Овечкину не засчитали гол, а потом удалили до конца игры. Что произошло, пока вы спали

Все решится в седьмом матче: «Вашингтон» проиграл

В общем, Александр Овечкин опять отличился. Напомним, что его «Вашингтон» мог сегодня ночью выйти в следующий круг и не мучиться больше с этой назойливой «Каролиной». Но что-то пошло не так. Из хорошего – Овечкин смог забить. Благодаря этой его шайбе «Вашингтон» вышел вперед 2:1. Потом, когда «Вашингтон» уже проигрывал, Ови, конечно, забил снова, но эту шайбу уже не засчитали. После этого Александр Великий стал вести себя как-то не по-королевски, а в конце даже допустил саркастический жест в адрес арбитров – поаплодировал им в формате: «Браво, молодцы, что еще придумаете?» И судьи придумали: удалить Овечкина до конца игры.

А «Каролина» в итоге сравняла счет в серии с пока еще действующим обладателем Кубка Стэнли. Вот чудеса-то!

После игры Овечкин прокомментировал ситуацию с незасчитанным голом:

«Я видел шайбу. Вратарь ее не контролировал и не видел. Не знаю, что там увидел рефери. Не знаю, каков был официальный вердикт, все это как-то странно. Но все в порядке. Игра окончена, двигаемся дальше. Уже ничего не поделаешь».

НХЛ тоже все прокомментировала: и незасчитанный гол, и удаление Овечкина:

- На 11-й минуте третьего периода матча «Вашингтон» запросил тренерский повтор с просьбой рассмотреть вмешательство в действия вратаря соперника, которое привело к отмене забитого гола.

Изучив все доступные повторы и проконсультировавшись с рефери на льду, видеоассистенты подтвердили, что Александр Овечкин создал помеху Петру Мразеку, ударив его по щиткам. В результате этого шайба оказалась в воротах. Правило 69.3 гласит: «Если атакующий игрок создает контакт с вратарем каким-либо образом, когда вратарь находится в зоне ворот, и при этом забивается гол, то взятие ворот отменяется, – говорится в сообщении НХЛ.

Другой наш Александр – Радулов – не нервничал, а спокойно отдал один результативный пас, после которого «Старз» забросили победную шайбу в матче. Да что там в матче! Благодаря этому голу «Даллас» благополучно завершил серию.

А вот о дальнейшей судьбе Овечкина и «Вашингтона» в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли узнаем почти через двое суток.

Полный обзор произошедшего за ночь в НХЛ - здесь!

Пашалич забивает победный гол за «Аталанту»

О футболе.

Английский «Челси» сыграл вничью с «Бернли» (занимает 15-е место в АПЛ), и теперь лондонцы рискуют не попасть в Лигу чемпионов. Они на четвертом месте, но у них на одну игру больше, чем у основных конкурентов. Правда, «Челси» может попасть в ЛЧ через Лигу Европы, но для этого им нужно выиграть турнир. А под ногами и там будет путаться «Арсенал». В общем, все сложно у этих английских команд.

В это же время в бундеслиге «Айнтрахт», который также сражается за путевку в Лиге чемпионов, пропустил на последней минуте и упустил победу в матче с «Вольфсбургом». Команды сыграли вничью 1:1.

А в Италии, напротив, «Аталанта» благодаря успеху в матче с «Наполи» (которому уже ничего не надо), сравнялась по очкам с «Миланом» (56 очков) – а тот идет на четвертом месте, которое дает право выступать в Лиге чемпионов. Победный гол за «Аталанту» забил наш старый знакомый экс-полузащитник «Спартака» Марио Пашалич.

На нашей собственной родине футбольный тур начинается только завтра, но это не значит, что событий не было никаких.

Вчера в гости в редакцию «Советского спорта» приходил бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» Владимир Быстров. Разговор получился предельно откровенным. Например, он рассказал, что в российском футболе везде бардак, а вот в Краснодаре – нет, потому что там Сергей Галицкий, которому можно верить: этот человек всегда сдержит все свои обещания. Еще он рассказал, что тоже, как Мамаев и Кокорин, нередко дрался в барах. Но все конфликты, по его мнению, надо улаживать на месте, не доводя до такого положения, как сейчас у вышеупомянутых футболистов.

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