас подвели индивидуальные ошибки, – так объяснил поражение от «Барыса» (2:5) главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

Красно-синие вторично в сезоне уступили дважды подряд и лишились лидерства, которое отвоевали у СКА благодаря победам в армейском дерби.

Впервые вратарь сборной России Илья Сорокин пропустил четыре шайбы, а его команда – пять за матч.

По гамбургскому счету к голкиперу претензии предъявить трудно. Первый гол стал следствием добивания, шайбу после броска в упор Фрэттина голкипер парировал. Первый защитник-бомбардир Диц расстреливал ворота с дальнего пятачка. Петерссон реализовал выход один на один…

Звено Вея завершило встречу с командой из Астаны в минусах, однако обе шайбы из раздевалки (в начале первого и второго периодов) пропустили сдерживающие тройки. Капризов же свой гол забил (21-й в чемпионате) и закончил микроматч вничью 1:1.

Ранние и поздние пропущенные шайбы (игра в Ярославле не исключение) не красят лидера. Но что удивило – в раздевалке после субботнего поражения слышался даже смех. Это залечивающий травму Нестеров травил анекдоты, боевичок Пашнин с улыбкой ответил на мои дежурные вопросы. Только лучший защитник МЧМ-2019 выглядел убитым горем, но общаться не отказался. Вспомнился юбиляр Петр Воробьев, запрещавший в минуты неудач улыбаться и как-то высадивший из автобуса загоготавшего после поражения игрока.

Резанули глаз ошибки Робинсона. Канадец, недавно продливший с клубом контракт еще на два сезона, начал проваливаться – в Ярославле, дважды – с «Барысом».

Никак не может открыть личный голевой счет после возвращения из «Флориды» Мамин, все еще восстанавливается капитан команды Андронов, кстати, воспитанник тренера Воробьева. Литера «С» в последних матчах путешествует между свитерами Попова и Скотта. Сбился прицел у мастера быстрого и точного броска Шалунова. А также у подававшего надежды Светлакова, превратившегося из игровика в чеккера. Возможно, его голов и не хватило армейцам в Ярославле, дважды 87-й номер гостей оказывался с глазу на глаз с голкипером Коноваловым, но уязвить не смог.

Светлаков и Окулов получили вызов в сборную на Шведские игры и наверняка сыграют в тройке со своим бывшим одноклубником Кузьменко.

ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА КАПРИЗОВ

Впрочем, знающие толк в физиологии уверяют, что это запланированный спад. Прямо по профессору Захаркину. Мол, сейчас команда Никитина угодила в функциональную яму, но вскоре начнет восхождение, а пика формы достигнет в плей-офф. Правда, это вряд ли поймут многие из 10515 болельщиков, пришедших в субботу на «ЦСКА Арену». Им зрелище и победу подавай.

Вот и в первом периоде матча с аутсайдерами из Минска, который думают больше не о сохранении чести, а о возвращении сборной Белоруссии в элиту на чемпионате мира, хозяев не выходили из зоны «зубров», трижды разыгрывали лишнего, но безрезультатно. Притом что Никитин внедрил в первую бригаду большинства бросающих Шалунова, Слепышева и Блажиевского, убрав Вея.

После перерыва осмелевшие гости, ведомые титулованным Терещенко, дважды огорчили Сорокина. Причем первый гол организовал ветеран, отвоевав шайбу сначала в своей, а потом и в чужой зоне.

А может, ЦСКА очень не желает наступать на старые грабли и выигрывать регулярный чемпионат. Памятуя о проклятии в плей-офф обладателей Кубка континента, ни разу не завоевывавших Кубок Гагарина? Никитин уверяет, что для его команды не принципиально финишировать в гладком турнире первой. Романов считает эту теорию бредовой. Но версию сюрпляса ЦСКА, неожиданно уступившего лидерство СКА, отбрасывать не стоит. Питерцы, напомню, на самом финише чемпионского для себя сезона, неожиданно проиграли дома «Спартаку» и пропустили вперед ЦСКА. Чем все закончилось хорошо известно – команда Знарка завоевала Кубок Гагарина, а дружина Квартальнова во втором раунде попала под ярославский поезд.

Сомнения отчасти развеял Капризов, принявший участие во всех трех голевых комбинациях и оформивший дубль.