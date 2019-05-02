Дацюку скоро стукнет 41 год, а сегодня он попрощался со СКА. Где продолжит карьеру «Волшебник»?

Главное - просто видеть Дацюка на льду

Недостатка новостей в этом отношении не наблюдается. Тут вам и отставка Билялетдинова, вероятное и, скорее всего, так и несостоявшееся, возвращение в КХЛ Вячеслава Быкова, появление в «Ак Барсе» Дмитрия Квартальнова… Настоящая бомба под названием «Знарок в Спартаке», Секач в ЦСКА, опять же.

И на фоне всего этого как-то не то чтобы буднично, а без лишнего шума и посторонней пыли Павел Дацюк сообщил, что покидает СКА. Сказаны все полагающиеся для таких случаев слова, собраны десятки тысяч комментариев в лайков в социальных сетях, но что дальше? Где продолжит карьеру «Волшебник»?

Екатеринбургский «Автомобилист» пока отделывается максимально общими фразами – клуб, мол, не нацелены на громкие усиления, не говоря уж о конкретных фамилиях. Агент Дацюка также вещает вполне шаблонно – интерес к звездному клиенту есть в КХЛ и НХЛ, но никакой конкретики. Остается ждать не только предложений, но и решения самого игрока. Все-таки Павлу летом стукнет уже 41 год.

Здоровье в таком возрасте – первый фактор и он же определяющий дальнейшие события. Если Павел чувствует, что готов играть, то он будет играть. Вопрос – где. Для любителей хоккея этот момент не является ключевым, так как главное - это просто видеть Дацюка на льду. Он еще много может, поверьте. Хотя, в целом минувший плей-офф в составе СКА нельзя уверенно записать ему в актив, но свою посильную помощь команде он все-таки принес.

Может, сборной не хватает Дацюка?

Открою секрет, которому лет примерно сто. Павел Дацюк на льду – это особенный, отдельный вид спорта. Наблюдать за ним, отключив все остальное – это удивительное зрелище, которое очень трудно с чем-то сравнить. Да и не нужно сравнивать, наверное. Минимум лишних движений и максимум пользы. Удивительная молниеносность решений при кажущейся медлительности. Фантастическое умение отбирать шайбу при амплуа и статусе, которые этого, вроде бы как, и не особо требуют. Твори! А таскать рояль у нас и без тебя есть кому. Но Павел умеет на льду все. Очень хотелось бы посмотреть на него хотя бы еще один сезон, а уж потом… Но сперва дожить нужно.

Мой старинный друг как-то сказал мне: «знаешь, мне все равно, что там за Олимпиада была в прошлом году. Мне важно, что три главных трофея у него теперь есть – к двум Кубкам Стэнли добавился титул чемпион мира, и вот теперь Олимпиада. Все!».

Волшебники – они такие! Есть в них свойство притяжения к себе. Возраст, травмы – без всего этого никуда, но лично мне было бы страшно интересно посмотреть на Павла в следующем сезоне. Кстати, наша сборная зачем-то проиграла шведам – не Дацюка ли, часом, не хватило команде? Надо разобраться!