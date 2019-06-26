«Флайерз» предложили контракт Проворову. Он станет лидером на долгие годы 22-летний ярославец должен подписать долгосрочный контракт.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов этим летом подпишет свой первый серьезный контракт. Он отыграл за «Флайерз» три сезона и стал ограничено свободным агентом. В конце июня Проворов получил квалификационное предложение от клуба. Детали нового соглашения пока неизвестны. Но для одного из лидеров «летчики» не должны пожалеть денег. Кроме размера контракта, интересен также его срок.

Проворов будет стремиться подписать соглашение на 5-6 лет, либо контракт-мостик на два сезона. Однако здесь все не так просто. У «Флайерз» есть основания диктовать свои условия.

Защитник плохо провел контрактный год

Проворов выступает за «Филадельфию» с 2016 года. «Флайерз» выбрали россиянина на драфте под седьмым номером – для защитника это довольно высоко. Клуб рассчитывал, что Иван станет лидером команды на долгие годы. Некоторые видели в нем наследника Сергея Зубова, которого совсем недавно включили в Зал славы в Торонто.

Не сказать, что Проворов сходу разорвал НХЛ, но ему было, чем похвастаться. В первом же сезоне он провел 82 встречи и набрал 30 (6+24) очков. Для дебютанта-защитника – очень неплохо. А уже через год о нем стали говорить как об элитном защитнике. Он снова оттрубил 82 матча, в которых заработал 41 (17+24) очко при показателе полезности «+17».

В «Филадельфии» не могли нарадоваться на молодого хоккеиста и ждали, что в контрактный год он покажет игру, сравнимую с лучшими защитниками лиги. Увы, что-то пошло не так. В 82 матчах Иван заработал всего 26 (7+19) очков. Его показатель полезности рухнул до «-16». Это худшая статистика для Проворова за три года в НХЛ.

Из плюсов – он способен регулярно проводить около получаса на площадке за матч, а также абсолютно не подвержен травмам. В остальном – много вопросов. Болельщики и специалисты спорят об игре Ивана в «Филадельфии». Одни объясняют его плохие цифры исключительно чехардой во вратарской линии и в целом ужасной обороной «Флайерз». Другие считают, что это и есть реальный уровень Проворова. Каждая из сторон приводит доказательства своей правоты.

Плохой сезон Проворова – исключение

Скептики утверждают, что Проворов перестал прогрессировать. Такой вывод делать лишь на основе одного не самого удачного сезона нельзя. Плохой чемпионат в исполнении Ивана может быть следствием абсолютно разных причин. А иногда объяснить посредственную игру того или иного хоккеиста попросту невозможно. Так бывает, потому что это жизнь. Можно сколько угодно анализировать, публиковать различные статистические выкладки и все равно попасть пальцем в небо.

Как кажется, в ситуации с Проворовым – как раз этот случай. Вряд ли он снизил требования к себе или растерял свой талант. Один плохой год не делает Ивана плохим или средним защитником. Для того, чтобы увидеть его плюсы, не нужно брать микроскоп. А о профессионализме россиянина не говорил только ленивый. Вряд ли статистика в контрактный сезон даст какое-либо преимущество боссам «Флайерз» при подписании контракта с игроком. Они прекрасно понимают цену Проворова, да и сам защитник ее прекрасно знает.

На что может рассчитывать Проворов

Североамериканские специалисты склоняются к тому, что Проворов получит шестилетний контракт на 6 миллионов долларов в год. Это абсолютно нормально с учетом того, сколько получил в «Сан-Хосе» Эрик Карлссон. Проворов безусловно стоит этих денег, поскольку готов стать первым защитником «Филадельфии» на долгие годы. «Флайерз» смогут построить оборону вокруг россиянина.

Контракт-мостик скорее выгоден самому Ивану. За пару лет он может доказать, что прошедший сезон не более чем недоразумение. Два года с хорошей статистикой позволят Проворову заключить тяжелый долгосрочный контракт, который обеспечит его на всю оставшуюся жизнь. Защитник и его агент точно рассматривают такой вариант. Однако вряд ли «Филадельфия» пойдет на эти условия. В НХЛ грядет локаут, сложно предположить, что будет с платежными ведомостями через пару лет.

Вариант, который также нужно рассматривать – усиление «Флайерз» на рынке свободных агентов. Если «Филадельфия» подпишет топового защитника, то Проворов автоматически перестанет быть номером один в команде. Однако пока он таковым является и может рассчитывать на хорошие условия.

Повторимся – для клуба и игрока очень важно заключить длительный контракт на 6-7 лет. Скорее всего, об этом разговаривают обе стороны. Весь вопрос в цене.