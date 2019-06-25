Российские вратари завоюют НХЛ. Скоро в Америке их станет намного больше В ближайшие несколько лет представительство российских вратарей в НХЛ может расшириться.

На драфте НХЛ выбрали двух перспективных вратарей из России – Илью Коновалова («Локомотив») и Петра Кочеткова (СКА). Ярославец ушел под 85-м номером («Эдмонтон»), а новоиспеченный «армеец» – под 36-м («Каролина»).

Таким образом, уже через несколько лет десант российских голкипер за океаном может пополниться. Игорь Шестеркин недавно подписал контракт с «Рейнджерс», а Илья Сорокин вероятно уедет в НХЛ в следующем году.

У всей четверки неплохие шансы закрепиться в заокеанской лиге.

Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)

Шестеркин явно пересидел в СКА, где ему не доверяли. Один из лучших вратарей КХЛ так и не стал основным голкипером в Петербурге. В СКА долгое время делали ставку на Микко Коскинена. Когда он уехал в НХЛ, «армейцы» быстро нашли ему замену в лице Магнуса Хелльберга.

Шестеркин не был слабее этих голкиперов, имел схожую с партнерами статистику, но всегда считался вторым вратарем. Это ярко выражалось в плей-офф, когда место первого номера занимали Коскинен и Хелльберг. За Шестеркина становилось по-настоящему обидно.

В «Рейнджерс» у него также не будет легкой жизни. Он приезжает в клуб в тот момент, когда суперветеран еще не ушел, но его уже теснит талантливый сменщик. Речь идет о Хенрике Лундквисте и Александре Георгиеве. Сейчас Шестеркин железно третий вратарь в Нью-Йорке. Он совершенно точно начнет сезон в АХЛ, где ему придется доказывать свою состоятельность. Но это к лучшему. Там Игорь привыкнет к североамериканским площадкам и местному хоккею в целом. Если проявит себя, то вызов в «Рейнджерс» не заставит себя долго ждать.

Контракт Лундквиста истечет через два года. С ним вряд ли продлят соглашение, Король Хенрик может завершить карьеру. В «Рейнджерс» уже начали подготовку новой бригады голкиперов.

Шестеркин прекрасно играет на линии, у него хорошая реакция – то, что нужно в НХЛ. Его в будущем ожидает интересное соперничество с Георгиевым, но честная конкуренция никогда никому не вредила.

Илья Сорокин («Айлендерс»)

У Сорокина остался один год по контракту с ЦСКА. Скорее всего, после этого вратарь сборной России уедет покорять НХЛ, где он задрафтован «Айлендерс». Он был выбран в третьем раунде под 78-м номером в 2014 году.

Еще год назад перспективы Сорокина в «Айлендерс» виделись безоблачными. Команда-аутсайдер из Нью-Йорка не могла похвастаться сильной бригадой вратарей. Но приход Барри Троца на пост главного тренера все изменил. При нем был совершен трансфер Робина Ленера. Швед никогда не считался крутым вратарем. В сезоне-2017/18 у него была скверная статистика (90,8%, КН 3.01) в «Баффало».

В Нью-Йорке Ленер заиграл как бог. В итоге он получил номинацию на приз «Везина Трофи». Именно швед – главный конкурент Сорокина в НХЛ. Если Робин продолжит играть также, то Илье будет очень сложно стать первым номером «островитян».

Конечно, Троц не откажется от перехода россиянина в систему «Айлендерс» – такими активами не разбрасываются. Но вряд ли Илье кто-то даст гарантии по игре в основном составе. В остальном – Сорокин готов к НХЛ прямо сейчас. В России он выиграл все. У него схожие с Шестеркиным плюсы, которые должны оценить за океаном.

Илья Коновалов («Эдмонтон»)

В ближайшие два года Коновалов не поедет в НХЛ – у него контракт с «Локомотивом», где в минувшем сезоне он стал основным вратарем. Коновалов – коренной ярославец, поэтому для него важно попробовать что-то выиграть в составе родного клуба. Да и возможности для роста в Ярославле шикарные. Руководство клуба дало понять, что сделает ставку на Коновалова в будущем сезоне.

На драфте-2019 его выбрал «Эдмонтон». Основным голкипером в «Ойлерс» является Коскинен. Финн – не тот вратарь, которого нельзя подвинуть с поста первого номера в команде. Коновалов вполне может приехать в НХЛ в контрактный год Коскинена (сезон-2021/22). У Ильи будет целый чемпионат, чтобы завоевать место в составе.

Коновалов – очень спокойный вратарь. Психология – это главный козырь голкипера «железнодорожников». Для 21-летнего парня это даже удивительно. Он играет рассудительно и предельно надежно. Очень силен в ближнем бою, но имеет проблемы с дальними бросками.

Петр Кочетков («Каролина»)

Кочетков еще один вратарь, которого выбрали на драфте 2019 года. Петр заявил о себе на молодежном чемпионате мира. Только по этому турниру мы можем судить, что из себя представляет Кочетков на самом высоком уровне. В КХЛ он практически не играл. И непонятно, дадут ли ему время в СКА в следующем сезоне.

Самое главное – Петр способен справляться с большим количеством бросков. Ему хватает сил, чтобы спасать свою команду буквально каждую минуту. Все это мы видели на МЧМ. Осталось дождаться такой игры от голкипера во взрослом хоккее.

«Каролина» может стать неплохим вариантом для Кочеткова. Сейчас там нет вратарей, которых нельзя было бы потеснить из состава. Но «Харрикейнз» претендует на Сергея Бобровского (хотя далеко не факт, что он там окажется). Если Боб перейдет именно в «Каролину», то путь в ворота команды закрыт практически любому голкиперу мира.