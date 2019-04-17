Как же хорош Тарасенко! Но это не помогло «Сент-Луису» победить

«Виннипег» затащил «Сент-Луис» в длинную серию

Счет в серии: 2-2

Первые два периода четвертого матча между «Виннипегом» и «Сент-Луисом» можно охарактеризовать одним словом: борьба. Хозяева чуть лучше начали встречу. «Джетс» не поднимали головы в стартовом отрезке.

Основное внимание было приковано к вратарю «Виннипега» Коннору Хеллебаку. Десять раз ему пришлось спасти свою команду в первом периоде. «Сент-Луис» атаковал много и разнообразно, у хозяев круто работал прессинг. «Виннипегу» понадобился перерыв, чтобы прийти в себя.

Не сказать, что гости сумели перехватить инициативу во второй двадцатиминутке, но они хотя бы выровняли игру и дали передохнуть своему голкиперу. «Сент-Луис» и не помышлял о том, чтобы отойти к своим воротам. Музыканты по-прежнему много атаковали, но их заставили и защищаться.

Унылые 0:0 как бы намекали – наш ждет овертайм. Разогнал скуку Владимир Тарасенко. «Виннипег» почему-то забыл, какой у россиянина классный бросок. Когда Тарасенко представилась возможность без помех бросить в большинстве – Хеллебак оказался бессилен.

Россиянин был чудо как хорош в этой встрече. Шесть бросков, три силовых приема. Тарасенко понимал, что эту встречу проигрывать нельзя. Жаль, что в атаке Владимира никто особо не поддержал.

«Виннипег» стоит похвалить за дисциплину. Один шанс реализовать большинство «Сент-Луис» использовал, второй – нет. Большего «Джетс» сопернику не предоставил. Канадцы понимали, что кормить большинством Тарасенко нельзя. У Владимира сегодня 50% реализации.

Гол Марка Шайфли выглядел логичным. Гости смяли музыкантов после пропущенной шайбы. В овертайме «Виннипег» было не остановить. «Сент-Луис» упустил прекрасный шанс отправить своего соперника в нокдаун – для этого нужно было взять хотя бы одну игру дома. Теперь психологическое преимущество точно на стороне «Джетс». В Канаде команде Тарасенко будет очень сложно.

«Вегас» творит еще одну сенсацию

Счет в серии: 3-1 в пользу «Вегаса»

Признайтесь, вы тоже не верили, что главный тренер «Вегаса» Жерар Галлан даст место в составе Никите Гусеву. У рыцарей пока складывается все довольно неплохо – так зачем что-то ломать? Гусев остался в запасе.

Проблемы «Сан-Хосе» начались с самого старта матча, когда отличился Макс Пачиоретти. «Вегас» выглядел куда быстрее соперника, хозяева забирали отскоки и шикарно действовали на пятаке. Акулы, оказавшись не в своей тарелке, так и не смогли в этой встрече добавить.

Хотя прекрасный шанс это сделать у гостей был в первом отрезке. Они значительно перебросали «Вегас» – во многом, из-за ужасной дисциплины рыцарей. Одно из трех удалений «Сан-Хосе» был обязан реализовывать.

Надломила акул второй пропущенная шайба. На последней минуте первого периода отличился Ши Теодор. «Сан-Хосе» вполне мог уходить на перерыв при равном счете, а в итоге горел 0:2. Выбраться из этой ямы у гостей не получилось. Не помогла даже замена голкипера.

«Вегас» методично доламывал соперника. Парни Галлана забивали именно тогда, когда это было нужно. В некоторые моменты встречи казалось, что акулы вот-вот нащупают свою игру. «Вегас» это также понимал – и забивал. Всего у «Сан-Хосе набралось пять пропущенных шайб – очень много для одного из лидеров Западной конференции.

У гостей можно отметить лишь Томаша Хертла. Он один не опускал руки и пытался что-то изменить. Правда, форварда подвела реализация. Впрочем, это был явно не день акул. То же самое можно сказать и о других нападающих команды.

«Сан-Хосе» рискует пойти по пути «Тампы», которая уже завершила выступления в Кубке Стэнли. Акул видели одними из главных фаворитов плей-офф, но «Вегас» доказывает, что прошлогодний финал не был случайностью. Рыцари сумели сделать главное – они лишили «Сан-Хосе» всех своих козырей. Пока атака акул не работает. Через несколько дней в Лас-Вегасе все может закончиться.