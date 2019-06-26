«Флайерз» предложили контракт Проворову. Он станет лидером на долгие годы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 июня 2019 13:00ХоккейКостяев Иван

«Флайерз» предложили контракт Проворову. Он станет лидером на долгие годы

22-летний ярославец должен подписать долгосрочный контракт.

gettyimages-1140456859-612x612

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов этим летом подпишет свой первый серьезный контракт. Он отыграл за «Флайерз» три сезона и стал ограничено свободным агентом. В конце июня Проворов получил квалификационное предложение от клуба. Детали нового соглашения пока неизвестны. Но для одного из лидеров «летчики» не должны пожалеть денег. Кроме размера контракта, интересен также его срок.

Проворов будет стремиться подписать соглашение на 5-6 лет, либо контракт-мостик на два сезона. Однако здесь все не так просто. У «Флайерз» есть основания диктовать свои условия.

Защитник плохо провел контрактный год

gettyimages-1134551747-612x612

Проворов выступает за «Филадельфию» с 2016 года. «Флайерз» выбрали россиянина на драфте под седьмым номером – для защитника это довольно высоко. Клуб рассчитывал, что Иван станет лидером команды на долгие годы. Некоторые видели в нем наследника Сергея Зубова, которого совсем недавно включили в Зал славы в Торонто.

Не сказать, что Проворов сходу разорвал НХЛ, но ему было, чем похвастаться. В первом же сезоне он провел 82 встречи и набрал 30 (6+24) очков. Для дебютанта-защитника – очень неплохо. А уже через год о нем стали говорить как об элитном защитнике. Он снова оттрубил 82 матча, в которых заработал 41 (17+24) очко при показателе полезности «+17».

В «Филадельфии» не могли нарадоваться на молодого хоккеиста и ждали, что в контрактный год он покажет игру, сравнимую с лучшими защитниками лиги. Увы, что-то пошло не так. В 82 матчах Иван заработал всего 26 (7+19) очков. Его показатель полезности рухнул до «-16». Это худшая статистика для Проворова за три года в НХЛ.

Из плюсов – он способен регулярно проводить около получаса на площадке за матч, а также абсолютно не подвержен травмам. В остальном – много вопросов. Болельщики и специалисты спорят об игре Ивана в «Филадельфии». Одни объясняют его плохие цифры исключительно чехардой во вратарской линии и в целом ужасной обороной «Флайерз». Другие считают, что это и есть реальный уровень Проворова. Каждая из сторон приводит доказательства своей правоты.

Плохой сезон Проворова – исключение

gettyimages-1137653390-612x612

Скептики утверждают, что Проворов перестал прогрессировать. Такой вывод делать лишь на основе одного не самого удачного сезона нельзя. Плохой чемпионат в исполнении Ивана может быть следствием абсолютно разных причин. А иногда объяснить посредственную игру того или иного хоккеиста попросту невозможно. Так бывает, потому что это жизнь. Можно сколько угодно анализировать, публиковать различные статистические выкладки и все равно попасть пальцем в небо.

Как кажется, в ситуации с Проворовым – как раз этот случай. Вряд ли он снизил требования к себе или растерял свой талант. Один плохой год не делает Ивана плохим или средним защитником. Для того, чтобы увидеть его плюсы, не нужно брать микроскоп. А о профессионализме россиянина не говорил только ленивый. Вряд ли статистика в контрактный сезон даст какое-либо преимущество боссам «Флайерз» при подписании контракта с игроком. Они прекрасно понимают цену Проворова, да и сам защитник ее прекрасно знает.

На что может рассчитывать Проворов

61632488_308083503466174_4621533823020545394_n

Североамериканские специалисты склоняются к тому, что Проворов получит шестилетний контракт на 6 миллионов долларов в год. Это абсолютно нормально с учетом того, сколько получил в «Сан-Хосе» Эрик Карлссон. Проворов безусловно стоит этих денег, поскольку готов стать первым защитником «Филадельфии» на долгие годы. «Флайерз» смогут построить оборону вокруг россиянина.

Контракт-мостик скорее выгоден самому Ивану. За пару лет он может доказать, что прошедший сезон не более чем недоразумение. Два года с хорошей статистикой позволят Проворову заключить тяжелый долгосрочный контракт, который обеспечит его на всю оставшуюся жизнь. Защитник и его агент точно рассматривают такой вариант. Однако вряд ли «Филадельфия» пойдет на эти условия. В НХЛ грядет локаут, сложно предположить, что будет с платежными ведомостями через пару лет.

Вариант, который также нужно рассматривать – усиление «Флайерз» на рынке свободных агентов. Если «Филадельфия» подпишет топового защитника, то Проворов автоматически перестанет быть номером один в команде. Однако пока он таковым является и может рассчитывать на хорошие условия.

Повторимся – для клуба и игрока очень важно заключить длительный контракт на 6-7 лет. Скорее всего, об этом разговаривают обе стороны. Весь вопрос в цене.

Безымянный

25/06 18:30Хоккей
Хватит хоккею кормить циничных барыг из МОК! Жесткая колонка СлавинаНаш обозреватель реагирует на заявление комиссара НХЛ Гари Беттмэна и считает, что обновленный Кубок мира вполне способен заменить Олимпийские игры.
25/06 10:00Хоккей
Рекордное с 2003 года число россиян на драфте – эхо триумфа сборной в Квебеке!Хоккейный круговорот в России: выигрывает сборная, больше мальчишек идут в хоккей. Больше выбор у детских тренеров, больше талантов для НХЛ и сборной.
24/06 21:45Футбол
Ксения Коваленко: Болельщики ЦСКА упрекнули, что позвала к нам ГлушаковаШутка футболистки ЦСКА и сборной России, отреагировавшей на объявление Дениса Глушакова в инстаграме о поиске работы сообщением в комментариях: «Можешь к нам пойти, в женский», стала предметом обсуждения в СМИ.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
10/06 12:02ММА
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
25/06 20:30Футбол
Лимит на легионеров: через год заработает схема «8+17»?В среду на очередном заседании исполкома РФС центральным вопросом повестки дня станет вопрос о новом лимите на легионеров в РПЛ.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
24/06 18:30Футбол
«Тамбов»: приобретений больше, чем потерьВ понедельник дебютант премьер-лиги «Тамбов» начал второй тренировочный сбор. Он, как и первый проходит в столице Белоруссии Минске.
26/06 09:00Футбол
Валерий Чухрий: Надо не лимит менять, а все руководство РПЛБывший глава московского офиса ФИФА поделился ожиданиями от сегодняшнего заседания исполкома РФС.
16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
16/06 19:18Теннис
Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года!Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
13/06 12:00ММА
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
26/06 06:30Хоккей
Сергей Зубов избран в Зал хоккейной славы: он десятый из нашихДвукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион, а ныне главный тренер ХК «Сочи» стал десятым россиянином, включенным в Зал славы в Торонто.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
26/06 11:30Хоккей
Зубов в зале славы, Суарес перегрелся, биатлонистов наказали. Главное за суткиРассказываем о последних главных событиях в мире спорта, которые вы могли пропустить, но лучше не надо.
16/06 05:00Бокс
Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
Новости
13:02 ММА Александр Бутенко: Хабиб сделает свое дело в бою с Порье, все решит его отменная борьба
12:57 Легкая атлетика 455 легкоатлетов включены в пул тестирования РУСАДА
12:47 Футбол Кокорин будет отбывать заключение в одной колонии с братом
12:46 Футбол Лимит на легионеров в РПЛ будет смягчен
12:40 Легкая атлетика ИААФ рассчитывает на отмену решения суда в отношении Семени
12:30 Формула-1 Франц Тост: Буду рад, если Квят вернется в «Ред Булл»
12:30 Хоккей Александр Овечкин: Орпик сыграл важнейшую роль в нашей первой победе в Кубке Стэнли
12:26 Хоккей Павел Буре: Рад тому, что Зубов попал в Зал славы
12:21 Формула-1 Даниил Квят: В Австрии можно почувствовать машину Формулы-1 в ее лучшем виде
12:14 Футбол Игрок «Крыльев Советов» госпитализирован с аппендицитом
12:14 Футбол Жена Боккетти – болельщику «Спартака»: Да он еще не уходит
12:07 Футбол Семак – о матче с «Локо» за Суперкубок России: Никакой недооценки не будет
12:04 Футбол Сильва объявил об уходе из «Манчестер Сити» после следующего сезона
11:59 Футбол Крузе станет игроком «Фенербахче»
11:53 Хоккей Сергей Зубов: Уилсон изменил мою игру и само понимание хоккея
11:45 Футбол Артета и Дайч могут возглавить «Ньюкасл»
11:40 ММА Макгрегор может посетить бой Нурмагомедов – Порье
11:31 Футбол Николай Рассказов: Надеюсь, в новом сезоне забью не один гол
11:26 Футбол Николай Рассказов: Очень рад, что Ещенко будет в «Спартаке» как минимум еще год
11:22 Футбол Иранский клуб предлагает Каррере двухлетний контракт
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика