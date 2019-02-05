Посмеяться над собой – бесценно. Увы, этому мы пока не научились

Хоккей 05 февраля 2019 18:09 Источник: «Советский спорт» Автор: Яременко Николай

Главный редактор «Советского спорта» констатирует: мы так и не научились делать из нашего спорта шоу.

У Жозе Моуринью, статусного португальского безработного, а в недавнем прошлом – тренера футбольных топ-клубов, сейчас много свободного времени. Поэтому он с удовольствием отрабатывает различные контракты, а заодно весело (и для себя, и, как выяснилось, и для нас) проводит досуг. Португальца в понедельник привезли в Балашиху, чтобы он совершил символическое вбрасывание шайбы на матче «Авангард» - СКА. Когда еще можно было обеспечить такое внимание к омскому (по документам, а по временной прописке – подмосковному) клубу? Так что в этом отношении креатив менеджмента команды понятен и хорош.

Но все, что происходило на арене и в телеэфире, очень сложно описать в восторженных тонах. Сначала выясняется, что длины красной ковровой дорожки не хватает, чтобы ее толком раскатать до центральной точки на площадке. В итоге хоккеистам приходится подвинуться к краю центрального круга. Выходит Моуринью, вбрасывает шайбу, хлопает в ладоши, разворачивается, чтобы пойти назад, потом решает все-таки пожать руку капитанам команд и… запутавшись в складках поплывшего на льду ковра падает на лед. Дацюк поднимает португальца, капитан «Авангарда» за руку провожает тренера до бортика – мол, теперь проконтролирую, чтоб Вы больше тут не падали.

Но телезритель этого не видел. Почему? А потому что никто не заточен у нас делать из спорта шоу. Мы с пониманием относимся к ситуации, когда режиссер телетрансляции не показывает поле, корт, площадку, где в данный момент бежит какой-нибудь хулиган. Потому что есть понятное правило: покажешь его – завтра выбегут другие. Всем захочется оказаться в центре внимания. Теоретически я могу объяснить, почему не показывают муки игрока, получившего травму и корчащегося на поле, хотя в этом случае уже не так все однозначно – это все-таки спорт, подобие гладиаторских боев. Травма – его часть.

Но вот чего добивались режиссеры понедельничной телетрансляции из Балашихи? Почему мы не могли насладиться шоу с Моуринью? Нам показывали болельщицу, которая все это снимала с трибуны. План держали 15 секунд. Трибуны смеются. По лицам болельщиков мы видим, что они с восторгом смотрят на площадку. Но мы этого не видим на экранах.

Представляете, как падение тренера отыграли бы в НХЛ? Да уже сегодня рядом со стадионом стоял бы памятник падающему тренеру. А в киосках на стадионе сувенирка с фигуркой распластавшегося на льду португальца стала бы одним из самых популярных товаров и еще долго кормила бы команду и лигу!

Но наш спорт нацелен не на шоу, а на осваивание денег. Поэтому терпите и радуйтесь, что можете это пока хотя бы в интернете посмотреть.

Порезали этот эпизод и на сайте, и в соцсетях. Твиттер-аккаунты КХЛ выложили видео падения португальского тренера с ироничными подписями и тут же получили респект от заокенаских коллег. Впервые в истории официальный твиттер НХЛ ретвитнул пост ведущей хоккейной лиги Европы. Но вместо того, чтобы наслаждаться моментом и доиграть тему, представители КХЛ испугались чьего-то осуждения и удалили твит, на который буквально за полчаса набежало огромное количество лайков. Самоиронии мы пока что не научились. А жаль.

Кейс с Моуринью, его падением и реакцией на все это очень печален. Надо быть современнее. И уметь посмеяться над собой. Тем более, кейс-то добрый...