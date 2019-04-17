Зачем нам лузеры Василевский, Сергачев, Кучеров и Малкин на чемпионате мира? 

Возникает один вопрос - зачем?

Да, хоккейный чемпионат мира - теперь, по сути, единственная возможность для НХЛ-овцев сыграть за свою сборную. Но, извините, весь квартет только что потерпел чудовищно унизительные поражения, возможно, самые неприятные для себя в жизни.

Конечно, сами игроки (очень уважаемые - без шуток, лузеры они только сегодня, и это просто факт) способны принять решение без наших советов. Но я совершенно не понимаю, зачем продлевать сезон Малкину, у которого было немало травм, и о котором сейчас говорят в том духе, что “Питтсбургу нужно серьезное обновление”. Малкин играл на чемпионатах мира и выигрывал их. Никаких новых эмоций он там не испытает.

Не лучше ли дать форварду отдых, и возможность обдумать, что в этом сезоне у него шло не так? Впервые с 2015-го у Малкина отрицательный показатель “плюс-минус”. Такой цифры (“-25”) в его карьере не было никогда. Да и с травмами разобраться стоит.

Никита Кучеров побил рекорд Александра Могильного, набрав 128 очков в регулярном чемпионате. В НХЛ столько не набирали 23 года (тогда у Марио Лемье было 161 очко). Но в плей-офф получился жуткий “апсет”. Кучеров ничего не забил, заработал матч-штраф, и получил “-4”. Из огня - да прямо в полымя. Может быть, сборная и лечит душевные переживания, но, по-моему, ему стоит дать возможность придти в себя. Золота ЧМ у Кучерова нет - так что тут, может быть, стоит послушать его самого. Но точно не торопить с решением.

Вратарь Андрей Василевский - плей-офф, в общем-то провалил. Нигде не выручил, пропускал 3.83 шайбы за игру, отразил лишь 85.6% бросков. Это ужасные цифры. Ему тоже стоит это переварить. Тем более, в сборной есть Александр Георгиев из “Рейнджерс”.

Вообще сборная России рекрутирует чуть ли не всех, кто освободился от хоккея. Даже Никита Гусев был вызван в “Красную машину”, но пока что поехал в “Вегас”. А утреннее сообщение о призыве еще не остывшей четверки - как раз и создает аналогии с призывом, но уже иным. Отчислили тебя из института (вылетел из Кубка Стэнли) - добро пожаловать в армию.

Из всей четверки Михаил Сергачев вызывает меньше всего вопросов - он и в сборной еще не играл, да и по состоянию выглядит не таким “тяжелым” (хотя, как и Кучеров, получил “-4” за серию). Но ведь будут и другие кандидаты. Которые пока еще в игре, у которых не будет такой паузы, и таких драматических переживаний…

Вышибать клин клином - типично российская тема. Но нет уверенности, что в данном случае это хорошо. Когда ожидания велики (случай “Тампы”), или все ждут традиционного перформанса (случай “Питтсбурга”), а вместо этого тебя выставляют из Кубка пинком под зад - это не просто пережить.

А если еще и в Словакии не заладится?

Пока что похоже, что сборная России просто хочет собрать максимально мощный состав. Не думая о каких-то новых вариантах. Даже Ковальчук после ужасного сезона ей нужен.

Вопрос один - зачем?