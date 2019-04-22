«Бостон» и «Сан-Хосе» – красавцы! Они затащили серии в седьмые матчи - Советский спорт
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22 апреля 2019 07:19ХоккейКостяев Иван

«Бостон» и «Сан-Хосе» – красавцы! Они затащили серии в седьмые матчи

«Бостон» и «Сан-Хосе» – красавцы! Они затащили серии в седьмые матчи.

Дубль Маршанда

Перед шестой встречей «Бостон» поставил себя в крайне незавидное положение. Американская команда не имела права уступать. Добывать победу пришлось при переполненных трибунах в Торонто. Вероятно, «медведи» слишком нервничали, поэтому не очень удачно начали встречу. «Листья» провели ряд хороших атак на старте матча и несколько раз могли открывать счет.

Впрочем, «Торонто» в конечном итоге это и сделал. Все гениальное – просто. Хозяева закрыли зону, Морган Райлли нанес бросок от синей линии, а трафик у ворот Туукки Раска не позволил голкиперу спасти свою команду. Только после этого «Бостон» проснулся.

«Медведям» поразительно легко удалось перехватить инициативу. Они добавили в скорости, стали меньше ошибаться и очень быстро сравняли счет. Помогло большинство. «Бостон» выиграл вбрасывание в чужой зоне, Брэд Маршанд забрал подбор и хорошим броском «прошил» голкипера Фредерика Андерсена.

«Торонто» почему-то не сделал выводов о том, как здорово «Бостон» разыгрывал лишнего. Еще в первом периоде хозяева предоставили еще один такой шанс сопернику – и он его использовал. Отличился Тори Крюг. А когда во втором отрезке Джейк Дебраск забросил третью шайбу «Бостона», стало окончательно понятно, что гости этот матч не отдадут.

Парни Майка Бэбкока сражались до последней минуты и даже сумели отыграть один гол, но все надежды на успех похоронил Маршанд, который оформил дубль. «Медведи выиграл шестой матч (4:2) в серии. Все решится в седьмой игре, которая состоится в Бостоне.

Бэбкоку срочно стоит что-то придумать. Как минимум – рассказать парням о том, как чаще играть в позиционной атаке. В шестой встрече «Торонто» нечасто запирал соперника в зоне. Это нужно срочно исправлять.

Победа имени Джонса

«Сан-Хосе» в противостоянии с «Вегасом» виделся фаворитом. Многие называли «акул» основными претендентами на победу в Кубке Стэнли. Слишком уж мощный состав подобрался у команды в этом сезоне. Тем не менее, сегодня ночью для «Сан-Хосе» все могло закончиться. Мало того, что ошибаться «акулам» больше было нельзя, так еще и проводить решающую встречу пришлось на выезде.

Команда из города казино атаковала на протяжении всего матча. Но в этот раз у рыцарей возникли серьезные проблемы с Мартином Джонсом. Голкипер «акул» провел феноменальный матч и отразил 58 бросков. На него выпала колоссальная нагрузка, но вратарь постоянно держал «Сан-Хосе» в игре. Иногда ему приходилось буквально стоять на голове, чтобы справляться с бросками соперника. Каждый игрок гостей должен сказать спасибо своему вратарю.

Тем удивительнее, что именно «акулы» открыли счет в этой игре. При полном преимуществе «Вегаса» «Сан-Хосе» мог рассчитывать лишь на быстрые атаки. Одна из таких увенчалась успехом – отличился Логан Кутюр.

Пробить Джонса «Вегасу» удалось во второй половине матча. Джонатан Маршессо здорово поработал на чужом пятаке. Никакой ошибки голкипера «акул» там не было. В такой ситуации было очень сложно спасти свою команду.

Собственно, после пропущенной «Сан-Хосе» шайбы началось настоящее время Джонса. «Вегас» яростно атаковал, «Сан-Хосе» старался действовать на контратаках. У «акул» плохо получалась «позиционка». Они предпочитали тревожить Марка-Андре Флери в быстрых атаках. Дело закончилось двумя овертаймами, где крепче нервы оказались у «Сан-Хосе» (2:1). Победная шайба на счету Томаша Гертля.

У «Вегаса» отдельно стоит отметить Маршессо. Не только потому, что на его счету единственная заброшенная шайба в составе «рыцарей». Пожалуй, канадец был самым заряженным на бросок игроком хозяев. Он восемь раз потревожил Джонса. Откровенно неудачно сыграло звено Пола Штястны. При непосредственном участии этих парней были забиты оба гола «Сан-Хосе».

Перед шестой игрой казалось, что «Вегас» имеет полное преимущество перед соперником. План Жерара Галлана работал практически без сбоев. «Рыцари» были обязаны добивать соперника дома. В седьмой встрече болельщики «Сан-Хосе» обеспечат ад на трибунах. «Вегасу» будет очень сложно повторить свой прошлогодний успех. Впрочем, команда Галлана много раз затыкала рот скептикам.

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