Александр Романов: Дед, прости!

Хоккей 31 января 2019 23:33 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

После победы ЦСКА над «Ак Барсом» на вопросы ответил защитник армейцев Александр Романов, внук Зинэтула Билялетдинов. Внук и дед.

Гол Романова получился на удивление красивым. Во-первых, наставник ЦСКА Игорь Никитин выпустил 19-летнего защитника при равном счете (3:3), когда шла игра «4 на 4». В таких ситуациях в атаку подключаются только самые опытные игроки обороны, никак не юниоры. Романов рискнул - ринулся на пятачок, а плеймейкер Вей отблагодарил его за смелость и решительность чудо-передачей. Александру, как говорят в таких случаях, оставалось лишь подставить клюшку - 4:3.

На последней минуте Романов опять на льду. Теперь он «отличился» двумя помарками – неточным пасом в среднюю зону и потерей шайбы в своей. Точнее, не сумел юниор выбросить шайбу из зоны защиты.

Журналисты сразу акцентировали на этих ошибочках (по-другому их язык назвать не поворачивается) внимание. Мне же хочется напомнить, что роковую шайбу в матче с американскими студентами (3:4) сборная СССР пропустила после точно такой же неудачи Билялетдинова.

В раздевалке полковничий свитер и фуражку для лучшего игрока матча Кирилл Капризов (он стал MVP в предыдущей игре с минским «Динамо») вручил именно Романову, завершившему матч с полезностью «-1». Армейцы забросили две шайбы, но три пропустили, когда на льду находился герой матча.

- Как тебе не стыдно, - начал модный блогер.

- Поздравляю с первым голом на высшем уровне, - поздравил я Романова. – Подключились к атаке в ключевой момент, дед так запрещает…

- А тут разрешают.

- Видели мимику деда после этого гола?

- Нет. И какая?

- Он стоял белый как мел.

- Это как в сказке – первый гол забили команде деда, да еще обладателю Кубка Гагарина.



- Перед Зинэтулой Хадяровичем извинитесь, по-семейному?

- Дед, прости! – сказал Романов на камеру.



- Гол получился не каким-нибудь мусорным, а очень симпатичным.

- Подключился на свободное место, решил туда вклиниться, и удача повернулась на мою сторону.

- Где эта самая памятная шайба?

- Вот она, - достает и показывает.



- Кто ее вам принес?

- Дмитрий Сергеевич (старший тренер ЦСКА Юшкевич – прим. ред.).



- Поставите на видное место дома?

- Наверное.



- А может, дедушке подарите?

- Может, и подарю, - смеется Романов.



- Прокомментируйте конфликт с Робом Клинкхаммером. Канадец заехал вам по визеру.

- Игровой момент. Хоккей есть хоккей. Ничего особенного. Бывает.

- Гол выстраданный?

- Да нет, никуда этот гол от меня не ушел бы.



- В концовке вы совершили две потери, и соперник наказал голом. Тренеры по этом поводу высказались?

- Нет пока. Но своей игрой я не доволен.



На пресс-конференции Зинэтула Билялетдинов так прокомментировал гол своего внука:

- У него своя задача, у нас – своя. Он меня переиграл, рад за него.

- А в «Ак Барсе» вы разрешили бы подключиться к атаке 19-летнему защитнику, тем более при игре «4 на 4»?

- А меня нет таких защитников.

