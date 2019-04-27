Нужен ли сборной 36-летний Ковальчук. Он же 158-й среди бомбардиров НХЛ! - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 апреля 2019 12:00ХоккейЛебедев Максим

Нужен ли сборной 36-летний Ковальчук. Он же 158-й среди бомбардиров НХЛ!

В Словакии Илья Ковальчук может разменять свой второй десяток чемпионатов мира. Александра Мальцева он по этому показателю уже обогнал. До Бориса Михайлова все равно далеко.

GettyImages-1135449547

Хоккейных чудес от Ильи Ковальчука ждали с начала XXI века, и для этого были все основания. Правда, злые языки поговаривали, что бяка Плющев, используя свою причастность и ресурсы «кровавой гэбни», «отрезал» у него в метрике два года. Просто так, что ли, на юниорском и молодежном уровне парень в одиночку «делал клоунов» даже из канадцев? Вот пусть попробует на взрослом уровне. А на взрослом уровне вплоть до 2008 года как-то не получалось. Зато когда наконец получилось, Илья Валерьевич сразу стал живой иконой российских хоккейных болельщиков. Не так часто нам приходилось видеть убитых горем канадцев, а в новой России тогда и вовсе еще не доводилось, чтобы забывать тех, кто доставил всей стране такое удовольствие.

Ковальчук стал вторым хоккеистом, постоянно играющим в НХЛ, но при этом приезжающим в сборную не только по каждому вызову, но и раньше вызова. В любом состоянии души и сердца. Но если «Капитан Россия» Алексей Яшин тихо и безропотно тянул лямку чемпионатов мира, до дна выхлебав все унижения, пришедшиеся на долю нашего хоккея в конце девяностых – начале нулевых, то Ковальчуку так не хотелось. И когда в Федерацию пришел Владислав Третьяк, то Илья стал его первым помощником в вопросе привлечения в сборную всех, кого можно было вытащить из-за океана.

В Квебеке-2008 Ковальчук был настоящим «Enfant terrible», гадким утенком, не забивающим, дважды дисквалифицированным, но в финале превратившимся в белого лебедя. А вот в Берне-2009 он уже с начала и до конца был настоящим лидером, через тернии протащившим сборную ко второй подряд победе. Если бы после этого последовали победы в Ванкувере-2010 или Сочи-2014, то Ковальчук, вне всякого сомнения, еще при жизни занял бы в истории место возле Харламова и Боброва, и ФХР пришлось бы выводить из обращения еще и 71-й номер. Увы, олимпийских побед тогда не случилось, а когда наконец-то случилось в Пхехчхане-2018, большого эффекта уже не было. А кое-кто тогда даже пошел дальше и написал, что победить в овертайме финала Олимпиады у немцев – это позор.

К тому времени вернувшийся из-за океана Ковальчук постепенно превратился в незаметного героя. Вроде, не видно его в СКА, а послематчевая статистика подсказывает, что пару-тройку очков за результативность он как-то набрал. И так – каждый матч, и в конце сезона у него этих самых очков, как у барбоски блох. Мастерства у Ковальчука всегда было настолько с избытком, что любой его бросок, ставший голом, воспринимался, как само собой разумеющееся. А не ставший – как лень и нежелание пахать по-настоящему.

Нельзя забывать, что и над убийством собственного имиджа Илья Валерьевич трудился, не покладая рук, начиная с 2004 года, когда во время локаута вместо бедного, но гордого «Спартака» приехал «подкалымить» в лопающийся от нефтяных денег «Ак Барс». И пусть он этот грех отмолил потом в Квебеке, но шесть сезонов, проведенных в СКА, который любят только в Санкт-Петербурге, зато искренне ненавидят во всей остальной стране, вистов ему явно не добавили. Все эти годы вся страна на своих голубых экранах раз за разом наблюдала, как капитан или ассистент капитана Ковальчук что-то разъяснял судьям, после чего шайба, заброшенная в ворота соперников СКА, чаще всего засчитывалась, а в ворота самого СКА, как правило, отменялась, и это запоминалось лучше всего, и было вполне достаточным для того, чтобы забыть о всех его прежних заслугах.

И вот мы пришли к ситуации, когда, получая на чемпионат мира сборную олимпийского «разлива», невольно задумаешься, а нужен ли ей 36-летний Ковальчук в принципе? И от мыслей этих и их обсуждений никуда не деться, особенно с учетом того, что вытеснит он из заявки кого-то из молодых и перспективных.

Мы всегда точно знали, что ниже определенного уровня Ковальчук не сыграет. И даже его «подплинтусный» уровень настолько превосходил пик формы большинства игроков КХЛ, что ему не составило труда по первому желанию вернуться в НХЛ даже в предпенсионном возрасте. Но прожитые годы скорости не добавляют, покойный Виктор Тихонов в таких случаях говорил: «Природу не обманешь», и 158-е месте в списке бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ вкупе с последним место «Лос-Анжелеса» в Западной конференции эту истину, как минимум, не опровергают. Матчи Еврочелленджа, в которых непонятная олимпийская субстанция, перейдя от Браташа к Воробьеву, начала приобретать, как минимум, евротуровские очертания, Ковальчука вообще не было видно, хоть он там и капитанил. И это бы тоже ничего не означало, будь Илья помоложе, но может объяснять очень многое теперь.

Но Ковальчук идет в сборную и, скорее всего, на чемпионат мира вместе с ней придет. И если это произойдет, то единственным и самым главным аргументом его участия станет бессмертная фраза Савелия Крамарова из «Джентльменов удачи»: «Кто ж его посадит? Он же памятник!»

27/04 09:00Хоккей
После «Вашингтона» «Каролина» взялась за «Айлендерс». А «Сан-Хосе» громит «Колорадо»В плей-офф НХЛ стартовали еще две серии четвертьфиналов. «Айлендерс» дома проиграли «Каролине», «Сан-Хосе» не сплоховал в первом матче против «Колорадо».
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
26/04 14:11Футбол
Битва за выживание. «Анжи» и «Енисей» - на выход с вещами, «Уфа» и «Крылья» - в стыки?Пока все увлечены размышлениями, кто же попадет в призовую тройку чемпионата России, «Советский спорт» проанализировал несравненно гораздо более суровую битву за выживание.
25/04 19:30Хоккей
Прорвет ли Подколзина? В полуфинале ЮЧМ сборная России встретится с американцамиНаша юниорская сборная разгромила в четвертьфинале белорусов 6:0 и поборется за медали.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
27/04 10:00Футбол
Прервется ли черная серия «быков» против Гончаренко? Все интриги 26-го тура«Краснодар» поспорит с ЦСКА, «Зенит» попробует приблизить чемпионство в матче с «Крыльями», а Олег Кононов постарается продлить свою 8-матчевую беспроигрышную серию против «Рубина».
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
26/04 13:33Футбол
Кононов не хуже Бескова! Не мешайте ему строить великий «Спартак»Наш автор предостерегает президента красно-белых Леонида Федуна от очередного поспешного решения и призывает спартаковских фанатов не пороть горячку.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
26/04 07:55Хоккей
Что творили Бобровский и Тарасенко! Как прошла ночь в НХЛ«Советский спорт» подводит итоги стартовых матчей второго раунда плей-офф. 
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
26/04 07:37Футбол
Матч «Краснодар» – ЦСКА увидят все! Что еще по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 26-го тураКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр российской премьер-лиги.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в КиргизииЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
26/04 10:00Хоккей
Эксклюзив «Советского спорта»! Сергей Андронов: И тут Никитин говорит: «Давайте сыграем за Сашку!».Гостем редакции «Советского спорта» стал капитан обладателя Кубка Гагарина – московского ЦСКА – Сергей Андронов.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
Новости
12:01 Футбол Андрей Пятницкий: «Спартаку» нет смысла возвращаться к Каррере
11:39 Хоккей Третьяк объяснил, почему Овечкин и Малкин не должны играть в одном звене
11:20 Биатлон Объявлен расширенный состав сборной России по биатлону
11:06 Футбол «Интер» и «Рома» ведут борьбу за форварда «Вердера»
10:43 Футбол Пьянич дисквалифицирован на два матча за грубую игру с командой Греции
10:27 Футбол Чех может вернуться в «Челси» на должность технического директора
10:08 Хоккей Официально: Форвард ЦСКА Хансен завершил карьеру
09:46 Футбол СМИ: Михайлов станет новым вице-президентом «Спартака»
09:30 Футбол СМИ: Фирмино рискует пропустить первый матч с «Барселоной»
09:15 Хоккей «Амур» объявил о продлении контрактов с Аликиным и Киселевым
09:02 Хоккей Роб Бриндамор: Не будем ставить Свечникова, пока он не почувствует себя хорошо на сто процентов
08:45 ММА Малыхин победил Кудина на турнире Fight Nights
08:33 Хоккей Павел Буре: Вижу, насколько серьезно ЦСКА подходит к развитию хоккеистов
08:20 Хоккей Александр Овечкин: Я могу стать лучше даже в драке
08:07 Футбол Форвард «Анжи»: Перед матчем с ЦСКА Адиев сказал, что в Москве всегда есть спрос на игроков
07:54 Хоккей «Сан-Хосе» одержал победу над «Колорадо» и вышел вперед в серии
07:43 Хоккей Джон Торторелла: Бобровский разозлился на себя. Его вывели некоторые комментарии
07:30 Баскетбол Президент ЦСКА – после победы над «Басконией»: Это достойно уважения
07:16 Футбол СМИ: «Реал» установил ценник на Варана
07:07 Теннис Медведев пожаловался на погодные условия после выхода в полуфинал турнира в Барселоне
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика