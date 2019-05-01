Николай Прохоркин: Доказывать мне ничего не надо, просто хочу играть! - Советский спорт
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01 мая 2019 17:35ХоккейДехтярев Ярослав

Николай Прохоркин: Доказывать мне ничего не надо, просто хочу играть!

Нападающий СКА Николай Прохоркин дал большое интервью «Советскому спорту».

- Первый вопрос в таких случаях всегда традиционен: почему решили уехать в НХЛ?
- Если кратко, то был вариант. В принципе, мог бы это сделать и раньше, но тогда обстановка этому не способствовала. А сейчас все сложилось так, что и сам готов, и меня готовы принять, и соответствующий настрой имеется, чтобы отвоевать место в составе. У меня есть огромное желание играть в НХЛ. Доказывать мне никому ничего не надо. Просто хочу играть!

- Для вас это уже вторая попытка закрепиться за океаном. Что там говорят про невозможность дважды зайти в ту же самую реку?
- То, что было в первый раз, трудно назвать попыткой. Тогда всем моим планам помешал локаут, поэтому даже почувствовать Национальную хоккейную лигу я толком не сумел. Никакой речи о боязни быть не может, у меня было время подготовиться к этому и набраться уверенности в себе, без чего и смысла нет ехать.104783

- Не было сожаления, что тогда пришлось возвращаться в Россию, в КХЛ? Может, стоило переждать локаут, и все бы наладилось там? И сейчас вы бы уже были на другом счету, и контракт был бы другим.
- Сожаления нет, да и не может быть. В России все сложилось хорошо, все получилось, я сам окреп, здорово прибавил. Теперь еду за океан уже в другом состоянии и с другим чувством уверенности в себе, чем в прошлый раз. Сожалеть точно не о чем.

- Остались ли какие-нибудь взаимные претензии у тебя к СКА или у них к тебе?
- У меня их нет точно. За эти годы СКА дал мне очень многое, совместная работа с такими партнерами, как Дацюк и Ковальчук, позволила мне заметно усилить свою игру, добавить во всех компонентах. У этих ребят было, чему учиться, и вряд ли в каком-нибудь другом месте я смог бы пройти такую школу. Есть ли у СКА претензии ко мне, не знаю, мне об этом ничего не говорили. Контракт я отработал, во время его действия мы выиграли Кубок Гагарина и дважды играли в финале конференции. Я свой контракт отработал от и до. Все честно. А руководству можно сказать только спасибо, условия в СКА просто отличные. Меня все полностью устроило и отношения, и город. Да думаю по – другому и быть не могло.

- Ходили слухи, что руководство узнав о решении отправиться за океан было не очень довольно таким решением, отсюда и проблемы с попаданием в состав?
- Тема горячая, но скажу так ничего этого не было, решение уехать было еще в начале сезона. А все остальное это чьи-то догадки. Еще раз скажу свой контракт я отработал от и до. Моя задача выходить и играть, вот я выходил и старался принести пользу своей команде. Это главное.02

- Нынешний сезон не стал для вас столь же убедительным, как прежние. Были, конечно, роскошные матчи и голы, как, например, шайба в ворота ЦСКА в финале конференции. Но в целом, кажется, сезон вышел скомканным. Вы с этим согласны?
- Получилось что получилось. И сейчас, между жизненными этапами, было бы неправильным все это ворошить в себе. Серию с ЦСКА я так и не смог доиграть – была высокая температура. Быть может, со стороны казалось, что сезон не задался, но для меня он получился весьма значимым, и его надо заносить в актив. Как угодно можно трактовать, но не у одного меня был грипп, да это не оправдание, но сил не было. Мы сделали все, что было в наших силах.

- Три года в СКА и в КХЛ – не такой уж и маленький срок. Как бы охарактеризовали его для себя? Что понравилось, что выделили бы положительного?
- Лига, безусловно, растет, причем по всем направлениям. На мой взгляд, развитие правильное. Ежегодно появляются новые перспективные игроки, новые тренеры. Уровень игры растет, где-то быстрее, где-то медленней, но положительная динамика налицо. Здорово, что в командах много молодых игроков, они получают свои шансы, и это очень важно.GettyImages-923973284

- В прошлом году вы стали Олимпийским чемпионом? Это как-то повлияло на игру, на образ мыслей?
- Там некогда было влиять, тогда даже подумать об этом было некогда, а еще и нельзя. Потому что практически сразу начинался плей-офф, задача была максимально быстро переключиться со сборной на клуб. Поэтому все мысли об Олимпиаде стали возвращаться уже летом. А там, по прошествию времени, эйфории уже не было. И в жизни ровным счетом ничего не поменялось.

- В КХЛ все больше идет разговоров о необходимости уменьшения площадок. Для Вас какой вариант наиболее комфортен и удобен?
- Одинаковый. Сейчас некоторые клубы КХЛ сузили свои площадки, не до размеров заокеанских, но уже меньше стандартов ИИХФ. У каждого размера есть свои плюсы и минусы, особых сложностей при переходе с одних на другие нет. Но все-таки наиболее удобно играть, когда все площадки в течение сезона одинаковые.

Я не считаю себя сторонником необходимости обязательного перехода на НХЛовские площадки. Там, конечно, скорости растут, времени на раздумья нет совсем, все на рефлексах, публика в восторге, зрелище шикарное, но ведь что-то и теряется. В какой-то мере и мастерство снижается.

- Что знаете о новом тренере «Лос-Анджелеса» Тодде Маклеллане? В клубе ведь сейчас ситуация достаточно сложная…
- Про тренера знаю, что он очень прилично работал в «Сан-Хосе», знаю, что является приверженцем современной атакующей игры, он ставит хоккей быстрый, и мне это на руку.todd_mclellan

Когда общался с главным тренером и генеральным менеджером, то они в один голос утверждали, что заинтересованы во мне, что ситуацию в турнирной таблице надо исправлять, и они рассчитывают в этом на меня. Возможно и так, что предпоследнее место сослужило мне добрую службу. То есть, шанс мне дадут, а дальше все зависит от меня.

- В «Лос-Анджелесе» вы вновь встретитесь с Ильей Ковальчуком? Для вас важно, чтобы рядом был кто-то из соплеменников?
- Очень важно. Другая страна, другой язык, и в этот момент важно, чтобы рядом был человек, который думает на одном языке с тобой. Тем более Ковальчук, который сам по себе велик, да мы еще с ним плечом к плечу играли совсем недавно.

- Каково в 25 лет возвращаться в НХЛ на контракт новичка?
- Так других вариантов нет, регламент НХЛ не объедешь и не перепрыгнешь. У меня остался год по контракту новичка. Надо будет его отработать так, чтобы по его завершению вопросов с дальнейшим трудоустройством не возникало. Я все это знал, когда уезжал, и понимал, что меня ожидает в случае возвращения. Так что, никаких открытий для меня здесь не было.f2241b16848d5d728dc1fe8562bf09e25ac28a44606dd055025431

- Павел Дацюк тоже покинул СКА по завершению контракта. И оставил в соцсетях обращение к болельщикам. А вы бы не хотели через прессу тоже обратиться к болельщикам?
- Конечно. Во-первых, хотел бы вспомнить атмосферу домашних матчей СКА. Такого я больше нигде не видел, наверное, в других местах уже и не увижу, потому что она весьма специфическая и непередаваемая. Она легла в сердце и будет всегда со мной. Атмосферу эту создавали болельщики, без которых мы бы не смогли добиться тех результатов, которых добились, и уж точно не смогли бы взять Кубок Гагарина. И я этого никогда не забуду. Вы лучшие!

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