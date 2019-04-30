«Мечтаю поработать с Олегом Знарком»: молодые хоккеисты рвутся в бой! - Советский спорт
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30 апреля 2019 10:32ХоккейКузютина Елена

«Мечтаю поработать с Олегом Знарком»: молодые хоккеисты рвутся в бой!

Закрытие юбилейного сезона МХЛ: яркие выпускники и новые таланты.

Молодежная хоккейная лига отпраздновала десятилетие. С одной стороны, время пролетело незаметно, с другой – столько талантливых игроков, которые стартовали и получали свой шанс именно благодаря молодежке.

Церемония закрытия сезона была торжественной. На ней присутствовали руководители лиги, почетные гости, выпускники молодежки разных лет и, конечно, герои прошедшего сезона.

Вот недавние противники на льду в горячей серии ЦСКА-СКА Игорь Шестеркин и Алексей Марченко весело делятся друг и другом воспоминаниями времен молодежки:

«Помню, что на протяжении всех сезонов в МХЛ у нас была потрясающая команда. Самое яркое событие, безусловно – победа в Кубке Харламова. Эта серия закончилась в четырех матчах, но все-равно было волнительно – победу мы добыли в овертайме. Почти все игроки чемпионского состава продолжают играть в КХЛ, так что с ними по-прежнему поддерживаем контакт, пересекаемся на льду. Приятно вспомнить победы в МХЛ, иногда вижу медаль того сезона, вспоминаю его парней, финальную серию. В последнее время редко смотрю МХЛ, но видел шестой матч финальной серии между «Авто» и «Локо». Я думал, что екатеринбуржцы возьмут трофей, но «Локо» сделал невероятное и отыграл 2 шайбы в концовке», – сказал защитник ЦСКА Алексей Марченко.

В этом году МХЛ создала номинацию ТОП-10 – десятку наиболее ярких выпускников, добившихся самых серьезных успехов как на клубном, так и на международном уровне. Это Александр Барабанов, Алексей Марченко, Артём Зуб, Егор Яковлев, Игорь Шестёркин, Илья Сорокин, Кирилл Капризов, Никита Гусев, Николай Прохоркин и Сергей Калинин.

Может быть когда-то этот список пополнят и сегодняшние лауреаты лиги. Тем более, что некоторые из них побили рекорды молодежки.

Лучший снайпер и самый ценный игрок регулярного чемпионата МХЛ Михаил Шалагин успел не только в молодежке призы собрать, но и попробовать себя в КХЛ:

«Знал, что выйду на всю игру в основе «Спартака» против «Адмирала». Потряхивало в первом матче конечно! Я еще не играл при таком большом количестве народа, на такой арене. Но у «Спартака» самые лучшие болельщики, которые гонят вперед. Теперь у руля красно-белых будет стоять Олег Валерьевич Знарок, и мне, конечно же хотелось бы поработать с таким невероятным специалистом. Буду стараться доказать свою состоятельность и завоевать место в составе», – говорит Михаил Шалагин.

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А вот у лучшего защитника Вениамина Баранова, выступавшего за «Динамо Санкт-Петербург» нет возможности сразу попробовать себя в КХЛ. В системе его клуба нет команды такого уровня, но он не расстраивается и верит, что труд и работа над собой способны помочь подняться на любую ступень:

«Здорово, что получился такой сезон. Почему я так много забиваю? Считаю, что и защитник может и должен это делать. Играю в свой хоккей, помогаю команде. Сейчас буду пробиваться в ВХЛ, но и оттуда вполне можно двигаться дальше. Планы на ближайшее время – отдохнуть, залечить травмы и порыбачить! Очень люблю это дело. Пока самое ценный улов – пара хороших щук для ухи. Но точно знаю, что дальше – больше. И это касается всего», – резюмировал Вениамин Баранов.

Такого же мнения и управляющий директор МХЛ Алексей Морозов:

«Хочется поблагодарить всех, кто работал над ним: игроков, тренеров, основателей Лиги. МХЛ – это основа российской хоккейной вертикали, поэтому хочется сказать большое спасибо Александру Ивановичу Медведеву и Владимиру Владимировичу Юрзинову. Также спасибо всем, кто сейчас работает вместе с нами, руководителям клубов, Федерации хоккея России, Студенческой хоккейной лиге. Встретимся в 11 сезоне, где снова будем открывать молодые таланты и зажигать новых звезд хоккея!».

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Лауреаты 10 сезона МХЛ:

Лучший бомбардир – Антон Васильев, МХК «Динамо Санкт-Петербург»

Лучший защитник – Вениамин Баранов, МХК «Динамо Санкт-Петербург»

Лучший судья – Роман Колонутов

Лучший вратарь – Владимир Галкин, «Авто»

Лучший тренер – Дмитрий Красоткин, «Локо»

Лучший снайпер – Михаил Шалагин, МХК «Спартак»

Лучшее взаимодействие со СМИ - МХК «Динамо Санкт-Петербург»

Лучшая работа клуба МХЛ в социальных сетях – «Омские Ястребы»

Лучший новостной сайт и видеопроекты – «Амурские тигры»

Лучший новичок – Дмитрий Брагинский, «Толпар»

Самый ценный игрок регулярного сезона – Михаил Шалагин, МХК «Спартак»

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