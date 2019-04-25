«Давай выгоним его до конца матча!» А виноват ли Коди Икин в мистическом провале «Вегаса»? - Советский спорт
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25 апреля 2019 15:00ХоккейФедоровский Александр

«Давай выгоним его до конца матча!» А виноват ли Коди Икин в мистическом провале «Вегаса»?

Кто не слышал о сумасшедшем камбэке «Сан-Хосе» в решающем матче с «Вегасом». В третьем периоде «акулы» забросили 4 шайбы за 4 минуты, а в овертайме прибили «ураганов» окончательно. А началось все с человека по имени Коди Икин.

НЕКРАСИВЫЕ СЛОВА В АДРЕС КОДИ ИКИНА

– Пожалейте его, товарищи судьи. Он очень хороший человек.

– И отличный работник! – крикнул со скамейки главный тренер «Вегаса» Жерар Галлан, но его уже никто не слушал.

А вы не знаете, так молчите.

В седьмом матче серии между «Сан-Хосе» и «Вегасом» ровно до середины третьего периода все было хорошо. Тихо, спокойно, птички поют. Как вдруг…

Сразу после гола в овертайме я много некрасивых слов сказал в адрес Коди Икина, а еще больше подумал, но когда остыл и пересмотрел эпизод, то пришел к пусть банальному, но единственно верному выводу: это в самом деле был несчастный случай.

«Мы проиграли, но заслуживали большего», «Судьи просто не видели момент – это был фол на 2 минуты, а не на 5», «Мы думали, что серия уже у нас в кармане» – все эти фразы говорили игроки «Вегаса» после игры и последняя из них, пожалуй, является ключевой. Поговорку «Не говори «гоп» пока не перепрыгнешь» – давно пора сделать основным слоганом НХЛ. «Вашингтон» не даст соврать, правда?

Так что, «нечего на других пенять, коли рожа крива». Полагаю, что и эта поговорка уместно вполне, в особенности, если взглянуть на логотип «Вегаса» мутными очами рассвете. Рожа там и впрямь не крем-брюле.

«ОНИ ВЕДУТ 3:0, «АКУЛЫ» ПОЧТИ ВЫСПЫЛИ»

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Если пленочку чуть отмотать назад, то ведь не все так однозначно и безоблачно было для «Вегаса». Первый гол – да, хорошая работа землекопов перед воротами, а вот второй гол вполне можно было и отменить. А кто его забил? Правильно, тот самый Коди Икин, который на тот момент еще не знал, что ждет его в третьем периоде. Но судьи приняли решение в пользу атакующей команды, «Вегас» повел 2:0, а в концовке все это повернулось самым удивительным образом. Судьи, надо полагать, решили примерно так:

– Слушай, а помнишь, мы ж засчитали им гол, хотя там была ситуация 50/50! Они ведут 3:0, «акулы» почти всплыли, а тут, на пустом, вроде бы, месте боль, страдание, кровища… Ты видел что-нибудь?

– Нет.

– А ты?

– И я нет.

– Ну, давай тогда его выгоним до конца матча?

– Давай.

Недаром говорят, что рыжим часто не везет просто потому, что они рыжие. Других аргументов не находится, а этот считается убийственным. Что было дальше – знают все. «Вегас» вылетел из Кубка.

А кто вообще такой этот Коди Икин? Да в сущности никто. Человек, оказавшийся в «Вегасе» по итогам драфта расширения год назад, человек до того выступавший в «Далласе» и имевший твердое место третьего центра при скудном игровом времени. И как показали два года в новой команде, карьера Икина коренным образом не изменилась.

Я рад за Коди Икина. Рад, что он выступает в заштатном «Вегасе» захолустной НХЛ, а не играет в футбол за, допустим, турецкий «Фенербахче» или за сборную Колумбии. Ведь в первом случае аппетитный кебаб под названием «Рыжий Коди» (сыр добавить?) был бы из него уже готов к употреблению, а во втором случае его бы просто пристрелили в баре.

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