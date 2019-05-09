ЧМ по хоккею стартует уже завтра. Самый полный гид по турниру в Словакии - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 мая 2019 12:30ХоккейКостяев Иван

ЧМ по хоккею стартует уже завтра. Самый полный гид по турниру в Словакии

В Братиславу и Кошице приедут Кучеров, Овечкин, Малкин, Таварес, Годро, Ларкин и многие другие.

Регламент

Чемпионат мира по хоккею в Братиславе и Кошице станет 83-м по счету. Он пройдет с 10 по 26 мая. В нем примут участие 16 команд, которые организаторы разбили на две группы. Россия на групповом этапе сыграет со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Австрией, Латвией и Италией. Все матчи россияне проведут в Кошице на «Стил Арене».

В группе А выступят Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания, которая вернулась в элиту спустя 25 лет. Эти команды сыграют в Братиславе на «Словнафт Арене».

На групповом этапе каждая команда сыграет с каждой. В плей-офф выйдут по четыре сборных из каждой группы. Победитель группы А в четвертьфинале сыграет с четвертой командой группы Б – и так далее.

Финал и матч за третье место состоятся 26 мая в Братиславе.

14 сборных представляют Европу, две – Северную Америку. Действующим чемпионом мира является Швеция.

На чемпионате мира будут работать четыре арбитра из России: главные судьи Роман Гофман, Евгений Ромасько и линейные арбитры Дмитрий Шишло, Глеб Лазарев.

Последний раз в Словакии ЧМ проходил в 2011 году. Тогда победила сборная Финляндии.

Полное расписание матчей здесь

Россия

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Сборная России везет на турнир топовый состав. ФХР устроит в этой ситуации только золото. Александр Овечкин, Никита Кучеров, Евгений Малкин, Андрей Василевский, Евгений Кузнецов, Евгений Дадонов – фамилий этих ребят уже хватит на то, чтобы уверенно заявлять о своих претензиях на золото. Такого крутого ростера у сборной России не было с Кубка мира 2016 года.

Интересно посмотреть на двух ребят из КХЛ – Кирилла Капризова и Никиту Гусева (да-да, Гусев перешел в «Вегас», но весь прошедший сезон провел в КХЛ). Первый должен утвердиться в качестве одной из главных звезд российского хоккея, а второй – создать бомбическую связку с Кучеровым.

Главный тренер: Илья Воробьев.

Канада

Джон Таварес, Дилан Строум, Шон Кутюрье, Джонатан Маршессо, Марк Стоун – этих ребят знают все. Да, это не далеко не самая сильная сборная Канады, но когда в твоей команде есть Таварес и Стоун – уже можно рассчитывать на медали. Тем более, оба форварда рано вылетели из Кубка Стэнли и в Братиславу едут не просто ради участия в ЧМ. Они собираются победить.

Но самое главное – у Канады наконец-то на ЧМ будет сильная вратарская бригада. Мэтт Мюррей и Картер Харт заставят забыть канадских болельщиков о проблемах на последнем рубеже. Весь вопрос в том, как быстро они привыкнут к европейским площадкам. Но у профи такого уровня с этим не должно возникнуть сложностей.

Главный тренер: Ален Виньо.

США

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Такой россыпи звезд у США на ЧМ не было никогда в 21-м веке. Глаза и правда разбегаются: Джонни Годро, Патрик Кейн, Джей Айкел, Алекс Дебринкет, Дилан Ларкин, Райан Сутер – все это мастера очень серьезного уровня. Состав звездно-полосатых вполне сопоставим с российским. На групповом этапе им предстоит матч с Канадой – и впервые за долгое время США будут безусловными фаворитами в противостоянии с соседом.

Но не обошлось без сюрпризов. На ЧМ отправится 17-летний Джек Хьюз. Для него этот чемпионат мира станет третьим за сезон – после молодежного и юниорского. Хьюз – главный талант США прямо сейчас и фаворит предстоящего драфта НХЛ. Обязательно последите за этим парнем, в следующем сезоне он должен набрать 40+ очков в заокеанской лиге.

Главный тренер: Джефф Блашилл.

Швеция

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Действующий чемпион мира не собирается просто так отдавать титул. У шведов освободилось много крутых игроков в НХЛ, которые решили помочь своей стране добыть очередные золотые медали мирового первенства.

Ворота будет бетонировать Хенрик Лундквист. Кто говорит, что голкипер «Рейнджерс» уже не тот, не должен питать иллюзий. Он был и остается одним из лучших вратарей мира. Хенрик вполне может поймать кураж и выдать перфоманс на ЧМ.

У шведов есть звезды мировой величины в каждой линии. Чего стоит только защитники Оливер Экман-Ларссон, Маттиас Экхольм и Адам Ларссон. У сборной России, например, игроков обороны такого класса нет.

Атака «Тре Крунур» видится слабым звеном команды, но и здесь есть на кого посмотреть. Вильям Нюландер после неоднозначного сезона в «Торонто» может перезагрузиться как раз на ЧМ. Он – топ-хоккеист, который способен в одиночку вытаскивать матчи. Но главной ударной силой станет Эллиас Петерссон. За его сезон в «Ванкувере» ему уже можно отдавать «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку чемпионата. Элиас вполне может потянуть роль лидера и в сборной.

Главный тренер: Рикард Гренборг.

Финляндия

У финнов откровенно не задалось с комплектованием состава на этот турнир. Почти все звезды из НХЛ отказались от поездки на чемпионат мира. В Братиславе мы не увидим Александра Баркова, Патрика Лайне и многих других.

Особое внимание привлекает Каапо Какко – еще один юниор, который после молодежного чемпионата мира сыграет на взрослом первенстве. Он, как и Хьюз, является фаворитом предстоящего драфта НХЛ, но в отличие от американца Какко играет во взрослой лиге. Он выступает за ТПС в чемпионате Финляндии. Парень 2001 года рождения в 45 матчах регулярки набрал 38 очков, добавив к этому пять баллов в пяти встречах плей-офф. У финнов растет очередная звезда, которая может зажечься именно в Братиславе.

Главный тренер: Юкка Ялонен.

Чехия

У чехов затянулась смена поколений, но несколько звезд вы все равно увидите на чемпионате мира. В первую очередь, стоит последить за Якубом Ворачеком, Филипом Хитилом, Ондржеем Палатом и Якубом Враной. Вместе с Дмитрием Яшкиным они будут тащить чехов в полуфинал.

Сборной также помогут Якуб Коварж, Томаш Зогорна, Робин Ганзл и еще несколько игроков из КХЛ. Выделяется здесь, конечно же, Коварж. Он должен стать основным вратарем Чехии на этом турнире.

Главный тренер: Милош Ржига.

Германия

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Здесь можно назвать фамилию одного человека и закончить. За немцев на ЧМ вновь сыграет Лео Драйзайтль – партнер Конора Макдэвида по «Эдмонтону». Форвард уже доказал, что на ЧМ он будет в полном порядке. В двух контрольных матчах перед турниром он оформил дубль и хет-трик. Если говорить совсем уж честно, то у Германии есть Драйзайтль и все остальные.

Немцы всегда славились именно командой игрой. Если Германия вновь будет биться друг за друга, а Драйзайтль – тащить команду на своих плечах, то она вполне может выйти из группы.

Главный тренер: Тони Седерхольм.

Латвия

Костяк латышской сборной составляют игроки рижского «Динамо». Команда из столицы Латвии хоть и не попала в плей-офф КХЛ, но в минувшем сезоне выглядела достойно. Лаурис Дарзиньш, Гинтс Мейя, а также молодые Увис Балинскис, Мартиньш Дзиеркалс и Эмиль Гегерис вполне могут выдать классную игру на ЧМ.

Тем более, им приедет помочь один из лучших вратарей Европы – Элвис Мерзликин. Он только-только подписал контракт с «Коламбусом», который вылетел из плей-офф НХЛ. Мерзликин тащил сборную Латвии на нескольких турнирах – он может сделать это и сейчас.

Но главной звездой латышей является тренер Боб Хартли. Финалист Кубка Гагарина умеет настраивать сборную на важные матчи. При нем от традиционной аморфности латышей не осталось и следа.

Главный тренер: Боб Хартли.

Словакия

Хозяева ЧМ находятся в незавидном положении – у них очень слабый состав даже для того, чтобы выйти из группы. В Братиславе надеялись, что вылетит «Бостон», тогда бы на домашний форум приехал бы Здено Хара, а это уже кое-что.

Сейчас же болельщикам стоит ждать героической игры Томаша Татара, Андрея Секеры, Эрика Черняка и Марко Дано. На крепких игроков международного уровня в сборной тянут только Татар и Секера. Это значит, что словакам нужно прыгнуть выше головы, чтобы порадовать родную публику на домашнем ЧМ.

Главный тренер: Крэйг Рэмзи.

Швейцария

Сборная из страны надежных банков, часов, а также вкусного сыра и шоколада дождалась своих звезд из Северной Америки. Швейцарию усилят Нико Хишир, Роман Йози, Янник Вебер и Кевин Фиала.

Костяк команды составят игроки из местного чемпионата. Не нужно напоминать, что он у швейцарцев очень крепкий.

Главный тренер: Патрик Фишер.

Дания, Италия, Великобритания, Норвегия, Франция, Австрия

В этих командах практически нет звезд или игроков уровня НХЛ. Но мы выделим несколько фамилий. За британцами в целом будет интересно посмотреть, но особое внимание стоит уделить 19-летнему Лиаму Керку, который выступает в OHL. Это перспективный нападающий, который в будущем сможет играть в сильном европейском чемпионате.

У французов традиционно может зажечь Тедди Да Коста (Стефан Да Коста отказался от участия в ЧМ), а у датчан – Ларс Эллер, который выступает за «Вашингтон».

У австрийцев выделяется Михаэль Раффль. Конечно, он не Томас Ванек – главная звезда хоккея в Австрии, но этот нападающий вполне неплохо проявляет себя в НХЛ. В составе Норвегии лидера также определить достаточно просто – им станет возрастной Патрик Торесен, двукратный обладатель Кубка Гагарина. Сейчас он выступает в норвежской лиге.

Фавориты

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Банально, но Россия – главный фаворит. На бумаге состав команды Ильи Воробьева выглядит очень мощно. Тут и лучший снайпер поколения Овечкин, и главный игрок сезона Кучеров, и самый прогрессирующий голкипер мира Василевский. На бумаге у России все здорово.

Естественно, показать хороший результат рассчитывает и США со своими звездами. Американцы должны занимать первое место в своей группе, а затем уверенно проходить в полуфинал. Именно в нем для США (да и для России) тоже начнется настоящая рубка.

Третий фаворит… Нет, не канадцы. Мы назовем шведов, потому что у них крутая оборона, пара молодых звезд в атаке и шикарный голкипер, за спиной которого есть достойный сменщик. Швеция точно никого не боится и всегда способна удивить.

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