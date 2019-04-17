Зачем нам лузеры Василевский, Сергачев, Кучеров и Малкин на чемпионате мира?  - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 апреля 2019 17:03ХоккейАндронов Алексей

Зачем нам лузеры Василевский, Сергачев, Кучеров и Малкин на чемпионате мира? 

О том, что все четверо вызываются в сборную России - было сообщено еще утром, когда сами игроки еще вряд ли пережили вылет из Кубка Стэнли.  

Возникает один вопрос - зачем?

Да, хоккейный чемпионат мира - теперь, по сути, единственная возможность для НХЛ-овцев сыграть за свою сборную. Но, извините, весь квартет только что потерпел чудовищно унизительные поражения, возможно, самые неприятные для себя в жизни.

Конечно, сами игроки (очень уважаемые - без шуток, лузеры они только сегодня, и это просто факт) способны принять решение без наших советов. Но я совершенно не понимаю, зачем продлевать сезон Малкину, у которого было немало травм, и о котором сейчас говорят в том духе, что “Питтсбургу нужно серьезное обновление”. Малкин играл на чемпионатах мира и выигрывал их. Никаких новых эмоций он там не испытает.

GettyImages-1142443860

Не лучше ли дать форварду отдых, и возможность обдумать, что в этом сезоне у него шло не так? Впервые с 2015-го у Малкина отрицательный показатель “плюс-минус”. Такой цифры (“-25”) в его карьере не было никогда. Да и с травмами разобраться стоит.

2

Никита Кучеров побил рекорд Александра Могильного, набрав 128 очков в регулярном чемпионате. В НХЛ столько не набирали 23 года (тогда у Марио Лемье было 161 очко). Но в плей-офф получился жуткий “апсет”. Кучеров ничего не забил, заработал матч-штраф, и получил “-4”. Из огня - да прямо в полымя. Может быть, сборная и лечит душевные переживания, но, по-моему, ему стоит дать возможность придти в себя. Золота ЧМ у Кучерова нет - так что тут, может быть, стоит послушать его самого. Но точно не торопить с решением.

Вратарь Андрей Василевский - плей-офф, в общем-то провалил. Нигде не выручил, пропускал 3.83 шайбы за игру, отразил лишь 85.6% бросков. Это ужасные цифры. Ему тоже стоит это переварить. Тем более, в сборной есть Александр Георгиев из “Рейнджерс”.

Вообще сборная России рекрутирует чуть ли не всех, кто освободился от хоккея. Даже Никита Гусев был вызван в “Красную машину”, но пока что поехал в “Вегас”. А утреннее сообщение о призыве еще не остывшей четверки - как раз и создает аналогии с призывом, но уже иным. Отчислили тебя из института (вылетел из Кубка Стэнли) - добро пожаловать в армию.

Из всей четверки Михаил Сергачев вызывает меньше всего вопросов - он и в сборной еще не играл, да и по состоянию выглядит не таким “тяжелым” (хотя, как и Кучеров, получил “-4” за серию). Но ведь будут и другие кандидаты. Которые пока еще в игре, у которых не будет такой паузы, и таких драматических переживаний…

Вышибать клин клином - типично российская тема. Но нет уверенности, что в данном случае это хорошо. Когда ожидания велики (случай “Тампы”), или все ждут традиционного перформанса (случай “Питтсбурга”), а вместо этого тебя выставляют из Кубка пинком под зад - это не просто пережить.

А если еще и в Словакии не заладится?

Пока что похоже, что сборная России просто хочет собрать максимально мощный состав. Не думая о каких-то новых вариантах. Даже Ковальчук после ужасного сезона ей нужен.

Вопрос один - зачем?

17/04 06:45Хоккей
«Тампа» сломалась. Как команда Кучерова закончила сезон (спойлер – очень быстро)Что бы ни произошло в нынешнем плей-офф дальше, серия «Тампа-Бэй» и «Коламбуса» уже стала главной сенсацией сезона, затмившей прошлогодний крестовый поход «Золотых рыцарей» в финал Кубка Стэнли.
28/03 16:42Бокс
Андрей Рябинский: Думаю, Лебедеву назначат бой за вакантный титулПромоутер Андрей Рябинский, работающий с российским боксером Денисом Лебедевым, прокомментировал решение украинца Александра Усика отказаться от титула WBA.
06/04 11:09ММА
Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотелиИзвестный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает.
16/04 23:52Футбол
Месси запугал Де Хеа. «Барселона» разгромила «МЮ» в 1/4 финала ЛЧ (видео)Все три мяча каталонцы забили из-за пределов штрафной. За второй из них Де Хеа должен молить партнеров о прощении.  
17/04 16:36Футбол
Месси - Роналду - 5:7. Цифры и факты сезона в Лиге чемпионовЛионель Месси пятый раз в карьере забил десять мячей в рамках одного розыгрыша Лиги чемпионов. Больше таких сезонов (7) было только у Криштиану Роналду.
17/04 15:53Хоккей
Кучеров и Малкин точно пригодятся сборной на ЧМ. От таких игроков не отказываютсяНикита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Евгений Малкин получили вызов в сборную России для участия в чемпионате мира.
11/04 13:00Фигурное катание
Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
17/04 12:07Хоккей
Снимите это немедленно! Стилисты «Торонто» делают все, чтобы настоящие ценители моды забывали про хоккейСтандартная тенденция последних лет - фото игроков, направляющихся на матч.
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
03/04 13:30ММА
Гнилой поступок! Макгрегор ошарашил весь мир, оскорбив жену НурмагомедоваРазгорается большой скандал. Кажется, Макгрегор перешел все грани. Мусульмане всего мира готовы его растерзать.
16/04 22:41Футбол
По местам славы Кокорина и МамаеваГлавный редактор заглянул в заведение, ставшее ареной битвы между футболистами и чиновниками полгода назад  
28/03 14:41Бокс
Дмитрий Кудряшов: Бой Усика и Лебедева был бы интересен несколько лет назадРоссийский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) прокомментировал решение украинца Александра Усика оставить вакантным титул WBA и перейти в тяжелый вес (свыше 90,7 кг).
16/04 15:08Хоккей
Кто такой этот Свечников? И почему он полез на Овечкина? Нападающий «Каролины» Андрей Свечников ночью упал в нокаут от ударов Александра Овечкина. Драки не получилось, но весь мир увидел, что русский молодой игрок может постоять за себя. 
17/04 06:27Хоккей
Малкин и Кучеров – всё! Панарин и Бобровский идут напролом! Что произошло, пока вы спалиВ рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в спорте накануне и сегодня ночью.
17/04 15:14Футбол
«Спартак» и его бывшие. 11 человек, регулярно портивших жизнь красно-белым«Спартаку» не привыкать терпеть всяческие неприятности от своих воспитанников, или просто бывших игроков. Это уже тянет на традицию.
26/03 20:30ММА
Алексей Махно: Уйти так – не в стиле МакгрегораИзвестный российский легковес не исключает, что ирландец Конор Макгрегор может возобновить карьеру ради большого боя.
11/04 08:00Фигурное катание
А у фигуристов бывает командная тактика? На ЧМ для сборных она должна быть!Перед началом командного чемпионата мира, который стартует в четверг утром, задаемся необычным вопросом: возможна ли коллективная тактика в этом виде спорта?
17/04 13:48Футбол
Сергей Юран: Жду финал «Аякс» - «Барселона»Известный в прошлом форвард сборной России поделился впечатлениями от вторничных ответных четвертьфиналов Лиги чемпионов.
17/04 05:28Хоккей
Ждем Малкина в сборной! Его «Питтсбург» с грохотом вылетел из Кубка СтэнлиТут все по делу. Старина Барри неспроста один из лучших тренеров НХЛ.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
27/01 14:30Теннис
Новак великолепный! Джокович уничтожил Надаля и выиграл свой 15-й «Большой шлем»Финал мечты вышел довольно скоротечным – в решающем матче Australian Open Новак Джокович уверенно разгромил Рафаэля Надаля (6:3, 6:2, 6:3) и выиграл турнир в седьмой раз.
03/04 23:30ММА
У кого полотенце вместо мозга? Конор и Хабиб: кто кого переоскорбитГлавный редактор рассуждает о вражде между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.
31/01 18:00Теннис
Не лечь на дно в Биле. Россия сыграет с Швейцарией в обновленном Кубке Дэвиса
26/03 21:00ММА
Конор, не уходи! Крик души нашего обозревателяНовость об уходе из спорта Конора Макгрегора – нож по сердцу для настоящих поклонников ММА.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
17/04 10:00Футбол
Гвардиола никогда не проходил английские клубы в ЛЧ. Неужели это случится снова?«Манчестер Сити» идет на квадрупл. Но «Тоттенхэм» победил в первом матче.
14/04 10:30ММА
Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
17/04 11:39Футбол
Иногда «Аякс» возвращается! Амстердамцы впервые с 1997 года добрались до полуфинала Лиги чемпионовМы же сравнили нынешний состав «Аякса» с командой сезона-1994/95, которая выиграла главный еврокубок.
Новости
17:10 Биатлон Анфиса Резцова: Кристина будет выступать только за сборную России
16:59 Хоккей Кубок Гагарина побывает в Омске между двумя матчами в Балашихе
16:54 Баскетбол Формат баскетбола на Олимпиаде-2020 будет изменен
16:46 Футбол Аспас продлил контракт с «Сельтой»
16:40 Футбол «Зенит» хочет выкупить Ковачича из «Челси»
16:39 ММА UFC проведет открытую церемонию взвешивания перед турниром в Санкт-Петербурге
16:38 Футбол Глава академии «Манчестер Юнайтед» подозревается в домашнем насилии
16:32 Футбол Алан Чочиев о суде над Кокориным: Цирк продолжается. Судный день настанет для всех
16:30 Бокс Гассиев вылетает в США для подготовки к бою
16:22 Футбол КДК дисквалифицировал Григалаву на два матча Кубка России
16:13 Футбол Денис Пак: Кокорин, взяв стул, желал нанести максимальный вред моему здоровью
16:06 Футбол УЕФА поможет Мхитаряну въехать в Азербайджан
15:53 Футбол КДК условно закрыл вираж фанатов «Зенита» на одну игру
15:49 Футбол КДК оштрафовал «Спартак», «Ростов», «Динамо», ЦСКА и «Енисей»
15:35 ММА Фергюсон может провести поединок с Макгрегором
15:34 Формула-1 Российский бизнесмен хочет купить команду Формулы-1
15:23 Хоккей Малкин поедет на чемпионат мира
15:23 Хоккей Александр Шлеменко: Не спешил бы с оценкой по действиям Обухова
15:20 ММА UFC в Санкт-Петербурге. Евлоев — явный фаворит поединка против Чоя, по мнению букмекеров
15:13 Футбол Роман Павлюченко: Тяжело будет «Тоттенхэму» сегодня
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика