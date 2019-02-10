Боб и Хлеб тащат «Коламбус», Тарасенко в огне, а Радулов забил. Наши в НХЛ

Хоккей 10 февраля 2019 13:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

У наших парней была тяжелая ночка в НХЛ. Все об их подвигах и неудачах – в нашем обзоре.

Задоров должен Варламову ящик пива

Минувшей ночью Семен Варламов вновь воевал в одиночку. Вы только посмотрите на его сэйвы в первые 10 минут стартового периода против «Айлендерс»! «Колорадо» повел 2:0 только благодаря своему вратарю. Логично, что настал момент, когда Варли просто выбился из сил.

Защита «Эвс» в последних матчах – настоящий цирк. Вот только вратарям команды Джареда Беднара наблюдать за ним совсем не смешно. Голы, которые Варламов пропустил от «Айлендерс», это просто лютая подстава. Защитники просто отдавали шайбу нападающим соперника, а потом оставляли вратаря спасаться в гордом одиночестве на своем пятаке. Исключение – третий гол, который «Нью-Йорк» забил в двойном большинстве.

Но Варламов весел не бросил. Он спас для своей команды ничью, совершив мощный сэйв за несколько секунд до финальной сирены. Гол в овертайме – это классика «Колорадо» при игре в защите. Поперечный пас через ползоны, который проходит под клюшками двоих игроков обороны, никого удивлять не должен.

Никита Задоров напривозил в матче против «Айлендерс» на три игры, но умудрился завершить матч с «+1». Теперь он должен Семену минимум ящик пива.

Ковальчука опять задвинули

В матче против «Бостона» Илья Ковальчук остался без очков. Уилли Дежарден вновь запихнул его в третье звено, но хотя бы дал большинство. Правда россиянин практически не бросал, предпочитая выводить на хорошие позиции партнеров. «Бостон» в меньшинстве играл очень агрессивно и высоко, в результате чего забил один из своих голов, а Илья схватил минус.

«Лос-Анджелес» в очередной раз выдал провальный отрезок, пропустив три шайбы за три с небольшим минуты, хотя до этого контролировал матч и вел в счете. В итоге «королям» пришлось судорожно отыгрываться по ходу третьего периода, что удалось сделать за счет голов Томпсона и Фантенберга.

Команда Ковальчука смогла цепануть одно очко, но в овертайме Бержерон закончил ее мучения. «Кингз» ушли с последнего места на Западе, куда спикировал «Анахайм», но до зоны «уайлд-кард» шесть очков, а Ковальчук может в любой момент согласиться на обмен.

Проворов и Воробьев в плюсе

В победе «Филадельфии» над «Анахаймом» вряд ли кто-то сомневался. «Утки» резко решили слить сезон, поэтому выходят и вообще не напрягаются. «Флайерз» же, наоборот, воскресли и решили побороться за плей-офф. В предыдущей игре против «Лос-Анджелеса» прервалась их серия из восьми матчей подряд, а вот 20-летний кипер «Филли» Картер Харт продолжил крушить НХЛ. Он к поражению от «королей» не имел никакого отношения. Ворота «летчиков» защищал Энтони Столарц.

Минувшей ночью Харт выиграл у «Анахайма» и повторил рекорд Жослена Тибо по количеству побед подряд для вратарей не старше 21 года (8 подряд). Будет красиво, если Харт установит новое достижение в принципиальнейшей игре против «Питтсбурга». Такой расклад вполне реален, учитывая форму «Пингвинз».

В общем, «Филли» убрали «Анахайм» - 6:2, но россияне – Иван Проворов и Михаил Воробьев очков не заработали. Зато оба в плюсе. У Ивана – «+2», у Михаила – «+1». Он, кстати, по-прежнему в составе и сыграл чуть больше девяти минут. Хотя за слабую игру в своей зоне в предыдущих матчах его можно было смело отправлять в АХЛ.

Тарасенко в огне!

На еще одно возвращение сезона претендует «Сент-Луис». Команда Владимира Тарасенко опустилась на дно в начале чемпионата, потом рассталась с тренером Майком Йео и долго отходила от его душных схем. Сам Владимир никак не мог справиться с последствиями повреждения, которые его беспокоили.

Но из последних семи матчей «Блюз» выиграли шесть, а Тарасенко набрал очки во всех без исключения! Минувшей ночью он воспользовался ультрапасом Брейдена Шенна и забросил вторую шайбу своей команды в ворота «Нэшвилла».

«Сент-Луис» одержал классную победу над сильным соперником (3:2), здорово повоевав на чужом пятачке. В ситуации с третьим голом Иван Барбаршев отлично покопал под воротами и мог бы забивать сам, но два добивания в его исполнении отразил Пекка Ринне. Однако спустя пару секунд на пятак ворвался Макикерн и завершил начатое.

Радулов прервал молчание

Александр Радулов не забивал 11 матчей подряд и ночью долго не мог пробить голкипера «Аризоны» Дарси Кемпера. В конечном счете, россиянину это удалось, но проблема в том, что «Даллас» к тому моменту летел - 1:3. Вратаря «Старз» Антона Худобина «койоты» просто растерзали своими поперечными переводами через всю зону и хлесткими бросками по девяткам.

Предъявить российскому киперу не за что. «Даллас» проснулся слишком поздно, поэтому спастись им не удалось.

Русский гол «Вашингтона»

Такое бывает не часто. «Вашингтон» отчаянно спасался в игре против «Флориды» и в овертайм «столичных» вытащили россияне. Александр Овечкин из-за ворот на синюю линию Дмитрию Орлову, тот - Евгению Кузнецову под бросок с острого угла – 4:4! Просто кайф!

Дикий минус Кучерова

В центральном матче игровой ночи в НХЛ Никите Кучерову очень не повезло. Его «Тампа» выиграла у «Питтсбурга» со счетом 5:4, но россиянин мало того, что не набрал очков, так еще и застал на площадке все голы «Пингвинз». Первый, можно сказать, вообще привез самостоятельно.

В общем, крайне обидные «-4» для российского супербомбардира, но прямой его вины в том, что происходило в те моменты, когда Андрей Василевский пропускал, по большей части нет. Основные претензии стоит адресовать защитникам «Лайтнинг», которые вообще весь матч заставляли своего вратаря стоять на ушах.

Василевский, хоть и получил четыре, все равно – один из лучших игроков матча. 28 сэйвов в такой игре – достойный показатель. Один из них точно войдет в хит-парад недели.

Победа Бобровского и три очка Панарина

Хорошие новости для россиян из «Коламбуса». Сергей Бобровский, хоть и получил три штуки от «Вегаса», одержал третью победу подряд, серьезно подтащив «Блю Джекетс» в те моменты, когда «рыцари» максимизировали давление и вышли вперед. Российский вратарь удержал свою команду в игре, позволив ей сохранить шансы на положительный исход.

Артемий Панарин, поменявший агента в конце недели, не успокоился и выдал великолепный матч с тремя (1+2) набранными очками. Гол получился несколько курьезным и в какой-то степени халявным, но стоит отметить, что Хлебушек в том эпизоде играл до конца и не поехал меняться. Зато передача на Кэма Аткинсона из своей зоны на третий гол – просто отличная.