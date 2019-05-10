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Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 мая 2019 17:12ХоккейДомрачев Владислав, Славин Виталий

Live! В первом матче сборная России громит Норвегию 4:0

Наши обозреватели обсуждают это тут. Заглядывайте на огонек!

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД

Владислав Домрачев: Добрый день! Начинаем обсуждение матча Россия - Норвегия на чемпионате мира в Братиславе.

Виталий Славин: Влад, что первое тебя поразило сегодня на разминке сборной России?

Владислав Домрачев: Коллега Славин, ты готов?

Виталий Славин: Коллега Славин уже задал тебе вопрос.

Виталий Славин: Влад, ты в эфире!

Владислав Домрачев: Не обратил внимания.

Виталий Славин: А я обратил. Впервые наша сборная стала по-настоящему красной машиной. Синего цвета в форме нет вообще. Я не припомню, чтобы такое было когда-нибудь. А ты?

Владислав Домрачев: Красная машина новой сборки с 2015 года. Без синего цвета даже лучше

Виталий Славин: Ты хочешь сказать, что синего цвета с 2015 года нет? А по мне такая форма лучше - сразу вспоминается наши золотые шестидесятые годы.

Владислав Домрачев: Я даже не запомнил был ли синий. А победные шестидесятые годы не застал.

Виталий Славин: Просто это очень сильно бросилось в глаза, что форма абсолютно красная. Естественно с белым. А как тебе состав троек?

Владислав Домрачев: Состав звеньев не удивил.

Виталий Славин: Ну ещё бы. Мы сделали полный разбор после провала в двух матчах на Чешских играх. И тренеры сделали выводы. Развели Кучерова и Малкина по разным звеньям.

Владислав Домрачев: Ответь: Барабанов сильнее Михеева?

Виталий Славин: Я думаю сильнее. Просто он мне нравится.

Виталий Славин: Ну ладно Друзья поехали чемпионат мира начинается, с чем я вас всех и поздравляю.

Виталий Славин: Влад сегодня написал на сайте «Советского спорта» прекрасную заметку о провалах российских dreamteam. Посмотрим, как сложится на этот раз.

Владислав Домрачев: Времена изменились. Сейчас подобное невозможно

Виталий Славин: Влад, да всё возможно. Вспомни, как бразильцы продули сборной Германии на чемпионате мира. Что-то я, если честно, даже не могу представить, как норвежцы могут нам противостоять.

Владислав Домрачев: Капитан норвежцев холёс. Играл в Ярославле

Виталий Славин: Зачем его Ярославль брал - непонятно.

Владислав Домрачев: Как тебе изменение формата полуфиналов?

Виталий Славин: Отлично. Полностью приветствую. Это повышает значение группового турнира. А также в полуфинале сильнейший будет играть против слабейшего.

Владислав Домрачев: Полностью поддерживаю!

Владислав Домрачев: В Братиславе одна из самых комфортабельных арен в Европе.

Виталий Славин: Ты шутишь?

Владислав Домрачев: Не согласен?

Виталий Славин: Конечно, нет. Что это за арена вместимость меньше 10000 человек! Это старенький перестроенный дворец, которому уже, наверное, лет 50. Смотри норвегам повезло. Шайба попала в черенок вратарю - совершенная случайность! По идее это гол.

Владислав Домрачев: На чемпионате мира в Москве норвежцы дали нашим бой. Проиграли всего 0:3. Часто выручал вратарь Сорокин.

Виталий Славин: С норвежцами мы тяжело играем всё время. Вспомни полуфинал чемпионата мира 2012 в Стокгольме: там после двух периодов по-моему ничья была.

Виталий Славин: Зайцев спит на ходу. Не может принять пас от Капризова!

Владислав Домрачев: Только в Корее их разгромили со счётом в 6:1

Виталий Славин: Там сыгранная команда была. Она на чемпионатах мира у нас всегда не пойми что!

Владислав Домрачев: 7 минут сыграли. Пока 0:0

саша федоровский: финны и канадцы 1:1

Виталий Славин: Нормальное начало. Привыкают ко льду, к атмосфере чемпионата мира

Виталий Славин: А как тебе тот факт, что на все матчи нашей сборной на групповом этапе билеты уже проданы?

Владислав Домрачев: Ну прямо как в Минске в 2014!

Владислав Домрачев: А виноват Овечкин!

Виталий Славин: Это ответ нашему уважаемому главному редактору. Зачем чемпионат мира нужно проводить каждый год.

Владислав Домрачев: ИИХФ деньги считать умеет

Владислав Домрачев: У нас первое большинство!

Виталий Славин: Кови заработал.

Виталий Славин: Вариант СКА сработал! 1:0 - Дадонов!

Дадонов стал автором первого гола сборной России на ЧМХ-2019

Владислав Домрачев: На льду Первая бригада и - гол Дадонова!

Виталий Славин: Три норвежца! А Дадонова никто не держит

Владислав Домрачев: Они не знают наш розыгрыш

Владислав Домрачев: А теперь будем играть в меньшинстве

Виталий Славин: Это как это? Торесен знает. Это же розыгрыш СКА!

Владислав Домрачев: Он уже позабыл!

Виталий Славин: У Питера по-моему другой системы розыгрыша просто нет.

Владислав Домрачев: Почему? Через Ковальчука или через защитников.

Виталий Славин: Норвежцы хорошо двигают шайбу в большинстве.

Виталий Славин: Ну это один вариант из трех. Расстановка всегда одна и та же

Владислав Домрачев: Барабанов у чужих ворот безобиден.

Владислав Домрачев: Какие же у него потрясающие руки!

Владислав Домрачев: Кораблики и только

Виталий Славин: Вася выручил. Сергачёв почему-то долго лежал в углу.

Владислав Домрачев: Норвежцы кусаются!

Виталий Славин: Вот это да! Норвежцы прессингуют тремя игроками!

Владислав Домрачев: Кучеров уже устал.

Виталий Славин: А вот это называется классический гол НХЛ. Анисимов красавец!

Владислав Домрачев: 2:0!

Владислав Домрачев: Анисимова тренировали в сборной Мозякин и Сушинский.

Владислав Домрачев: Пока их не отцепили

Виталий Славин: Норвежцы увлеклись нападением. И оставили Анисимова абсолютно одного на пятачке.

Виталий Славин: С такой сборной России не следует играть на встречных курсах. Слишком высокое мастерство у нападающих.

Владислав Домрачев: Шведы проверят. Правда, там жалуются, что и у них мало хороших центральных нападающих.

Владислав Домрачев: Сегодня вечером шведы играют с чехами

Виталий Славин: А что у нас по броскам?

Александр Федоровский: 9-7

Владислав Домрачев: Надо бы Овечкину забить!

Виталий Славин: Григоренко должен был забивать!

Владислав Домрачев: Быстроты рук не хватило.

Виталий Славин: Никто не мешал ему. Ещё продвинулся бы вперёд и в пустой угол забивал.

Виталий Славин: Да нет. Мне кажется, волнуется

Владислав Домрачев: Ему-то что?

Виталий Славин: Интересно. По выбрасыванием мы проигрываем 8-14

Владислав Домрачев: Скоро пойдёт последняя минута.

Владислав Домрачев: Твое резюме по первому периоду?

Виталий Славин: Хороший вопрос. Если коротко: что ожидал, то и вижу.

Владислав Домрачев: В Минске Дадонов не забил ни разу. А тут сразу гол

Виталий Славин: Одно не понял. Что там случилось в углу с Сергачевым? Он сам упал или ему кто-то врезал? Странная ситуация. Сколько его видел в НХЛ он всегда был очень уверен в себе. А здесь с простым соперником у него возникли непонятные проблемы.

Владислав Домрачев: У большого Z будут большие проблемы. Как у большого Т год назад.

Виталий Славин: Что-то всё вспоминаешь Минск. Дадонов там был на подхвате. В СКА Быков из него сделал супер игрока

Виталий Славин: Большой Z это кто?

Владислав Домрачев: Это новичок сборной, которого ждут.

Виталий Славин: А, Задоров мне очень понравился в НХЛ!

Владислав Домрачев: А большого Т ты видел?

Виталий Славин: Большой Т - это кто?

Владислав Домрачев: Трямкин.

Виталий Славин: Ха-ха-ха. Я его в прошлом году насмотрелся в Копенгагене. Точка. Больше не надо!

Виталий Славин: Вот ты был бы тренером норвежцев, что сказал бы сейчас в перерыве игрокам?

Владислав Домрачев: Играйте смелее. Впишите свое имя в историю!

ВТОРОЙ ПЕРИОД

Виталий Славин: А я бы сказал, что не надо прессовать безоглядно. Ищите свой шанс в контратаке. Или как сейчас в большинстве.

Владислав Домрачев: Малкин так и не выучил европейские правила, ударил по клюшке и сел в штрафной бокс.

Виталий Славин: Перехвалили его перерыве)))) Барабанов в Питере тоже всегда в меньшинстве играет?

Владислав Домрачев: Бывает. Но там есть другие герои - Каблуков, Кетов... Во втором периоде сыграли 5 минут по-прежнему 2:0. Как тебе Василевский? Кстати, на банке сидит Георгиев.

Виталий Славин: Заметно что норвежцам элементарно не хватает мастерства. Вася красавчик. Заметил, что шайба от него почти не отскакивает? А это крайне важно для вратаря!

Владислав Домрачев: Думаю, что Бобровского больше в сборную не пригласят.

Виталий Славин: Малкину тоже хорошо бы забить. А насчёт Бобровского - всё может быть. Гусев не забил в пустой угол. Раньше он такие забивал на раз-два. Что с ним происходит?

Владислав Домрачев: Когда уезжал в НХЛ , броска у него не было. Поставил бросок, а раньше просто толкал шайбу. Гол забил Кучеров! 3:0.

Виталий Славин: Ха-ха-ха. А звену Овечкина в большинстве сыграть не дают. у Малкина и Кучерова масса вариантов розыгрыша большинства. Причём сергачёв иногда в большинстве выходил вместе с Кучеровым на вершине у синей линии и знает, как отдавать пас Никите. Что он сейчас и сделал. У СКА такого варианта розыгрыша большинства не помню.

Владислав Домрачев: Удаление. Пора Ови в большинстве выпускать.

Виталий Славин: 4-0! Опять сработал вариант СКА. Вместо Шипачева - Малкин))) У Дадонова - дубль!

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