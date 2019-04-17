Хоккеист избил женщину прямо на дороге… Кто такой Обухов?

Информация о том, что известный хоккеист Дмитрий Обухов избил на улице девушку, стала известна сегодня, хотя, как выяснилось, инцидент произошел еще 12 апреля.

ЧТО ИЗВЕСТНО К ЭТОЙ МИНУТЕ?

Описываемый эпизод произошел на одной из казанских улиц – улице Дзержинского. По информации татарских СМИ, конфликт на дороге развивался следующим образом: автомобиль некой женщины (известно только ее имя Снежана) преградил дорогу мерседесу хоккеиста.

Сообщается, что Обухов дважды подходил к пострадавшей и наносил удары. Так что это даже не назовешь синдромом Кокорина и Мамаева – это скорее синдром Аяза Гулиева, возвращавшегося в машину, а потом бежавшего добивать пострадавшего.

Женщина обратилась в травмпункт, где специалисты диагностировали у нее ушибы мягких тканей лица и кровоподтек головы. Есть подозрения на сотрясение мозга, но пока подтверждения информации нет.

ЧТО ГОВОРИТ ОБУХОВ?

Бывший хоккеист «Ак Барса» отказывается от любых комментариев. Повторяет только одно: женщина сама виновата! На вопрос, почему его мерседес был без номерных знаков, категорически отказывается отвечать.

Полиция проводит проверку. Там заявили, что приняли заявление от пострадавшей, процессуальное решение будет принято после выяснения обстоятельств происшествия.

КТО ТАКОЙ ОБУХОВ?

Обухов выступал за «Ак Барс» с 2005-го по 2011-й, и с 2012-го по 2018 год. Именно в составе казанского клуба он завоевал свои главные титулы: стал чемпионом России в 2006 году и трехкратным обладателем Кубка Гагарина в 2009, 2010, 2018 годах.

В прошлом сезоне он перешел в клуб Высшей хоккейной Лиги «Барс», где провел 13 матчей и был со скандалом отчислен из состава за неудовлетворительную игру. После этого спортсмен собирался играть в Словакии, но при невыясненных обстоятельствах не прошел просмотр в местном клубе «Дукла».

СКАНДАЛИСТ, ДЕБОШИР И НАСИЛЬНИК СО СТАЖЕМ

Если покопаться в недавнем прошлом, то легко вспомнить, что скандалист Обухов уже был замешан в истории с насилием в отношении женщины. В 2011 году его обвинила в изнасиловании подруга жены Светлана Мамакова, которую он попытался изнасиловать во время празднования дня рождения супруги. Было возбуждено уголовное дело, однако со временем все было спущено на тормозах. Дело закрыли, и таким образом, формально доказать вину хоккеиста не удалось.

В 2007 году хоккеист отметился в центре столицы Татарии - тогда он разбил автомобиль обидчиков бейсбольной битой.

Ещё одна позорная история произошла в 2011 году. Тогда спортсмен пьяным пытался угнать от сотрудников полиции. Чудом обошлось без жертв, а Обухов на время остался без прав.