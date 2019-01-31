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Хоккей31 января 2019 23:33Источник: «Советский спорт»Автор: Домрачев Владислав

Александр Романов: Дед, прости!

После победы ЦСКА над «Ак Барсом» на вопросы ответил защитник армейцев Александр Романов, внук Зинэтула Билялетдинов. Внук и дед.

Гол Романова получился на удивление красивым. Во-первых, наставник ЦСКА Игорь Никитин выпустил 19-летнего защитника при равном счете (3:3), когда шла игра «4 на 4». В таких ситуациях в атаку подключаются только самые опытные игроки обороны, никак не юниоры. Романов рискнул - ринулся на пятачок, а плеймейкер Вей отблагодарил его за смелость и решительность чудо-передачей. Александру, как говорят в таких случаях, оставалось лишь подставить клюшку - 4:3.

На последней минуте Романов опять на льду. Теперь он «отличился» двумя помарками – неточным пасом в среднюю зону и потерей шайбы в своей. Точнее, не сумел юниор выбросить шайбу из зоны защиты.

Журналисты сразу акцентировали на этих ошибочках (по-другому их язык назвать не поворачивается) внимание. Мне же хочется напомнить, что роковую шайбу в матче с американскими студентами (3:4) сборная СССР пропустила после точно такой же неудачи Билялетдинова.

В раздевалке полковничий свитер и фуражку для лучшего игрока матча Кирилл Капризов (он стал MVP в предыдущей игре с минским «Динамо») вручил именно Романову, завершившему матч с полезностью «-1». Армейцы забросили две шайбы, но три пропустили, когда на льду находился герой матча.

- Как тебе не стыдно, - начал модный блогер.

- Поздравляю с первым голом на высшем уровне, - поздравил я Романова. – Подключились к атаке в ключевой момент, дед так запрещает…

- А тут разрешают.

- Видели мимику деда после этого гола?

- Нет. И какая?

- Он стоял белый как мел.
- Это как в сказке – первый гол забили команде деда, да еще обладателю Кубка Гагарина.

- Перед Зинэтулой Хадяровичем извинитесь, по-семейному?
- Дед, прости! – сказал Романов на камеру.

- Гол получился не каким-нибудь мусорным, а очень симпатичным.
- Подключился на свободное место, решил туда вклиниться, и удача повернулась на мою сторону.

- Где эта самая памятная шайба?
- Вот она, - достает и показывает.

- Кто ее вам принес?
- Дмитрий Сергеевич (старший тренер ЦСКА Юшкевич – прим. ред.).

- Поставите на видное место дома?
- Наверное.

- А может, дедушке подарите?
- Может, и подарю, - смеется Романов.

- Прокомментируйте конфликт с Робом Клинкхаммером. Канадец заехал вам по визеру.
- Игровой момент. Хоккей есть хоккей. Ничего особенного. Бывает.

- Гол выстраданный?
- Да нет, никуда этот гол от меня не ушел бы.

- В концовке вы совершили две потери, и соперник наказал голом. Тренеры по этом поводу высказались?
- Нет пока. Но своей игрой я не доволен.

На пресс-конференции Зинэтула Билялетдинов так прокомментировал гол своего внука:

- У него своя задача, у нас – своя. Он меня переиграл, рад за него.

- А в «Ак Барсе» вы разрешили бы подключиться к атаке 19-летнему защитнику, тем более при игре «4 на 4»?
- А меня нет таких защитников.

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