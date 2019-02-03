Ренессанс Тарасенко, русский «Даллас» и рекорд Кучерова. В НХЛ было много огня

Хоккей 03 февраля 2019 12:22 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Новая русская команда НХЛ, отличный матч Владимира Тарасенко, бесполезный гол Ильи Ковальчука и очередное поражение Семена Варламова – в обзоре игрового дня главной заокеанской лиги.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТАРАСЕНКО

По ходу нынешнего сезона Владимир Тарасенко не раз подвергался критике, причем как со стороны экспертов, так и болельщиков. «Сент-Луис» проигрывал, а российский форвард ничем не выделялся на площадке, кроме потерь и нереализованных моментов.

В какой-то момент показалось, что «Блюз» так и сольют сезон, но в последних матчах все изменилось. Команда постепенно нашла игру под руководством Крэйга Беруби, который сменил на тренерском посту Майк Йео, от унылости системы которого выли все лидеры «Сент-Луиса».

Сейчас «блюзмены» выдали восемь побед в 12 матчах и максимально приблизились к зоне плей-офф. Произошло это во многом благодаря Тарасенко, который наконец-таки оправился от последствий давнишней травмы и набирает очки в четырех последних играх.

Минувшей ночью он практически в одиночку нокаутировал «Коламбус» Артемия Панарина, набрав три (1+2) очка и став первой звездой матча. Сначала Владимир ассистировал Райану О’Райлли и Карлу Гуннарссону, а затем забил и сам, великолепно сыграв на добивании после ошибки вратаря «Коламбуса» Йонаса Корписало.

Сергей Бобровский такого бы не допустил, но он остался в запасе. Панарин в третьем матче подряд набрал два очка (0+2), но вытащить свою команду не смог. «Блю Джекетс» проиграли 2:4 и это уже пятое поражение подряд для команды Джона Тортореллы. «Коламбус» уже на грани вылета из зоны плей-офф. Надо собраться.

РУССКИЙ «ДАЛЛАС»

«Старз» обыграли на выезде «Нэшвилл» (3:1), что уже само по себе, если не сенсация, то как минимум неожиданность. Но главная фишка этого матча заключается в том, что в составе «Далласа» на матч вышло аж четверо россиян: ворота защищал Антон Худобин, Александр Радулов вышел во втором звене, Валерий Ничушкин – в третьем, Денис Гурьянов – в четвертом.

Мы привыкли к тому, что самыми русскими клубами НХЛ являются «Вашингтон», «Тампа Бэй» и «Коламбус», но теперь в эту компанию ворвалась команда из Техаса. Жаль только, что не все россияне в «Старз» на ведущих ролях. К тому, что Радулов жжет в каждом матче, мы уже привыкли, но Ничушкин, например, в этом сезоне капитально расстраивает.

В игре против «Нэшвилла» Вэл в очередной раз ничего не показал. На его счету по-прежнему нет голов, хотя россиянин провел уже 39 матчей в текущем чемпионате. Два года в ЦСКА определенно не пошли Ничушкину на пользу. А ведь в «Даллас» его вернули на очень неплохой контракт. Но сейчас Валерия даже толком обменять не получится. Кому он нужен?

Зато Худобин провел отличный матч, отразив 38 бросков из 39 и одержав девятую победу в сезоне. «Предаторс» вообще главные клиенты Антона. Российский вратарь обыграл эту команду во второй раз подряд, пропустив лишь однажды после 88 бросков.

БЕСПОЛЕЗНЫЙ ГОЛ КОВАЛЬЧУКА

Илья Ковальчук в 12-й раз за карьеру в НХЛ добрался до отметки в 10 заброшенных шайб. Он делал это в каждом своем сезоне за океаном. Минувшей ночью Кови забил свой десятый гол в текущей регулярке в игре против «Айлендерс», подставив клюшку под бросок Дастина Брауна, но это не помогло его «Лос-Анджелесу» одержать победу.

«Кингз» вышли вперед благодаря голу Ильи, но удержать преимущество не смогли. Уже через 31 секунду «Айлендерс» сравняли счет, а за две с небольшим минуты до окончания третьего периода вышли вперед.

- Очень грустно. Мы были в шести минутах от победы. Но мы должны были ответственнее сыграть в следующей смене после гола, - сказал после матча расстроенный Ковальчук.

Он вернулся в НХЛ, чтобы бороться за Кубок Стэнли, но этот сезон превратился для его «Лос-Анджелеса» в кошмар.

КУЧЕРОВ БОМБИТ

Никита продолжает бить рекорды. Минувшей ночью он поучаствовал в голевой комбинации «Тампы», которая завершилась шайбой в исполнении Стивена Стэмкоса, и стал первым игроком, набравшим 80 (22+58) очков в текущем сезоне НХЛ. Кроме того, Кучеров установил новый рекорд своей франшизы – до него 80 очков быстрее других набирал Венсан Лекавалье в сезоне 2006/07. Тогда канадцу потребовалось 60 матчей, российский суперфорвард добрался до этой отметки за 52 игры.

Ник также продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ и претендовать на «Арт Росс Трофи», а его «Тампа» - возглавлять таблицу на Востоке. Минувшей ночью «Лайтнинг» обыграли на выезде «Рейнджерс» - 3:2.

У нью-йоркцев впервые в своей НХЛовской карьере больше 20 минут за матч провел Павел Бучневич. Тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн дал россиянину шанс проявить себя во втором звене, но нельзя сказать, что он им воспользовался. Один бросок и один силовой за 21 минуту на площадке – явно не то, чего тренерский штаб ждал от Бучневича.

ВАРЛАМОВА ОПЯТЬ РАСТОПТАЛИ

Семену в этом сезоне достается по полной программе. Качество обороны «Колорадо» таково, что соперники буквально в каждом матче пуляют по Варламову из убойных позиций, а российскому киперу приходится стоять на голове, чтобы хоть как-то удержать свою команду в игре.

Логично, что получается далеко не всегда. Хотя в последнем матче против «Ванкувера» Варли совершил несколько породистых сэйвов, прежде чем его растерзали молодые форварды «Кэнакс». Но претензий к россиянину быть не может ни по одной из пропущенных шайб, которых набралось пять.

Семен уже четвертый раз в сезоне получает в свои ворота пять и больше. Поэтому если игроки «Колорадо» реально хотят в плей-офф, то тренерский штаб должен им напомнить, что вратарю надо помогать.

Кстати, свой шестой гол в сезоне забил Николай Голдобин, прервав серию из 13 матчей без заброшенных шайб. Всего на счету российского форварда теперь 24 (6+18) очка в 45 матчах.