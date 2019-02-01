Йозеф Яндач: Антипин пока не готов играть! Ни за «Магнитку», ни за сборную

Хоккей 01 февраля 2019 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

После матча «Динамо» – «Металлург» обозреватель «Советского спорта» побывал на пресс-конференции главных тренеров клубов.

ЯНДАЧ: ОПЫТНЫХ ЗАЩИТНИКОВ НЕ ХВАТАЕТ

– Мы сегодня очень плохо начали игру, – заявил главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач. – Хотя знали силу ударного звена «Динамо», но в первых двух периодах ничего не предприняли. Соперник хорошо двигался, держал шайбу, бегал в контратаки… Затем попробовали изменить игру, но после третьего гола исправить положение уже было трудно – не хватило времени. Надо сделать выводы перед следующим матчем.

– Ваша команда успела восстановиться после матча со СКА?

– Пока не знаю, в чем причина неудачи. Надо посмотреть видео. Но согласен в том, что ноги у ребят сегодня не бегали.

– Правда, что ваш защитник Виктор Антипин не поедет в сборную на Шведские игры и его заменит Иван Верещагин?

– Я не принимаю такие решения. Виктора вызвали в сборную, но он пока восстанавливается после травмы и не играет. Я хотел бы, чтобы он поскорее вернулся в строй. Мы же в январе еще и Дронова потеряли. Опытных защитников нам не хватает, заявляем на игру молодых. А им нужен опыт. Антипин тренируется с командой, но на сто процентов не готов. Ждем, когда Виктор сам скажет: «Я могу играть».

КРИКУНОВ: ИГРОКОВ В ЛАЗАРЕТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В СОСТАВЕ

– К нам в гости приехала очень хорошая команда, которой мы в этом сезоне уже дважды уступили, – напомнил главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов. – Поэтому настраивались дома, в новом дворце сыграть, как следует. Подготовились ответственно, с пользой провели два дня. И были свежее, чем соперник. Ну и голы сегодня у нас залетали. Раисов забросил свою шайбу в КХЛ. А Индрашис вообще три (одну судьи не засчитали – Прим. ред.).

Конечно, в концовке, как всегда у нас, было напряженно. Как пропустим на последних минутах, начинаем торопиться и спасать. Хорошо, что до победы матч довели

– В «Динамо» сейчас очень много травмированных. Что вы почувствовали, когда первый период не смогли доиграть еще и Игумнов с Индрашисом?

– Перестроились на игру в три звена. А что еще сделаешь? Больше никаких вариантов не было.

– Вот и Мозер сегодня не играл.

– У него тоже травма. Людей в лазарете больше, чем в составе.

– А что за повреждение у Закриссона?

– Воспаление связок на коленном суставе. Проверили, проблема действительно есть. Сейчас Патрик лечится.

– Раисова действительно надо поздравить с первой шайбой в КХЛ. Но почему Аслан, убегая один на один с вратарем, не спешит бросать, а словно все время партнеров для паса ищет?

– Это он, наверное, у Шипачева научился.

– Куда отправится памятный багет который вам вручили, как тренеру-рекордсмену чемпионатов страны?

– Домой повезу. Под такую вещь место найдется.