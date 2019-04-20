ЦСКА – абсолютный чемпион! Впервые в КХЛ одна команда завоевала Кубок континента и Кубок Гагарина (ВИДЕО) - Советский спорт
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20 апреля 2019 10:12ХоккейДомрачев Владислав

ЦСКА – абсолютный чемпион! Впервые в КХЛ одна команда завоевала Кубок континента и Кубок Гагарина (ВИДЕО)

Московские армейцы стали чемпионами России во второй раз и на этом останавливаться не намерены.

В 2015-м ЦСКА с большим отрывом выиграл регулярный чемпионат и был провозглашен чемпионом страны. Поправку эту в регламент внесли тогдашние руководители КХЛ, причем совет директоров лиги принял этот пункт со второй попытки. Понятно для чего и для кого.

В полуфинале плей-офф-2015 свежеиспеченный чемпион страны не справился с более мастеровитым СКА и судьями, упустив преимущество в серии 3-0. Разумеется, то чемпионство назвали не настоящим, но при этом Дмитрия Квартальнова – лучшим тренером сезона.

Теперь ЦСКА наплевал на проклятие победителя регулярки и завоевал Кубок Гагарина. Впервые финальная серия завершилась всухую. Наш тренер Игорь Никитин всухую переиграл лучшего тренера НХЛ сезона-2000/2001 Боба Хартли. Вчера армейский фан-сектор отдал должно не только MVP плей-офф Илье Сорокину, но и Игорю Валерьевичу. Болельщики скандировали его фамилию.

После упущенной победы в финале-2016 над «Магниткой» (3-4) на вратаря Сорокина повесили ярлык «некубковый». Под этим соусом в сборную тащили его друга и ровесника Игоря Шестеркина из СКА. Даже доверили ему ворота в четвертьфинале ЧМ-2018 с канадцами. Что из этого вышло – хорошо известно. Теперь Сорокин этот ярлык решительно сорвал. Удостоившись похвалы от самого Хартли, бывшего вратаря.

Глупо упрекать московских армейцев за якобы скучный хоккей. Те же самые обвинения звучали в адрес знаменитого футбольного тренера Валерия Лобановского, которого даже называли «физруком». И смеялись, когда он запрещал после прохода по флангу убирать мяч под себя, а требовал прострела или навеса в штрафную первым темпом.

В этом сезоне мы увидели нового Кирилла Капризова, форварда универсального, бомбардира и трудягу. При этом недовольного собой. Еще как минимум один сезон он проведет в ЦСКА, в КХЛ.

Особенно хочется отметить защитника Александра Романова, признанного лучшим на молодежном чемпионате мира-2019. В плей-офф он не играл. Помешала травма. Но его раздевали и заявляли. Все знают его героического деда – Зинэтулу Билялетдинова. Менее известен отец – бывший нападающий, а теперь агент Станислав Романов. Очень требовательный. Год назад на ЮЧМ в Челябинске он жестко сказал: «Хватит болтать (то есть раздавать интервью – прим. авт.), пора играть».

В следующем сезоне Романов должен выйти на новый уровень.

Президент клуба Игорь Есмантович прямо на чемпионском льду в Балашихе заявил, что ЦСКА станет еще сильнее. Он рассказал, что этим летом не потратил и копейки на трансферную кампанию. Линден Вей, Максим Мамин, Сергей Толчинский и его тезка Калинин достались клубу бесплатно. Есмантович обещал сохранить и капитана команды Сергея Андронова, которого молва уже отправила в «Торонто».

Говорят, что кое-кто из наших энхаэловцев вернется домой - Егор Яковлев, Игорь Ожиганов, Богдан Киселевич… На первого из них нацелилась «Магнитка». Киселевича, может быть, заберет Казань, которую должен возглавить Квартальнов. А за Ожиганова стоит побороться.

Сейчас ФХР объявит список кандидатов в сборную из команд-финалисток. Из ЦСКА я бы пригласил Сорокина, Никиту Нестерова, Капризова, Михаила Григоренко, Андрея Светлакова… Из «Авангарда» - Дениса Зернова, Илью Михеева и с некоторыми оговорками Андрея Шумакова.

А сегодня армейцы празднуют, наслаждаются, отдыхают. Спасибо за сезон, ЦСКА!

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