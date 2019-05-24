Голы Овечкина и проклятая Словакия. Пугающие факторы для России перед полуфиналом ЧМ

Овечкин никак не может найти свою игру
Александр Овечкин приехал в Братиславу еще до старта чемпионата мира. Его «Вашингтон» быстро вылетел из Кубка Стэнли, поэтому у нападающего было время подготовиться к турниру. За восемь матчей Овечкин забросил две шайбы (гол шведам получился очень крутым) и отдал голевую передачу. Для главного форварда страны этого крайне мало. Ждем, когда Овечкин проснется, его голов может очень не хватить в полуфинале.
Россия сильно зависит от Кучерова и Гусева
Россия изначально делала ставку на связку Никиты Кучерова и Никиты Гусева – эти парни играли вместе с детства и прекрасно понимают друг друга. В 2017 году у них не пошло в одном звене, но сейчас они лучшие игроки чемпионата мира.
На двоих они забросили 10 шайб. У Евгения Малкина, Ильи Ковальчука, Евгения Кузнецова и Александра Овечкина суммарно меньше голов, чем у этих двоих. Что будет, если финны сумеют нейтрализовать Кучерова и Гусева? Россия слишком зависима от этих форвардов.
Василевский от топ-соперников пропускает по 3-4 шайбы
Андрей Василевский до матча со шведами был лучшим вратарем турнира по целому ряду показателей. Тре крунур забили нашему голкиперу четыре гола. Следом США в четвертьфинале воткнули в его ворота еще три шайбы. Не то чтобы Василевский виноват в каждом голе, но это многовато для основного голкипера сборной России и претендента на приз лучшему вратарю НХЛ. Если у россиян начнет барахлить атака, то Василевский обязан начать вытаскивать мертвые шайбы.
Не самое лучшее физическое состояние россиян
Провести ровно весь матч у России не получается. Но если в начале группового этапа команда Ильи Воробьева могла невнятно отыграть первый период, то в матчах со Швецией и США нашей команде не удались заключительные отрезки. От Тре крунур Россия пропустила три шайбы за 20 минут, от американцев – две. Это наталкивает на мысль, что свежести россиянам не хватает.
Словакия – счастливое место для финнов
Для маленькой Словакии это всего лишь второй чемпионат мира в истории. Впервые лучшие сборные планеты собрались в этой стране в 2011 году. И победителем стала… Финляндия, с которой России играть в полуфинале. Не то чтобы мы верим в мистику, но Суоми восемь лет назад показали прекрасный хоккей на ЧМ. Тогда в них тоже верили не слишком сильно. Кстати, в 2011 году Финляндия обыграла Россию 9 мая на групповом этапе, а затем грохнула в полуфинале (3:0).
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