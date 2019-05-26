«Красная машина» забронзовела. Россия взяла третье место благодаря Василевскому

Соперник 50 раз побеспокоил вратаря Андрея Василевского, признанному лучшим игроком матча. Наши попали в створ только 30 раз. После золота Минска-2014 и серебра Праги-2015 сборная России в третий раз завоевала бронзовые медали. Только мы ждали от нее большего.

Мой коллега Виталий Славин, выделяя десять причин поражения в полуфинале от финнов, сравнил эту неудачу с поражением сборной СССР от американских студентов 3:4 в Лейк-Плэсиде-1980. Только тогда наши трижды вели в счете, а в Братиславе ни разу не поразили ворота 24-летнего ноунейма из АХЛ.

Развею миф: американцам могучая советская сборная уступила не в финале, тогда о плей-офф знали только за океаном. Оставался матч со шведами, которые в случае победы становились олимпийскими чемпионами. Но «Красная машина» завелась и сразу закатала «Тре Крунур» в олимпийский лед – 4:0 после первого периода, 9:0 – после второго, итог 9:2.

Виктор Тихонов предложил капитану команды Борису Михайлову закончить, тот отказался. Что было потом – отдельная история. Скажу лишь, что базовому клубу сборной в Союзе устроили «теплый» прием. Был свидетелем, как в Воскресенске великих мастеров встретили пронзительным свистом, а Управление хоккея при Спорткомитете даже не стало называть список лучших игроков сезона.

В Братиславе Овечкину, Малкину, Ковальчуку и Ко надо было сыграть с чехами так, как их предшественники со шведами в Лейк-Плэсиде. Чтобы не было мучительно стыдно за финскую осечку. И начали наши обнадеживающе. Василевский впервые вступил в игру только на шестой минуте.

Наставник чехов Милош Ржига бросил в бой третьего вратаря Грубеца, посчитав, что Бартошак и Францоуз повинны в разгроме от канадцев 1:5 в полуфинале. Второго запасного наши распечатали легко – Григоренко ловко подставил клюшку под кистевой Сергачева.

Но через 40 секунд чехи наказали россиян за ошибку на смене, и Ржепик, выйдя с глазу на глаз с Василевским, переиграл супервратаря. Даже подумалось, а не стоило ль на утешительный финал поставить, скажем, Георгиева. Валерия Брагин и Михаил Варнаков так поступали с Васей на молодежных чемпионатах мира в Калгари-2012 и Уфе-2013. Зная, как сильно он переживает неудачи в полуфиналах. Да и матч за бронзу на ЧМ-2017, в котором Василевский напускал от финнов, еще не стерся памяти.

…Вскоре Кубалик после нехитрого паса из-за ворот Яна Коваржа (почему бездействовали Малкин и Григоренко?) вывел чехов вперед. Робко начавший матч соперник осмелел и опять стал напоминать характером своего куражистого главного тренера. Васю загрузили работой по самую перекладину.

Нашим повезло с шайбой из раздевалки. Теперь клюшку под бросок – атаковал Анисимов - подставил… ведущий защитник соперников Гудас. В игре на встречных курсах шансы распрекрасные моменты упустили Овечкин и Гусев.

Третьи периоды – не время «Красной машины» новой сбоки. Заработанное Дадоновым численное преимущество едва не увенчалось голом в наши ворота. Спасибо Васе, нейтрализовавшему выход «2 в 1».

Наши медленно, но верно угасали. Василевский продолжал выручать. На медиакубе показали Яромира Ягра, который весь турнир поддерживал сборную бравурными посланиями. Зал отозвался овацией. К слову, накануне, во время нашего полуфинала с финнами, «Ондрей Непела Арена» так же тепло приветствовала Вячеслава Быкова – не сочтите за намек.

Чехи в честь Ягра заработали первое для себя большинство. Наши выстояли.

Потом Кучеров с лопаты не попал в пустой угол, угодив в черенок вратарской клюшки. В концовке мы с надеждой смотрели на Васю. Он выручил после броска Факсы и не только.

На предпоследней минуте овертайма Гусев промахнулся по пустым воротам, но и «Красная машина» не единожды висела на волоске. Соперники дожили до буллитов. Это в финале их упразднили, а в матче за бронзу они остались.

Тут-то наш штаб вспомнил о капитане. Ковальчук, ни разу не коснувшийся льда в овертайме, задал тон в «лотерее». Его примеру последовал кудесник-ювелир Гусев. А Вася выиграл дуэль у Враны, Кубалика, Коваржа и самого результативного защитника чемпионата Гронека.

У сборной России – бронза, за которую наверняка и премии получат.

Статистика

Россия – Чехия – 3:2 бул. (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: 1:0 Григоренко (Сергачев, 13.00), 1:1 Ржепик (Скленичка, Рутта, 13.41), 1:2 Кубалик (Коварж, Гулаш, 18.34), 2:2 Анисимов (Гусев, 20.39), 3:2 Ковальчук (70.00, поб. бул.).

Вратари: Василевский – Грубец.

Россия: Василевский; Орлов – Зайцев, Сергачев – Гавриков, Хафизуллин – Задоров; Ковальчук-к – Андронов – Плотников, Гусев – Анисимов – Кучеров, Овечкин – Кузнецов – Капризов, Григоренко (2) – Малкин – Дадонов, Барабанов.

Броски: 30 (9, 14, 5, 2) – 50 (11, 15, 18, 6).

Штраф: 2-4.