Капитана «Сан-Хосе» чуть не убили, а НХЛ извиняется?!

Мне посчастливилось смотреть третий период этого исторического камбэка в прямом эфире. Действительно, при счете 0:3 к 50-й минуте игра визуально представлялась законченной. Равно как вся серия. «Вегас» все контролировал, а у «Сан-Хосе» уже вроде как и бензин исчерпался.

Все изменили 6 секунд после вбрасывания в зоне гостей. Когда Павелски и Икин подкатили на точку, я еще про себя подумал: «О! А у «Шаркс» капитан-то Павелски. Кажется, в конце регулярки у него была травма». Не помнил - какая, но шлем у него был специальный – защищал не только верхнюю часть лица, но и нижнюю.

«Убийство» в прямом эфире

И тут на моих глазах – на первый взгляд, ни с того ни с сего – человек падает на лед и не шевелится! Когда наконец дали крупный план, мне вовсе поплохело – из головы Павелски ручьем полилась кровь! Массажист аккуратно снял шлем и закрыл рану полотенцем, после чего Джо под руки увезли в раздевалку.

Сразу на полторы минуты по ТВ запустили рекламу. А когда картинка вернулась на площадку, кровь уже соскребли, а судьи выписали 5 минут и до конца Икину. Ну а что было дальше, знают все: «акулы» четырежды реализовали несгораемый штраф, «рыцари» отыгрались на флажке, сняв вратаря, но уступили в овертайме.

Все логично, всем по заслугам. Я еще вспомнил эпизод из первого периода матча «Каролина» - «Вашингтон», когда при счете 1:0 Овечкин с трех ударов отправил на больничную койку Свечникова. После чего сплотившиеся в жажде мести «ураганы» порвали в клочья чемпионов 5:0, а потом сенсационно взяли и всю серию.

Но нет. НХЛ с какого-то перепуга решила извиниться перед «Вегасом». Дескать, пятиминутное наказание было наложено неправильно, и дисквалифицировала не Икина вместе со Штястны, а судью Эрика Ферлэтта?!

Вы только посмотрите на видео, что произошло! Павелски вчистую выигрывает вбрасывание назад и уже разворачивается, чтобы контролировать бросок своего игрока от синей линии и ворота. Естественно, Икина он из виду теряет. А кто играл в хоккей, знает, что нет ничего страшнее удара, которого не ждешь, к которому не готов. Здесь же на Павелски обрушились сразу три таких удара!

Сперва Икин хамски врезал оппоненту в грудь клюшкой, держа ее в двух руках – классический шлагбаум! Павелски потерял равновесие и стал падать, пытаясь сгруппироваться и приземлиться на бок. Но тут вмешался уже успевший разогнаться Штястны. Мало того, что не позволил Павелски в воздухе как-то сгруппироваться, он добавил еще: двумя руками, можно сказать, вонзил соперника в лед и тот, уже абсолютно беззащитный, врезался головой об лед со всей возможной скоростью!

Но и это еще не все: Когда Павелски уже лежал без движения, Штястны, перепрыгивая через него, задел левым коньком шлем капитана – пересмотрите повтор, там очень хорошо все видно. Это был словно контрольный выстрел в голову. Страшно представить, что случилось бы, если бы, как еще в 80-х годах, Павелски играл без шлема.

Если кто забыл, именно от удара головой об лед 15 января 1968 года скончался Билл Мастертон, именем которого назван один из персональных трофеев НХЛ. А сколько было трагедий уже в наши дни, когда хоккеистам перерезали шею коньком?! ИИХФ даже обязала всех юниоров надевать специальные защитные нашейники.

К счастью, тут все обошлось. Хотя еще неизвестно, когда Павелски вернется.

Сравните фол Кучерова и Икина со Штястны

Интересно, что сразу после матча я прочитал где-то в интернете, что Штястны не наказали потому, что за один фол не может быть двух удалений. Икин то есть отсидел за двоих. Ладно, в этом, возможно, хоть какая-то логика есть, но отменить вообще пятиминутный штраф – это за гранью абсурда.

Сравните, например, с проступком Кучерова во второй встрече плей-офф с «Коламбусом». Ну да, Никита сзади толкнул на борт уже стоявшего на коленях финна, но там крови близко не было, а Нутиваара спокойно продолжил играть дальше. Тем не менее НХЛ не только подтвердила пятиминутный и до конца штраф россиянина, но и дисквалифицировала его на один матч. Аргументировала тем, что нельзя бить игрока, который не может себя защитить.

Но разве в моменте Павелски было не то же самое – только умноженное на три? Да еще усугубленное тяжелой травмой, после которой основной игрок команды неизвестно когда вернется в строй!

Бред полнейший!

Павелски сам виноват?!

Но я слышал кулуарные объяснения решения НХЛ. Оказывается, Павелски сам виноват?! У него ремешок шлема не был туго затянут, а болтался. У меня сразу несколько возражений.

1). Если шлем был плохо закреплен, почему он не слетел с головы?

2). Есть ли какие-то стандарты, как должен быть натянут ремешок? Насколько я знаю – нет. Тогда какие вопросы к Павелски!

3). В курсе ли те, кто оправдывает НХЛ, что у человека с обеих сторон шеи есть зона под названием каротидный синус? Корифеи рукопашного боя об этом хорошо знают. Нажатием на эту зону пальцем или ударом можно остановить сердце. Поэтому сильно затянуть ремешок на шее просто опасно для жизни. Тем более спортсменам, которые действуют на пределе человеческих возможностей.

4). Но главное – всего бы этого не случилось, если бы Икин подло не врезал ничего не подозревавшему Павелски, а Штястны не добавил. Причем здесь ремешок?! И где гарантия, что, если бы он был натянут сильнее, ничего бы не произошло?

Своими извинениями и оправдательным вердиктом НХЛ по сути легализировала подобные жуткие приемы, заложив мину замедленного действия. Только последствия у следующей жертвы могут быть куда печальнее. Не понимаю только, почему молчит профсоюз? Разве он не должен отвечать за здоровье трудящихся и следить за тем, чтоб на производстве техника безопасности соблюдалась неукоснительно?!