Шестеркин и Кравцов договорились с «Рейнджерс». Им будет тяжело в Нью-Йорке

Что случилось?

Американские СМИ сообщили, что голкипер питерского СКА Игорь Шестеркин и нападающий челябинского «Трактора» Виталий Кравцов в следующем сезоне будут выступать на «Рейнджерс», которому принадлежат права на хоккеистов.

Шестеркин провел в КХЛ шесть сезонов и дважды выиграл Кубок Гагарина в составе СКА. Однако за это время он провел всего 133 матча (с учетом плей-офф), отражая в среднем 93,3%. Крутая статистика, но Игорь никогда не был основным вратарем в Петербурге.

Кравцов за три чемпионата провел практически столько же встреч – 113. Статистика у 19-летнего форварда неплохая – 42 (19+23) очка. Но от главного игрока России 1999 года рождения в Челябинске ждали явно большего.

Шестеркину будет тяжело переиграть Лундквиста и Георгиева

Шестеркин – один из двух лучших вратарей в КХЛ с российским паспортом. Он регулярно призывается в сборную России и выступал за самый богатый клуб страны. В таких условиях Игорь находится довольно давно. Он свыкся с мыслью, что в СКА всегда будет хорошая оборона, а также то, что в этом клубе делают ставку на вратарей-легионеров. Он проводил свои 20-30 матчей в регулярке, штамповал «сухари», которые не были проблемой при таком составе СКА и силе соперников, и потихоньку остановился в росте.

Голкиперу нужно было уезжать еще пару лет назад, когда в Петербурге не могли нарадоваться на Микко Коскинена. Когда Шестеркину нужно было играть как можно больше, он сидел за спиной финского гиганта.

Сейчас Игорь попадет в незнакомую для себя среду. Он приедет в команду, где в лучшем случае будет третьим вратарем. Да, болельщики от него уже в восторге из-за крутого спасения в плей-офф КХЛ, но не они выбирают голкиперов на матч.

У Шестеркина очень серьезные конкуренты. Александр Георгиев добился сумасшедшего прогресса в этом сезоне. Он побил личный рекорд по количеству отраженных бросков за матч (55) и почти побил клубный (59 бросков, Майк Рихтер). Георгиев полностью адаптировался к заокеанской лиге и по праву занимает место второго вратаря в Нью-Йорке. Но дело не только в нем.

В «Рейнджерс» есть король. Имя ему – Хенрик Лундквист. Швед был и останется до конца карьеры главным хоккеистом в районе «Мэдисон Сквер Гарден». У него тяжелый контракт, который заканчивается лишь в 2021 году. Хенрик сейчас не является голкипером, которого невозможно переиграть, но это икона для «Рейнджерс». И свой контракт он доиграет в статусе первого номера команды.

Шестеркину нужно будет прыгнуть выше головы, чтобы рассчитывать хотя бы на попадание в заявку на матчи НХЛ. Ему точно придется сыграть в АХЛ, но эта командировка пойдет на пользу Игорю. Ему нужно адаптироваться к североамериканскому хоккею. Главное – не застрять во второй лиге.

Перспективы Кравцова зависят от его роли в команде

Кравцов переходит в «Рейнджерс» очень вовремя. В Нью-Йорке затеяли перестройку, а значит самое время дать возможность проявить себя молодежи. Менеджеры клуба видят в Кравцове перспективу – это определенно на руку челябинцу.

Он вполне может поразить тренерский штаб «Рейнджерс» своей скоростью, голевым чутьем, классным катанием. Кравцов может сыграть нестандартно. Пока в Нью-Йорке идет смена поколений, руководство и наставники команды будут закрывать глаза на некоторые огрехи в его игре.

Кравцову поможет проявить себя в НХЛ спортивная наглость. Она у него есть и иногда выражается очень явно. В адаптации в США ему обязательно помогут русские ребята, которые уже играют в Нью-Йорке. Здесь никаких проблем возникнуть не должно.

Но рискнут ли тренеры доверить Кравцову место в атакующих звеньях? От него мало толку в чеккерских сочетаниях. Виталий и правда плохо обороняется. Его стихия – уйти в быструю атаку, обыграть соперника в чужой зоне, отдать классную передачу. Задушить соперника возле своих ворот Кравцов не сможет. Он «оброс мясом», должен справиться с силовой борьбой, но вряд ли от него будет много толку в защите.

Если тренеры «Рейнджерс» будут давать Кравцову по 7-10 минут в четвертом звене, то он довольно быстро выпадет из состава. В АХЛ, конечно же, ему также придется съездить, вопрос лишь – как долго ему придется играть в автобусной лиге?