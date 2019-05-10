Live! В первом матче сборная России громит Норвегию 4:0

Владислав Домрачев: Добрый день! Начинаем обсуждение матча Россия - Норвегия на чемпионате мира в Братиславе.
Виталий Славин: Влад, что первое тебя поразило сегодня на разминке сборной России?
Владислав Домрачев: Коллега Славин, ты готов?
Виталий Славин: Коллега Славин уже задал тебе вопрос.
Виталий Славин: Влад, ты в эфире!
Владислав Домрачев: Не обратил внимания.
Виталий Славин: А я обратил. Впервые наша сборная стала по-настоящему красной машиной. Синего цвета в форме нет вообще. Я не припомню, чтобы такое было когда-нибудь. А ты?
Владислав Домрачев: Красная машина новой сборки с 2015 года. Без синего цвета даже лучше
Виталий Славин: Ты хочешь сказать, что синего цвета с 2015 года нет? А по мне такая форма лучше - сразу вспоминается наши золотые шестидесятые годы.
Владислав Домрачев: Я даже не запомнил был ли синий. А победные шестидесятые годы не застал.
Виталий Славин: Просто это очень сильно бросилось в глаза, что форма абсолютно красная. Естественно с белым. А как тебе состав троек?
Владислав Домрачев: Состав звеньев не удивил.
Виталий Славин: Ну ещё бы. Мы сделали полный разбор после провала в двух матчах на Чешских играх. И тренеры сделали выводы. Развели Кучерова и Малкина по разным звеньям.
Владислав Домрачев: Ответь: Барабанов сильнее Михеева?
Виталий Славин: Я думаю сильнее. Просто он мне нравится.
Виталий Славин: Ну ладно Друзья поехали чемпионат мира начинается, с чем я вас всех и поздравляю.
Виталий Славин: Влад сегодня написал на сайте «Советского спорта» прекрасную заметку о провалах российских dreamteam. Посмотрим, как сложится на этот раз.
Владислав Домрачев: Времена изменились. Сейчас подобное невозможно
Виталий Славин: Влад, да всё возможно. Вспомни, как бразильцы продули сборной Германии на чемпионате мира. Что-то я, если честно, даже не могу представить, как норвежцы могут нам противостоять.
Владислав Домрачев: Капитан норвежцев холёс. Играл в Ярославле
Виталий Славин: Зачем его Ярославль брал - непонятно.
Владислав Домрачев: Как тебе изменение формата полуфиналов?
Виталий Славин: Отлично. Полностью приветствую. Это повышает значение группового турнира. А также в полуфинале сильнейший будет играть против слабейшего.
Владислав Домрачев: Полностью поддерживаю!
Владислав Домрачев: В Братиславе одна из самых комфортабельных арен в Европе.
Виталий Славин: Ты шутишь?
Владислав Домрачев: Не согласен?
Виталий Славин: Конечно, нет. Что это за арена вместимость меньше 10000 человек! Это старенький перестроенный дворец, которому уже, наверное, лет 50. Смотри норвегам повезло. Шайба попала в черенок вратарю - совершенная случайность! По идее это гол.
Владислав Домрачев: На чемпионате мира в Москве норвежцы дали нашим бой. Проиграли всего 0:3. Часто выручал вратарь Сорокин.
Виталий Славин: С норвежцами мы тяжело играем всё время. Вспомни полуфинал чемпионата мира 2012 в Стокгольме: там после двух периодов по-моему ничья была.
Виталий Славин: Зайцев спит на ходу. Не может принять пас от Капризова!
Владислав Домрачев: Только в Корее их разгромили со счётом в 6:1
Виталий Славин: Там сыгранная команда была. Она на чемпионатах мира у нас всегда не пойми что!
Владислав Домрачев: 7 минут сыграли. Пока 0:0
саша федоровский: финны и канадцы 1:1
Виталий Славин: Нормальное начало. Привыкают ко льду, к атмосфере чемпионата мира
Виталий Славин: А как тебе тот факт, что на все матчи нашей сборной на групповом этапе билеты уже проданы?
Владислав Домрачев: Ну прямо как в Минске в 2014!
Владислав Домрачев: А виноват Овечкин!
Виталий Славин: Это ответ нашему уважаемому главному редактору. Зачем чемпионат мира нужно проводить каждый год.
Владислав Домрачев: ИИХФ деньги считать умеет
Владислав Домрачев: У нас первое большинство!
Виталий Славин: Кови заработал.
Виталий Славин: Вариант СКА сработал! 1:0 - Дадонов!
Владислав Домрачев: На льду Первая бригада и - гол Дадонова!
Виталий Славин: Три норвежца! А Дадонова никто не держит
Владислав Домрачев: Они не знают наш розыгрыш
Владислав Домрачев: А теперь будем играть в меньшинстве
Виталий Славин: Это как это? Торесен знает. Это же розыгрыш СКА!
Владислав Домрачев: Он уже позабыл!
Виталий Славин: У Питера по-моему другой системы розыгрыша просто нет.
Владислав Домрачев: Почему? Через Ковальчука или через защитников.
Виталий Славин: Норвежцы хорошо двигают шайбу в большинстве.
Виталий Славин: Ну это один вариант из трех. Расстановка всегда одна и та же
Владислав Домрачев: Барабанов у чужих ворот безобиден.
Владислав Домрачев: Какие же у него потрясающие руки!
Владислав Домрачев: Кораблики и только
Виталий Славин: Вася выручил. Сергачёв почему-то долго лежал в углу.
Владислав Домрачев: Норвежцы кусаются!
Виталий Славин: Вот это да! Норвежцы прессингуют тремя игроками!
Владислав Домрачев: Кучеров уже устал.
Виталий Славин: А вот это называется классический гол НХЛ. Анисимов красавец!
Владислав Домрачев: 2:0!
Владислав Домрачев: Анисимова тренировали в сборной Мозякин и Сушинский.
Владислав Домрачев: Пока их не отцепили
Виталий Славин: Норвежцы увлеклись нападением. И оставили Анисимова абсолютно одного на пятачке.
Виталий Славин: С такой сборной России не следует играть на встречных курсах. Слишком высокое мастерство у нападающих.
Владислав Домрачев: Шведы проверят. Правда, там жалуются, что и у них мало хороших центральных нападающих.
Владислав Домрачев: Сегодня вечером шведы играют с чехами
Виталий Славин: А что у нас по броскам?
Александр Федоровский: 9-7
Владислав Домрачев: Надо бы Овечкину забить!
Виталий Славин: Григоренко должен был забивать!
Владислав Домрачев: Быстроты рук не хватило.
Виталий Славин: Никто не мешал ему. Ещё продвинулся бы вперёд и в пустой угол забивал.
Виталий Славин: Да нет. Мне кажется, волнуется
Владислав Домрачев: Ему-то что?
Виталий Славин: Интересно. По выбрасыванием мы проигрываем 8-14
Владислав Домрачев: Скоро пойдёт последняя минута.
Владислав Домрачев: Твое резюме по первому периоду?
Виталий Славин: Хороший вопрос. Если коротко: что ожидал, то и вижу.
Владислав Домрачев: В Минске Дадонов не забил ни разу. А тут сразу гол
Виталий Славин: Одно не понял. Что там случилось в углу с Сергачевым? Он сам упал или ему кто-то врезал? Странная ситуация. Сколько его видел в НХЛ он всегда был очень уверен в себе. А здесь с простым соперником у него возникли непонятные проблемы.
Владислав Домрачев: У большого Z будут большие проблемы. Как у большого Т год назад.
Виталий Славин: Что-то всё вспоминаешь Минск. Дадонов там был на подхвате. В СКА Быков из него сделал супер игрока
Виталий Славин: Большой Z это кто?
Владислав Домрачев: Это новичок сборной, которого ждут.
Виталий Славин: А, Задоров мне очень понравился в НХЛ!
Владислав Домрачев: А большого Т ты видел?
Виталий Славин: Большой Т - это кто?
Владислав Домрачев: Трямкин.
Виталий Славин: Ха-ха-ха. Я его в прошлом году насмотрелся в Копенгагене. Точка. Больше не надо!
Виталий Славин: Вот ты был бы тренером норвежцев, что сказал бы сейчас в перерыве игрокам?
Владислав Домрачев: Играйте смелее. Впишите свое имя в историю!
ВТОРОЙ ПЕРИОД
Виталий Славин: А я бы сказал, что не надо прессовать безоглядно. Ищите свой шанс в контратаке. Или как сейчас в большинстве.
Владислав Домрачев: Малкин так и не выучил европейские правила, ударил по клюшке и сел в штрафной бокс.
Виталий Славин: Перехвалили его перерыве)))) Барабанов в Питере тоже всегда в меньшинстве играет?
Владислав Домрачев: Бывает. Но там есть другие герои - Каблуков, Кетов... Во втором периоде сыграли 5 минут по-прежнему 2:0. Как тебе Василевский? Кстати, на банке сидит Георгиев.
Виталий Славин: Заметно что норвежцам элементарно не хватает мастерства. Вася красавчик. Заметил, что шайба от него почти не отскакивает? А это крайне важно для вратаря!
Владислав Домрачев: Думаю, что Бобровского больше в сборную не пригласят.
Виталий Славин: Малкину тоже хорошо бы забить. А насчёт Бобровского - всё может быть. Гусев не забил в пустой угол. Раньше он такие забивал на раз-два. Что с ним происходит?
Владислав Домрачев: Когда уезжал в НХЛ , броска у него не было. Поставил бросок, а раньше просто толкал шайбу. Гол забил Кучеров! 3:0.
Виталий Славин: Ха-ха-ха. А звену Овечкина в большинстве сыграть не дают. у Малкина и Кучерова масса вариантов розыгрыша большинства. Причём сергачёв иногда в большинстве выходил вместе с Кучеровым на вершине у синей линии и знает, как отдавать пас Никите. Что он сейчас и сделал. У СКА такого варианта розыгрыша большинства не помню.
Владислав Домрачев: Удаление. Пора Ови в большинстве выпускать.
Виталий Славин: 4-0! Опять сработал вариант СКА. Вместо Шипачева - Малкин))) У Дадонова - дубль!