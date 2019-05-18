«Птичья» победа. Сборная России одолела латвийцев благодаря голам Орлова и Гусева

В девяти матчах против сборной Латвии на чемпионатах мира наши потерпели два поражения. В Санкт-Петербурге-2000 российскую «дыр-тим» не обыгрывал разве что ленивый (2:3). А в Турку-2003 поражение 1:2 выбило почву уверенности из-под коньков молодой команды Владимира Плющева.

Вдохновителем этих двух латвийских побед стал Артур Ирбе, которого называли лучшим вратарем ЧМ-1990 в Берне. Начинал он вторым номером, а потом… В финальной четверке сборная СССР разбила соперников с общим счетом 15:1, молодой Ирбе засушил два сухаря.

Вот и сейчас вся Латвия с надежной смотрит на своего голкипера. 24-летний Элвис Мерзликин всю карьеру провел в Швейцарии, а 29 марта 2019 года подписал контракт новичка с «Колорадо Эвеланш». Вратарь габаритный и агрессивный – при случае может хитануть, что продемонстрировал в Братиславе.

В проигранном матче чехам 3:6 Мерзликин весь первый период сохранял ворота чистыми, но после первой же пропущенной шайбы рассыпался и играл в соответствии со своей фамилией. Латвийцы не смогли сохранить перевес в счете 2:0. Подвел их защитник Бичсвскис, схвативший удаление до конца игры.

Чтобы прорваться в четвертьфинал, им надо совершить чудо. Побеждать бумажных фаворитов – Россию или (и) Швецию.

Россиянам же в оставшихся до плей-офф матчах надо сохранить голевой аппетит, отточить действия бригад большинства. А также дать практику тем, кто играет мало.

Поэтому провели рокировку Плотников – Капризов. Странно, конечно, когда игнорируют самого яркого нападающего КХЛ. Вместо того, чтобы вписать его в состав. Но обижаться не стоит. На ЧМ-2006 в Риге забанили самого Ковальчука, за плечами которого к тому времени были две Олимпиады и три планетарных первенства.

- Пусть отдыхает в Гималаях, - сказал тогда главный тренер сборной России Владимир Крикунов и отказался от услуг Кови.

Ворота, как и в ретро-матче с итальянцами (град шайб и витиеватые комбинации вернули нас в победное советское прошлое), защищал Василевский. Ему нельзя терять тонус. После двух дней отдыха и выпавшей «нагрузки» от андердога. Да и рекорд по сухарям неплохо бы держать в уме. Их у Васи на ЧМ шесть, у Третьяка – десять. Вполне можно догнать уже в Братиславе.

Но нет. Наши ворота латвийцы распечатали довольно быстро. Цибульскис в большинстве в касание метко бросил с передачи Индрашиса. Шайба на неудобной для вратаря высоте влетела в ближний угол.

Самым активным у наших в первом периоде был Овечкин. Он хитовал, палил во воротам и заработал численное преимущество. Поймав чуть не зубами… обломок клюшки соперника, которому выписали 4 минуты штрафа. Та сломалась во время броска. Ссадину на подбородке обработали йодом. А два Никиты, Кучеров и Гусев, один за другим заставили звенеть каркас, не попадая в пустые ворота.

Латвийцы защищались стойко и едва не увеличили преимущество. Защитник Кулда, получив передачу от своего капитана Дарзиньша, бросал из-под носа Василевского, но шайба встала на ребро и слабенько полетела бабочкой. Вратарь ее парировал блином.

Во втором периоде фортуна окончательно отвернулась от подопечных Боба Хартли. Сразу после перерыва Орлов дальним щелчком сравнял счет – Мерзликин шайбу увидел только в сетке. Вскоре Кулде выписали штраф за очень сомнительную блоктровку Анисимове у латвийских ворот. Напрасно наставник латвийцев пытался достучаться до рефери Максима Сидоренко. Гусев реализовал большинство.

Кучеров не отставал. Шайба после его броска влетела в сетку от клюшки Сотниекса. Потом Орлов попал в голову Батни, но судьи после консилиума криминала в действиях нашего защитника не обнаружили. 1:3 – почти дежавю. В матче с чехами Латвия по второй трети пропустила четыре гола, превратив 2:0 в 2:4.

Гренадер Задоров решил напомнить, за что его ценят в НХЛ. Не только же за рост. Он беспощадно воткнул Рихардса Букартса головой в борт и был выдворен на 12 (2+10) минут. А Нестеров, нелегитимно задержав рукой шайбу, подарил нам нервную концовку второго периода в формате «3 на 5».

Чтобы дать передышку своим лидерам хотя бы на полминутки, хитрый Хартли даже сделал замену вратаря. Не помогло. Наши отстояли ворота, и третий период превратился в пустую формальность. Латвийцы суетились, но их бросковая активность голов не принесла.

У россиян по-прежнему зажигала пара Гусев – Кучеров.

Латвия – Россия – 1:3 (1:0, 0:3, 0:0). 9084 зрителей.

Голы: 1:0 Цибульскис (Индрашис, 10.28), 1:1 Орлов (Ковальчук, Плотников, 20.27), 1:2 Гусев (Дадонов, Кучеров, 23.50, б.), 1:3 Кучеров (Анисимов, 32.40).

Вратари: Мерзликин (58.54, 59.07-60.00, (Гудлевскис, 39.24-40.00)) – Василевский.

Штраф: 10-18.

ВИДЕО ГОЛОВ МАТЧА