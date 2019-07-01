Варламов ушел из «Колорадо». На него претендуют «Айлендерс» и «Каролина» Российский голкипер не хочет возвращаться в Россию.

1 июля на рынок свободных агентов выйдут не только Артемий Панарин и Сергей Бобровский. Есть еще один россиянин, который подпишет новый контракт. Когда-то Семен Варламов котировался даже выше Бобровского, но сейчас вратарь переживает спад. Вряд ли он подпишет соглашение, которое полностью его удовлетворит.

– У Семена есть предложения от других команд НХЛ, все станет ясно к 1 июля – какие условия предложит «Колорадо» и другие клубы. Семену хочется определиться как можно быстрее, потому что если он выберет не «Колорадо», то придется решать много бытовых вопросов, например, переезд, – так прокомментировал будущее голкипера отец Варламова – Александр.

«Эвеланш» в качестве работодателя для вратаря его представители назвали скорее на удачу. Уже давно понятно, что Семена не будет в Денвере.

Он точно не останется в «Колорадо»

Варламов пришел в «Колорадо» в 2011 году. Он никогда не был основным голкипером «Вашингтона», куда он приехал после серебра последнего сезона «Суперлиги». В «Эвеланш» же сделали на него ставку. Самым успешным сезоном для Варламова стал чемпионат 2013/2014. Тогда генеральные менеджеры клубов НХЛ номинировали россиянина на приз лучшему вратарю сезона – «Везина Трофи». Он был безоговорочно первым номером в «Колорадо». Казалось, что все проблемы, которые преследовали его на старте карьеры в НХЛ – в прошлом.

Варламову всегда мешали травмы. Иногда казалось, что у него есть абонемент в лазарет. Говорят, виноваты тренеры «Вашингтона» – именно в «Кэпиталз» у Семена начались сложности со здоровьем. В «Колорадо» какое-то время он не получал повреждений, но в последние годы Семен снова стал постоянным клиентом врачей. За свою карьеру в НХЛ всего один раз провел более 60 матчей за сезон – норма для основных голкиперов своих клубов.

Травмы не только выбивают из игрового тонуса. Варламов теряет кураж. Семен – самый куражный вратарь на планете. Если он его ловит, то пробить россиянина становится невозможным. Причем Варламов вытаскивает на кураже не отдельно взятые матчи. Вратарь способен сохранять это состояние на протяжении нескольких месяцев.

В минувшем сезон Варламов проиграл конкуренцию немцу Филипу Грубауэру. Последний играл без замен в плей-офф, где «Эвеланш» добрались до второго раунда. Грубауэр в Кубке Стэнли выступил очень сильно. Это поставило крест на перспективах Варламова в Денвере. После восемь лет в «Колорадо» голкиперу придется покинуть клуб.

Варианты для Варламова

В услугах российского вратаря заинтересована «Каролина Харрикейнз». Еще одним претендентом на Варламова называют «Нью-Йорк Айлендерс».

С первым клубом все просто. «Каролина» не собирается предлагать новый контракт Петру Мразеку. Чех покинет «Харрикейнз». Руководству клуба понадобится основной голкипер. Кто-то говорил, что «Каролина» хочет заполучить Бобровского, но вряд ли россиянин примет предложение этого клуба. Для Варламова же, который в НХЛ котируется ниже, это будет идеальным вариантом. За его спиной останется Джеймс Раймер. Это не тот вратарь, которого невозможно переиграть.

Варламову нужно избежать травм. Тогда он может занять место в воротах «Харрикейнз» на ближайшие 4-5 лет.

С «Айлендерс» все гораздо сложнее. Похоже, «островитяне» не будут продлевать контракт с Робином Ленером – голкипером, который попал в номинанты на «Везину» по итогам сезона. Стороны не могут прийти к соглашению в части денег. Если Ленер выйдет на рынок свободных агентов, то клуб из Нью-Йорка автоматически станет одним из главных претендентов на Бобровского. Варламов у нью-йоркцев явно не первый в списке. Возможно, если сорвется вариант с Бобом, то «островитяне» попробуют удержать в команде Ленера.

В системе Барри Троца – главного тренера «Айлендерс» – Варламову точно будет комфортно. Наставник очень трепетно выстраивает оборону и учит защитников помогать своему вратарю на пятаке. В этом клубе Варламов вновь может стать одним из самых непробиваемых голкиперов мира. Было бы круто.