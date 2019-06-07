Канада в хоккее все еще доминирует? В Братиславе изобретатели хоккея в четвертый раз за минувшие пять лет вышли в финал чемпионата мира.

«Кленовые» выиграли две последние Олимпиады с участием НХЛ. Первенствовали они и на Кубке мира-2016 в Торонто. Канада уже шесть лет возглавляет мировой рейтинг ИИХФ. Однако говорит ли все это о безусловном доминировании канадцев в мировом хоккее?

Две главные силы в ледовой игре – НХЛ и ИИХФ. Первая подмяла под себя весь клубный хоккей, вторая рулит интернациональным хоккеем на уровне сборных. Логично разделить наше исследование на два этих поля. Начнем с международных достижений Канады в завершившемся сезоне.

АВГУСТ. КУБОК ГЛИНКИ/ГРЕТЦКИ (КАНАДА). ПОБЕДА

Неофициальный чемпионат мира для игроков до 18 лет Канада приняла впервые. Теперь этот турнир будут поочередно проводить Чехия и родина хоккея. На своем льду многократные победители вновь выиграли все матчи: в группе – 10:0 со Швейцарией, 4:2 со Словакией, 4:3 со Швецией; в полуфинале – 6:5 в овертайме с США, в финале – 6:2 со Швецией.

Кубок Глинки/Гретцки – единственный ежегодный турнир, где Канада представлена в сильнейшем составе. Во время апрельского ЧМ лучшие заокеанские юниоры сражаются за Мемориальный кубок. Если ЮЧМ «Кленовые» выиграли только три раза (столько же, сколько Россия, при этом у США – 10 викторий, 4 – у Финляндии), то на Кубке Глинки/Гретцки они попросту вне конкуренции – 22 победы в 28 турнирах! Следом идет Россия – три золота; у США, Чехии, Швеции – по одному.

НОЯБРЬ. МИРОВОЙ КУБОК ВЫЗОВА (КАНАДА). ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО

Турнир для юношей до 17 лет Канада организует с 1986 года. В последние 10 лет хозяева, представленные несколькими командами, первенствовали лишь дважды.

В минувшем сезоне Канада выставила три сборные (черную, белую, красную). На групповом этапе их смог опередить только будущий победитель турнира – Россия, а вот в плей-офф начались чудеса. В четвертьфинале Канада-белая по буллитам уступила Финляндии (3:4), а Канада-черная – Швеции (2:4). В полуфинале финны нокаутировали Канаду-красную (5:2). Которая в бронзовом матче капитулировала и перед шведами – 3:4 (по буллитам). Организаторы остались без медалей в третий раз за последние семь сезонов. До этого они всегда были в призах.

НОЯБРЬ. СУПЕРСЕРИЯ КАНАДА – РОССИЯ (КАНАДА). ПОРАЖЕНИЕ

Хозяева впервые за четыре года уступили России в традиционной Суперсерии (игроки до 20 лет), в которой Канаду представляют сборные сильнейших юниорских лиг страны – Западной, Онтарио и Квебека. Каждая играет с гостями по два матча.

Все было в руках команды Квебека, которая в заключительной встрече вела до последней минуты 2:1. Победа гарантировала «Кленовым» минимум ничью в серии. Но за 13 секунд до конца третьего периода Дмитрий Завгородний сравнял счет, а в овертайме хозяев добил Савелий Ольшанский – 2:3.

Суперсерия проводится каждый ноябрь с 2003 года. Первые семь выиграли канадцы. Причем с подавляющим преимуществом: в 2004 – 2006 годах они победили в 16 матчах кряду, в 2008 – 2009 – в 10. Однако с 2010 года ситуация изменилась. Ни о каком тотальном перевесе «Кленовых» нет теперь и речи. В активе российской молодежки уже четыре победные серии – в 2010, 2012, 2014, 2018 гг.

ДЕКАБРЬ. МИРОВОЙ КУБОК ВЫЗОВА (КАНАДА). БРОНЗА

По сути это последняя прикидка перед молодежным чемпионатом мира. Ибо участвовать могут юниоры до 20 лет. Хотя россияне всегда привозят команду 18-летних. Тем не менее трижды, в том числе и в минувшем сезоне, наши мальчишки добирались до финала.

Хозяева выставили две сборные – Канада-Запад и Канада-Восток. Последняя даже в плей-офф не попала, проиграв все четыре матча в группе. Канада-Запад уступила в овертайме полуфинала будущему чемпиону – США (2:3).

Турнир проводят с 2006 года. Американцы первенствовали в восьмой раз. У хозяев (Канада-Запад) – 5 викторий. У европейцев пока ни одного титула.

ЯНВАРЬ. МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА (КАНАДА). ШЕСТОЕ МЕСТО

По количеству золота (17) Канада по-прежнему далеко впереди всех. Но у идущей второй по титулам (13) России в общем медальном зачете наград больше – 36 (13+12+11) против 31 (17+9+5). Хотя турнир уже 19 раз проводился в Северной Америке и только четырежды – в России.

Проехали мимо пьедестала «Кленовые» и на сей раз, причем на домашнем льду в Ванкувере. В четвертьфинале хозяева решили засушить игру при минимальном перевесе 1:0 – и поплатились: финны за 47 секунд до сирены сравняли счет, а в овертайме будущие чемпионы вырвали победу.

На молодежных ЧМ период господства Канады завершился в 2009 году, когда они взяли золото в пятый раз подряд. После этого добыты лишь два титула, в то время как у США и Финляндии – по три!

АПРЕЛЬ. ЮНИОРСКИЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА (ШВЕЦИЯ). ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО

Это поразительно: Канада не может взойти на пьедестал уже 4 сезона?! И другой не менее удивительный факт: все три своих титула «Кленовые» выиграли в России – в Ярославле (2003), Казани (2008), Сочи (2013).

Этой весной в Швеции канадцы без потерь прошли групповой этап. Однако в полуфинале нарвались на будущих чемпионов – шведов (3:4), а в утешительном финале спасовали и перед США (2:5).

МАЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА (СЛОВАКИЯ). СЕРЕБРО

Вопреки бытующему мнению «Кленовые листья» к чемпионатам мира относятся очень серьезно. Тем более после пропуска НХЛ Олимпиады в Пхенчхане и неясных перспектив относительно Пекина-2022. Вслед за безмедальной пятилеткой (2010-2014) канадцы стабильно среди соискателей главного приза: четыре финала за последние пять ЧМ!

Никто не сомневался, что в Братиславе они наконец настигнут Россию (СССР) по числу золотых медалей. Вот только финские ноунеймы заупрямились. В итоге мы по-прежнему лидируем в медальном зачете всех времен – 47 (27 золотых, 10 серебряных, 10 бронзовых) наград, у Канады – 50 (26, 15, 9). Подчеркну, Канада участвует в ЧМ с 1920 года, СССР – с 1954-го.

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Подведем итог по линии ИИХФ. Родоначальники хоккея сохраняют доминирующие позиции лишь на одном направлении, причем – летнем. В августовском неофициальном ЧМ для 18-летних – Кубке Глинки/Гретцки, который они выиграли десятый раз за последние 11 лет. Однако это их единственная золотая медаль в сезоне-2018/19.

На всех остальных юниорских соревнованиях канадцы заметно сдали. И это при том, что почти все турниры прошли на их территории. Ни одного финала при жалкой бронзе на декабрьском мировом Кубке вызова, где их обошли младшие на два года россияне – что это, если не полный провал?!

НХЛ: АНТИРЕКОРДЫ «КЛЕНОВЫХ», РЕКОРДЫ РОССИИ, США И ЕВРОПЫ

Неудивительно, что в финальном списке кандидатов на топ-15 драфта-2019 НХЛ только четыре канадца. И семь американцев! Причем уже наверняка ясно, что первым номером выберут либо американца Джека Хьюза, либо финна Каапо Какко.

Отметим, что это будет уже четвертый год кряду, когда список самых талантливых возглавит не канадец: в 2016 году номером один стал американец Остон Мэттьюз, в 2017-м – швейцарец Нико Хишир, в 2018-м – швед Расмус Далин. За всю историю НХЛ такого не было никогда!

Вот так плавно мы переместились с международной арены на территорию НХЛ. Подчеркнем, что похожее положение с лучшими новичками лиги. В этом сезоне «Колдер Трофи» вручат шведу Элиасу Петтерссону. Это будет третий случай за последние четыре года, когда трофей достается европейцу или американцу: в 2016 году его получил Артемий Панарин, в 2017-м – тот же Мэттьюз, в 2018-м – канадец Мэтью Барзал.

Еще интереснее и показательнее картина, если взглянуть на составы клубов. В «Бостоне», который сейчас сражается за свой седьмой Кубок Стэнли, только четыре канадца! Столько же, сколько выходцев из Чехословакии, включая капитана команды Здено Хару. Ворота бессменно защищает финн Туукка Раск. Основу «Брюинз» составляет десяток американцев, среди которых выделяется Тори Крюг. В третьем матче финала 28-летний защитник забросил шайбу и отдал три результативные передачи. Он побил рекорд клуба – три очка прежде набирали из оборонцев лишь канадские легенды Бобби Орр и Брэд Парк.

«Бостон», если разобраться, пошел по пути прошлогоднего триумфатора Кубка Стэнли – «Вашингтона». Пяток канадцев в «Кэпиталз» на ролях рабочих лошадок. Исключение – голкипер Брэйден Холтби. Весь креатив исходит от наших Овечкина, Кузнецова, Орлова, шведа Бекстрема, американцев Карлсона и Оши. Русский капитан «Столичных» в итоге стал самым ценным игроком плей-офф-2018 и первым снайпером, а Кузнецов – лучшим бомбардиром.

В этой регулярке Александр Великий в восьмой раз выбил полтинник и в восьмой – рекордный! – раз забрал «Морис Ришар Трофи» как топ-снайпер НХЛ. Никита Кучеров превзошел отечественный рекорд результативности Александра Могильного и впервые получит «Арт Росс Трофи» как самый результативный игрок чемпионата. Кучеров – основной претендент на «Харт Трофи» самому полезному игроку сезона, равно как Андрей Василевский – лидер в споре за «Везину Трофи» лучшему вратарю года.

Если не случится неприятных для нас сюрпризов, хоккейный мир столкнется с беспрецедентным: четыре самые престижные индивидуальные награды сильнейшей лиги мира уйдут к русским!

Не забываем, к слову, о продолжающем борьбу за Кубок Стэнли Владимире Тарасенко, который наколотил уже 11 голов.

При этом – что крайне любопытно! – по числу представителей (34 полевых игрока + 5 вратарей) Россия в последнем регулярном чемпионате НХЛ лишь шестая.

ОБЩИЙ РАСКЛАД ПО СТРАНАМ ВЫГЛЯДИТ ТАК:

Как видим, канадцы уже не доминируют в НХЛ. Их менее половины в лиге – 43,3 процента. США (28,9%) и европейцы (27,8%) уже отодвинули основоположников хоккея на вторые роли. В дальнейшем, судя по всему, эта тенденция будет только нарастать.

ТОП-20 МИРОВОГО РЕЙТИНГА ИИХФ

Сборные ранжируются по итогам выступлений на четырех минувших чемпионатах мира и на последней Олимпиаде.

*по сравнению с предыдущим рейтингом