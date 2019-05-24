Волшебство Кучерова и Гусева. Обнадеживающие факторы перед битвой с финнами - Советский спорт
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24 мая 2019 15:47ХоккейКостяев Иван

Волшебство Кучерова и Гусева. Обнадеживающие факторы перед битвой с финнами

Прекрасная игра Гусева и Кучерова, сумасшедший настрой и слабость соперника – факторы, которые помогут России выйти в финал чемпионата мира.

Гусев и Кучеров могут обыграть любого

Пока не было соперника на этом чемпионате мира, кто бы сумел остановить Никиту Гусева и Никиту Кучерова. Американцы, шведы, чехи – все они пострадали от российской суперсвязки. Похоже, этим нападающим все равно против кого играть. Кучеров набрал 16 очков, а Гусев – 15. То есть каждый из этих парней набирает в среднем по два очка за игру. А еще они играют очень красиво. Финнам уже стоит бояться.

Капризов пришел в себя

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Кириллу Капризову сложно на этом чемпионате мира. Сначала главной звезде КХЛ пришлось доказывать, что он достоин места в составе. Потом он не сразу привык к новым партнерам – все же в звене с Александром Овечкиным играть может не каждый. Но он наконец-то поладил с Евгением Кузнецовым и лучшим российским снайпером. И начал забивать. Гол в ворота Швеции, гол в ворота США – у Капризова есть все, чтобы продолжить свою голевую серию.

У России прекрасное большинство

Из команд, которые остались на чемпионате мира, лучше россиян реализует большинство только Канада (50%). Это запредельный уровень, но и России есть, чем похвастаться. Процент реализации большинства у команды Ильи Воробьева – 33,3%. Это значит, что каждый третий розыгрыш лишнего в исполнении России заканчивается голом. Спецбригада, в которой играют Кучеров и Гусев – просто волшебна. Впрочем, вы это и так знаете.

Россия не выигрывала чемпионат мира с 2014 года

Сложно представить, но Россия со всеми ее суперзвездами давно не побеждает на чемпионатах мира по хоккею. Успех в Минске случился еще в 2014 году. С тех пор – пустота. Да, было золото Олимпиады, но в ней не участвовали игроки НХЛ. Сейчас – все иначе. Составы некоторых команд забиты заокеанскими звездами. Так что мотивацией у наших ребят точно проблем не будет. Россия приехала только за золотом и никакое другое место, кроме первого, ее не устроит.

Финляндия слабее не только России, но и Америки

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Эксперты сходятся во мнении, что самого серьезного соперника на этом ЧМ Россия уже обыграла в четвертьфинале. С этим сложно не согласиться. США по составу практически не уступали россиянам. С финнами – все иначе. На бумаге Россия безусловный фаворит. Если ее звезды сыграют хотя бы на своем привычном уровне, то у Суоми нет шансов. С Финляндией точно должно быть легче, чем с США.

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