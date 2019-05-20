Нюландер получает в два раза больше Кучерова. Разве это справедливо?

Это известно каждому: папа Нюландера Микаэль - двукратный чемпион мира в составе сборной Швеции. У Вильяма титулов ровно в два раза меньше - 1, он был завоеван в прошлом году.

Зато у Нюландера зарплата почти в два раза больше, чем... у Никиты Кучерова.

Но посмотрите на статистику: у Кучерова 128 очков за 82 игры в регулярном чемпионате за «Тампу-Бей», у Нюландера - 54 игры и 27 очков. То есть одно очко - на две игры. А теперь смотрим на зарплатную ведомость. Нюландер - один из самых дорогостоящих игроков «Торонто», за этот сезон он получил $10 277 778 (больше только у Джона Тавареса - $11 000 000). Зарплата за сезон у Никиты Кучерова - $ 5 500 000

Что еще важно знать о Нюландере?

Из-за проблем с контрактом он смог провести первый официальный матч в сезоне за «Торонто» только в декабре.

В своем втором сезоне в составе «Торонто» дважды признавался лучшим новичком месяца (в октябре и в марте).

Два года назад стал лучшим снайпером чемпионата мира, забросив 7 шайб.

В этом же турнире был признан самым ценным игроком чемпионата.

Его брат Александр Нюландер играет в «Баффало» последние три сезона, но очень мало.