Нюландер получает в два раза больше Кучерова. Разве это справедливо? - Советский спорт
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20 мая 2019 22:15Хоккей

Нюландер получает в два раза больше Кучерова. Разве это справедливо?

Чем же так хорош швед? И что вы вообще знаете про лучшего (пока) бомбардира чемпионата мира Вильяма Нюландера, которого Никита Кучеров в этой гонке обойдет в последнем туре (как нам кажется).

Это известно каждому: папа Нюландера Микаэль - двукратный чемпион мира в составе сборной Швеции. У Вильяма титулов ровно в два раза меньше - 1, он был завоеван в прошлом году.

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Зато у Нюландера зарплата почти в два раза больше, чем... у Никиты Кучерова.

Но посмотрите на статистику: у Кучерова 128 очков за 82 игры в регулярном чемпионате за «Тампу-Бей», у Нюландера - 54 игры и 27 очков. То есть одно очко - на две игры. А теперь смотрим на зарплатную ведомость. Нюландер - один из самых дорогостоящих игроков «Торонто», за этот сезон он получил $10 277 778 (больше только у Джона Тавареса - $11 000 000). Зарплата за сезон у Никиты Кучерова - $ 5 500 000

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Что еще важно знать о Нюландере?

Из-за проблем с контрактом он смог провести первый официальный матч в сезоне за «Торонто» только в декабре.

В своем втором сезоне в составе «Торонто» дважды признавался лучшим новичком месяца (в октябре и в марте).

Два года назад стал лучшим снайпером чемпионата мира, забросив 7 шайб.

В этом же турнире был признан самым ценным игроком чемпионата.

Его брат Александр Нюландер играет в «Баффало» последние три сезона, но очень мало.

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