Без права на ошибку. Сегодня на чемпионате мира в Словакии стартует плей-офф - Советский спорт
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23 мая 2019 07:00ХоккейФедоровский Александр

Без права на ошибку. Сегодня на чемпионате мира в Словакии стартует плей-офф

В Братиславе и Кошице стартуют четвертьфиналы. «Советский спорт» предлагает вашему вниманию анонс важнейшего игрового дня.

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17:15 мск. Россия (В1) – США (А4)

Для сборной США это первый выездной матч на турнире. Ведь все матчи в группе команда проводила в Кошице и вот теперь сыграет в Братиславе. С 2012 года сборные России и США в третий раз пересекаются между собой на стадии плей-офф. Четыре года назад в Праге мы лишь в третьем периоде смогли размочить ворота противника и пробить себе дорогу в финал, а год спустя размазали сборную США в Москве в матче за бронзовые медали. На этом турнире сборная США начала и закончила групповой этап поражениями. Сперва от словаков, а затем от канадцев.

С этого года вводится новый формат посева команд в полуфинальной стадии, так что с самыми полными раскладами следующего раунда вы можете познакомиться ЗДЕСЬ.

17:15. Канада (А1) – Швейцария (B4)

Канада начала турнир с поражения от финнов, но затем довольно предсказуемо заняла первое место. Но так ли все безоблачно в этой паре? Я бы не спешил с выводами. И если нам хотелось бы сенсации, то именно здесь. Хотя, конечно, в основной массе народ ждет финала Россия – Канада. Сборная Швейцарии провела совершенно нормальный групповой раунд, взяв очки ровно там, где и надо, навязав борьбу лидерам, но с ними очки не заработав. Как результат – четвертое место и Канада в качестве подарка. При этом мы не будем забывать, что именно сборная Швейцарии добралась до финала год назад, а Канада вообще осталась без медалей. А проиграла эта самая Канада в полуфинале кому? Правильно, Швейцарии. Высока вероятность, что месть за это будет страшна.

21:15. Чехия (В2) – Германия (А3)

Чехи проиграли на этом турнире только один матч и сборной России, а это значит, что они не проиграли вообще никому. Страна уже начинает забывать блеск медалей. После золота 2010 года и двух бронз на последующих двух чемпионатах потом как отрезало. Шесть лет без медалей – солидный срок.

С немцами отношения у чехов складывались всегда довольно безоблачно, так что у нас нет оснований считать, что именно в этот раз над Чехией сгустятся тучи. Просто не с чего. За всю историю у чехов 15 побед в 18 матчах, а в 1/4 финала команды пересекались лишь однажды и тогда в 1996 году чехи легко вынесли Германию со счетом 6:1.

21:15. Финляндия (А2) – Швеция (В3)

Самая непредсказуемая пара! Согласны? Как поведут себя шведы после унижения в матче против россиян? Кто возьмет на себя роль лидера? Кто займет место в воротах? То есть понятно, что Хенрик Лундквист, но все-таки. Сможет ли молодой нападающий финской сборной Каапо Какко превзойти рекорд своего соотечественника Патрика Лайне по количеству голов для 18-летних игроков? Для этого Каапо нужно забросить еще две. Интересно! И непонятно. В конце концов именно сегодня сборная Швеции начинает защиту своего титула. Или идет на хет-трик – это кому как нравится.

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