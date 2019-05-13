Абрикосовый аромат победы. О победе сборной СНГ на Олимпиаде

СССР распался. Как на это реагирует хоккейный болельщик в возрасте 13 лет? Ну, конечно же никак. Вот если бы школа развалилась - это было бы куда интереснее. Но об этом в другой раз как-нибудь.

Олимпиада 1992 года в Альбервилле прошла для меня в абсолютном тумане. Я не помню ни результатов матчей, ни содержания игры, но было главное: сразу три игрока из «Спартака» в составе сборной! А если вы помните прошлую заметку, то для меня это было всегда как минимум важно и тревожно, а как максимум - я существовал в состоянии перманентного обморока.

Игорь Болдин. Николай Борщевский. Виталий Прохоров.

Я не боюсь сильно ошибиться, но кажется это первое и последнее на сегодняшний день клубное спартаковское звено в российской истории. Болдин забросил первую шайбу на турнире и вполне мог забросить последнюю, но помешал Вячеслав Быков, чему я совершенно не расстроился.

И вот тут мы переходим к главному. Перед финалом с канадцами я не спал три года. Мы с другом приняли решение молчать в день матча (ну, я же говорю, ненормальные, что с них взять?) и солидно отоварились перед игрой, а именно: нами было приобретено ровно ШЕСТЬ бутылок газировки под названием «Абрикосовый аромат». План на финал был прост. Молчать целый день, а во время периодов глушить эту газировку, продолжать сурово молчать. Вращать глазами и всплескивать руками разрешается. Ровно по бутылке на период и на нос.

Просто и продуктивно.

И что же вы думаете? Это сработало!

Да, конечно после финала мы не очень помнили себя, так как нас разрывало на сотню маленьких абрикосовых газированных пузырьков в прямом и переносном смысле. Мы были оптимально счастливы и все свое счастье буквально из последних сил донесли и обрушили прямо в туалет синхронно с финальной сиреной.

И кто теперь посмеет сказать, что мы не бились как львы за победу и помогли сборной? Аргументов, думаю, не найдется ни у кого. Достаточно просто взглянуть на календарь, чтобы ознакомиться с датой очередного олимпийского золота для сборной России.

Взглянули? Вот и я от том же.

Спустя триста тонн лет я смотрю на состав той сборной Канады и понимаю, что это был оптовый завоз крепко просроченных и вяло горящих дров. Что никак не делает нашу победу менее ценной. Сборная без флага и гимна выиграла первое место - на тот момент это было самым главным. Со спартаковцами в составе! Казалось, что победы и медали будут продолжаться вечно. Но все оказалось иначе. Об этом в следующей заметке.