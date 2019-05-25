Канада – да, Россия – нет. Неутешительные итоги полуфиналов Мы все ждали финал Россия – Канада. Но его не будет.

Разочарование дня. Россия уступила финнам

Российские болельщики опасались финнов, но справедливо верили в успех и считали свою сборную фаворитом. Если кто-то бы до матча сказал, что сборная России ни разу не пробьет голкипера Кевина Ланкинена, то ему вряд ли бы поверили. Атака команда Ильи Воробьева выглядела внушительно весь турнир. Дежурные 2-3 гола ждали все. Но финны были против.

Команда Юкки Ялонена избрала верную тактику: игра от обороны. Не сказать, что финны сидели только у своих ворот, но при потере шайбы они массово откатывались. У России практически не было атак сходу.

При этом Финляндия не забывала играть впереди и по количеству бросков в створ ворот не уступала нашей команде. Залог успеха соперника – дисциплина. Финны всего один раз позволили россиянам попробовать реализовать лишнего. Тренерский штаб Суоми понимал, что у России есть прекрасная спецбригада большинства. Финляндия сделала все, чтобы лишить россиян возможности забить.

Но моменты у команды Воробьева все же были. Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Александр Овечкин, Никита Гусев, Евгений Кузнецов – все они хотя бы по разу имели возможности поразить ворота соперника. Но Ланкинен оформил «сухарь». Финны же один раз пробили Андрея Василевского. С одной стороны, вратарь мог выручить в том моменте, с другой – все вопросы к защитникам.

Поражение России – большое разочарование. Эта команда могла выиграть золотые медали турнира.

10 причин почему сборная России уступила финнам в полуфинале

Гол дня. Анттила забил самый важный гол в жизни

Судьбу выхода в финал в матче России и Финляндии решил один точный бросок Марко Анттилы. Гол не получился слишком красивым, но он не стал от этого менее важным. Финляндия будет бороться за золото. Финны должны сказать спасибо Анттиле.

Победа дня. Канада не оставила шансов Чехии

Во втором полуфинале было все прозаичнее. Канада методично расшатывала оборону чехов с самого начала матча. И не давала усомниться в том, что она сегодня сильнее. Счет открыл Марк Стоун. В том моменте канадцу немного повезло – шайба пришла нападающему на крюк, когда он был перед пустым углом ворот.

Нельзя сказать, что Чехия была сильно хуже соперника. Главная разница в том, что канадцы забивали, а чехи – нет.

Когда в начале второго периода Дарнелл Нерс и Пьер-Люк Дюбуа по разу пробили Патрика Бартощака, в этом матче все стало ясно. Канадцы не позволили сопернику совершить камбэк – более того, они забили еще. Кайл Террис забросил четвертую шайбу, а Томас Чабот – пятую. Стоун набрал два очка. Чехия ответила лишь голом Томаша Зогорны. Канада вышла в финал, где сыграет с Финляндией.

Результаты дня

Россия – Финляндия – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Канада – Чехия – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)