«Коламбус» не хочет отпускать Панарина: ему готовы заплатить $96 миллионов - Советский спорт
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01 июля 2019 11:52ХоккейКостяев Иван

«Коламбус» не хочет отпускать Панарина: ему готовы заплатить $96 миллионов

В год Артемий может зарабатывать 12 миллионов долларов.

Российский нападающий Артемий Панарин 1 июля выходит на рынок свободных агентов. Он собирается рассмотреть предложения нескольких клубов. Однако форвард может остаться в «Коламбусе».

«Жакеты» долго думали, какое же соглашение предложить Панарину. Как сообщают североамериканские СМИ, «Коламбус» наконец-то созрел: 96 миллионов долларов за восемь лет. Именно такой контракт готовы дать Артемию в Огайо.

Если Панарин согласится на условия «Коламбуса», то в год он будет зарабатывать 12 миллионов долларов. Это очень заманчиво. «Блю Джекетс» показали, что хотят сохранить россиянина в команде.

Стоит ли ему подписывать этот контракт?

В минувшей регулярке Панарин провел 79 матчей. В них он забросил 28 шайб и отдал 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В плей-офф Панарин выходил на лед в 10 матчах, форвард набрал 11 (5+6) очков, нанес 27 бросков и заработал показатель полезности «0». Артемий внес решающий вклад в победу «Коламбуса» над «Тампой» в первом раунде.

«Жакеты» совсем скоро станут реальным претендентом на Кубок Стэнли. Даже если уйдет Сергей Бобровский, у «Коламбуса» не возникнет проблемы найти адекватную замену голкиперу. Оборона команда Джона Тортореллы стала крепче с приходом Владислава Гаврикова, который сумел показать классную игру в плей-офф. Нет сомнений, что он будет прогрессировать. То есть в защите особенных проблем у парней из Огайо не предвидится.

В атаке «Коламбус» собирается сделать ставку как раз на Панарина. Понятно, что у него будут хорошие центры, а возможно – ударная пятерка, которая потащит «Коламбус» в плей-офф. Безусловно, высокие шансы на Кубок Стэнли в ближайшем будущем делают «Жакетов» привлекательным вариантом для Панарина.

Но Артемий должен понимать, что для победы в плей-офф «Коламбусу», скорее всего, регулярно придется побеждать «Тампу». «Молнии» вряд ли вылетят в стартовых раундах через год и даже через два. Не то чтобы перспектива встречи с командой Никиты Кучерова должна пугать Артемия, но «Коламбус» не станет настолько мощным, чтобы быть фаворитом в этой битве.

Но самое главное – Панарин дал понять, что не хочет жить в Огайо. Ему интересны Флорида и Нью-Йорк. Одни заманивают мягким налогообложением, знакомым главным тренером и классным климатом, другие – жизнью в самом известном городе мира и перспективами побороться за Кубок Стэнли через пару лет.

Ему нужно уходить из «Коламбуса»

Сам Панарин склоняется к варианту с «Пантерз». Во-первых, на юге он может заработать намного больше из-за низкого подоходного налога в штате Флорида. Во-вторых, там играет Евгений Дадонов. Что может творить эта связка, вы прекрасно помните. В-третьих, его центром станет Александр Барков, который способен замаскировать все минусы Панарина. Например, не самую лучшую игру на своей половине площадке.

Не забываем, что новым главным тренером «Флориды» стал Джоэль Кенневилль – наставник, с которым в «Чикаго» Артемию работалось очень комфортно. Панарин знает, что с этим специалистом у него не возникнет никаких проблем. Этот фактор не стоит недооценивать.

Вариант с «Рейнджерс» также перспективен. Совсем скоро в Нью-Йорке будет новая команда. Там собралась талантливая банда, которой нужно время для роста. Но через пару лет «рейнджеры» будут реальной силой в плей-офф.

Если Панарин действительно может выбирать, то ему нужно уходить из «Коламбуса». Зачем находиться восемь ближайших лет в городе, к которому не лежит сердце? Перед Артемием открываются широкие возможности, нужно их использовать. В мечте жить в Нью-Йорке или на юге США нет ничего зазорного. Конечно, руководству «жакетов» – респект за то, что ценит Артемия и предлагает шикарные условия. Но вряд ли он будет полностью счастлив в «Коламбусе».

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