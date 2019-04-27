Нужен ли сборной 36-летний Ковальчук. Он же 158-й среди бомбардиров НХЛ! В Словакии Илья Ковальчук может разменять свой второй десяток чемпионатов мира. Александра Мальцева он по этому показателю уже обогнал. До Бориса Михайлова все равно далеко.

Хоккейных чудес от Ильи Ковальчука ждали с начала XXI века, и для этого были все основания. Правда, злые языки поговаривали, что бяка Плющев, используя свою причастность и ресурсы «кровавой гэбни», «отрезал» у него в метрике два года. Просто так, что ли, на юниорском и молодежном уровне парень в одиночку «делал клоунов» даже из канадцев? Вот пусть попробует на взрослом уровне. А на взрослом уровне вплоть до 2008 года как-то не получалось. Зато когда наконец получилось, Илья Валерьевич сразу стал живой иконой российских хоккейных болельщиков. Не так часто нам приходилось видеть убитых горем канадцев, а в новой России тогда и вовсе еще не доводилось, чтобы забывать тех, кто доставил всей стране такое удовольствие.

Ковальчук стал вторым хоккеистом, постоянно играющим в НХЛ, но при этом приезжающим в сборную не только по каждому вызову, но и раньше вызова. В любом состоянии души и сердца. Но если «Капитан Россия» Алексей Яшин тихо и безропотно тянул лямку чемпионатов мира, до дна выхлебав все унижения, пришедшиеся на долю нашего хоккея в конце девяностых – начале нулевых, то Ковальчуку так не хотелось. И когда в Федерацию пришел Владислав Третьяк, то Илья стал его первым помощником в вопросе привлечения в сборную всех, кого можно было вытащить из-за океана.

В Квебеке-2008 Ковальчук был настоящим «Enfant terrible», гадким утенком, не забивающим, дважды дисквалифицированным, но в финале превратившимся в белого лебедя. А вот в Берне-2009 он уже с начала и до конца был настоящим лидером, через тернии протащившим сборную ко второй подряд победе. Если бы после этого последовали победы в Ванкувере-2010 или Сочи-2014, то Ковальчук, вне всякого сомнения, еще при жизни занял бы в истории место возле Харламова и Боброва, и ФХР пришлось бы выводить из обращения еще и 71-й номер. Увы, олимпийских побед тогда не случилось, а когда наконец-то случилось в Пхехчхане-2018, большого эффекта уже не было. А кое-кто тогда даже пошел дальше и написал, что победить в овертайме финала Олимпиады у немцев – это позор.

К тому времени вернувшийся из-за океана Ковальчук постепенно превратился в незаметного героя. Вроде, не видно его в СКА, а послематчевая статистика подсказывает, что пару-тройку очков за результативность он как-то набрал. И так – каждый матч, и в конце сезона у него этих самых очков, как у барбоски блох. Мастерства у Ковальчука всегда было настолько с избытком, что любой его бросок, ставший голом, воспринимался, как само собой разумеющееся. А не ставший – как лень и нежелание пахать по-настоящему.

Нельзя забывать, что и над убийством собственного имиджа Илья Валерьевич трудился, не покладая рук, начиная с 2004 года, когда во время локаута вместо бедного, но гордого «Спартака» приехал «подкалымить» в лопающийся от нефтяных денег «Ак Барс». И пусть он этот грех отмолил потом в Квебеке, но шесть сезонов, проведенных в СКА, который любят только в Санкт-Петербурге, зато искренне ненавидят во всей остальной стране, вистов ему явно не добавили. Все эти годы вся страна на своих голубых экранах раз за разом наблюдала, как капитан или ассистент капитана Ковальчук что-то разъяснял судьям, после чего шайба, заброшенная в ворота соперников СКА, чаще всего засчитывалась, а в ворота самого СКА, как правило, отменялась, и это запоминалось лучше всего, и было вполне достаточным для того, чтобы забыть о всех его прежних заслугах.

И вот мы пришли к ситуации, когда, получая на чемпионат мира сборную олимпийского «разлива», невольно задумаешься, а нужен ли ей 36-летний Ковальчук в принципе? И от мыслей этих и их обсуждений никуда не деться, особенно с учетом того, что вытеснит он из заявки кого-то из молодых и перспективных.

Мы всегда точно знали, что ниже определенного уровня Ковальчук не сыграет. И даже его «подплинтусный» уровень настолько превосходил пик формы большинства игроков КХЛ, что ему не составило труда по первому желанию вернуться в НХЛ даже в предпенсионном возрасте. Но прожитые годы скорости не добавляют, покойный Виктор Тихонов в таких случаях говорил: «Природу не обманешь», и 158-е месте в списке бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ вкупе с последним место «Лос-Анжелеса» в Западной конференции эту истину, как минимум, не опровергают. Матчи Еврочелленджа, в которых непонятная олимпийская субстанция, перейдя от Браташа к Воробьеву, начала приобретать, как минимум, евротуровские очертания, Ковальчука вообще не было видно, хоть он там и капитанил. И это бы тоже ничего не означало, будь Илья помоложе, но может объяснять очень многое теперь.

Но Ковальчук идет в сборную и, скорее всего, на чемпионат мира вместе с ней придет. И если это произойдет, то единственным и самым главным аргументом его участия станет бессмертная фраза Савелия Крамарова из «Джентльменов удачи»: «Кто ж его посадит? Он же памятник!»