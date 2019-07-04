Матч звезд в Москве и обилие культовых дерби. Каким будет календарь КХЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 июля 2019 13:00ХоккейКостяев Иван

Матч звезд в Москве и обилие культовых дерби. Каким будет календарь КХЛ

КХЛ презентует календарь 11 июля, но некоторые детали известны уже сейчас.

b9e7626e4c1645ae30a62f0d79b7b35b

Континентальная хоккейная лига сообщила, что презентация календаря сезона-2019/20 пройдет 11 июля. Изначально КХЛ планировала представить календарь неделей раньше, но по неназванным причинам сдвинула сроки.

Известно, что старт турнира запланирован на 1 сентября. Регулярный чемпионат закончится 27 февраля. Каждая из команд проведет по 62 матча. В календаре предусмотрены паузы на Евротур, каждая из которых продлится по шесть дней.

Плей-офф начнется 1 марта, а завершится 30 апреля, если потребуется седьмой матч финала. Перерыв перед чемпионатом мира составит семь дней. КХЛ заявила, что продолжит проект KHL World Games – выездные матчи за пределами стран-участников лиги. Остальные детали обещали рассказать на презентации календаря.

КХЛ сделает ставку на дерби

По информации «Советского спорта», лига планирует существенно увеличить число дерби: болельщики увидят шесть матчей между СКА и ЦСКА, а также шесть игр «Салават Юлаев» – «Ак Барс». Причем одно из «Зеленых дерби» состоится в швейцарском Давосе, где пройдет Кубок Шпенглера. Уже известно, что в турнире будут участвовать уфимцы.

Это не в первый раз, когда команды КХЛ сыграют в Давосе. 23 декабря 2010 года питерский СКА разгромил «Спартак» (5:1). «Армейцы» готовились к матчу почти неделю, тогда как красно-белым пришлось играть фактически с листа.

Но не только «Салават Юлаев» и «Ак Барс» отправятся на гастроли. По слухам, КХЛ запланировала три матча «Барыса» в Алма-Ате. О соперниках клуба из Нур-Султана пока ничего неизвестно. В Алма-Ате в 2016 году открыли шикарный дворец на 12 тысяч зрителей. Вероятно, матчи состоятся именно там.

Как утверждают источники «Советского спорта», «Локомотив» вновь не сыграет 7 сентября, когда будет восьмая годовщина трагедии с участием ярославцев. До прошлого сезона КХЛ не проводила матчи в этот день. Однако год назад прошло несколько встреч. Болельщики других команд во время матчей почтили память хоккеистов «Локомотива».

Москва в третий раз примет Матч звезд КХЛ

КХЛ утверждает, что Матч звезд состоится 18-19 января 2020 года. Однако лига не называла место проведения этого мероприятия. По нашей информации, Звездная неделя пройдет в Москве на новой «ВТБ-Арене». Впервые Матч звезд сыграют на канадской площадке.

Сейчас Матч звезд лишь одно из мероприятий Звездной недели. В нее также входят Кубок Вызова (МХЛ) и Матч звезд Женской хоккейной лиги. Возможно, их перенесут на другую арену. КХЛ приняла такое решение в прошлом году, когда Казань и Нижнекамск вместе принимали Неделю звезд хоккея.

Столица уже проводила Матчи звезд: в 2009 году матч состоялся на Красной площади, где установили трибуны, а в 2016 году МЗ прошел в «ВТБ Ледовый дворец», который сейчас называется «ЦСКА-Арена». Таким образом, российская столица может принять третий Матч звезд в истории. Ранее некоторые источники утверждали, что МЗ отдадут Санкт-Петербургу.

Лига также планирует ряд нововведений, которые касаются плей-офф. Весной-2019 года параллельные матчи первого раунда в конференциях развели по разным дням – для удобства болельщиков. По слухам, теперь это коснется и второго раунда, что практически исключит одинаковое начало встреч, поскольку параллельно будут играть клубы Запада и Востока.

04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
03/07 18:30Теннис
Свитолина обняла россиянку после жуткой травмы, а соперница Шараповой танцевалаЗа два дня на Уимблдоне – сразу два драматичных исхода матчей с участием россиянок. Во вторник поединок не завершила Мария Шарапова. В среду – Маргарита Гаспарян. Обе девушки снялись из-за травм. Но как по-разному все это выглядело.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
23/06 19:00Теннис
В двух шагах от топ-10. Медведев упустил возможность пробиться в «десятку»Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
02/07 10:00Хоккей
Панарин и Боб взорвали рынок. Топ-сделки первого дня трансферов в НХЛБобровский, Панарин, Варламов и Зайцев будут выступать за другие клубы.
03/07 20:00Футбол
Так и останешься никем, Лео. Месси опять закономерно не добрался до титулаПоследние годы интрига в любом турнире с участием сборной Аргентины одна: выиграет ли титул Лео Месси? Возможно, лучший футболист в истории опять остался с пустыми руками – уступив Бразилии 0:2 в полуфинале Копа Америка.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
02/07 22:00Теннис
Осака, Тим, Циципас: кто из фаворитов уже покинул УимблдонПервый круг Уимблдона принес много сенсаций – сразу несколько фаворитов оступились на старте турнира. «Советский спорт» собрал пятерку ярких звезд, которые проиграли в понедельник и вторник.
28/06 20:00ММА
Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок.
01/07 07:00Теннис
Пролетарская революция в теннисе: обошлось без кровиКлючевым здесь является слово «пролетарская». Теннисный «пролетариат» восстал против массовых сокращений. И победил.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
04/07 09:00Футбол
Сенсация на Кубке Америки: сборная Перу вышла в финал (видео голов)В полуфинальном матче в Порту-Алегри перуанцы разгромили действующих победителей турнира чилийцев (3:0).
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
03/07 08:15Хоккей
Переход Панарина в «Рейнджерс» – это ошибка. Там он не выиграет Кубок СтэнлиПанарин сделал неправильный выбор.
03/07 21:30Теннис
Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг УимблдонаДаниил Медведев и Карен Хачанов победили во втором раунде Уимблдона. Первый обыграл австралийца Алексея Попырина. Второй – испанца Фелисиано Лопеса. Оба – за четыре сета.
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
03/07 08:00Хоккей
Панарин способен стать лицом «Нью-Йорка», как Овечкин в «Вашингтоне»По годовой зарплате Артемий в НХЛ уступает только Макдэвиду. Но, уверен, россиянин в «Рейнджерс» не повторит судьбу канадца в «Эдмонтоне», чей клуб уже два сезона даже в плей-офф попасть не может.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
03/07 06:00Футбол
Теперь Месси можно уходить. Аргентина снова проиграла Бразилии Несмотря на старания Лионеля Месси, аргентинцы уступили своим принципиальным соперникам в полуфинале Кубка Америки (0:2). 
28/06 09:15ММА
Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.
01/07 14:00ММА
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.
Новости
13:47 Футбол «Рубин» арендует форварда «Динамо» Маркова
13:34 Футбол Арташес Арутюнянц: За каждое оскорбление в адрес болельщиков «Ростова» придется ответить
13:24 Футбол «Локомотив» представил три варианта формы на следующий сезон (фото)
13:14 Футбол В «Славе» отказались комментировать увольнение грузинских игроков
13:02 Футбол Агент: Где Боккетти продолжит карьеру? В «Спартаке»
12:44 Футбол Кварацхелия присоединился к «Рубину» (фото)
12:34 Футбол Фелиш взял в «Атлетико» номер Гризманна
12:19 Футбол Сергей Кисляк: Если бы белорусы и раньше не считались легионерами, задержался бы в «Рубине» подольше
12:09 Футбол «Барселона» не намерена платить за Неймара больше 170 миллионов евро
11:57 Футбол Марина Грановская: Сделаем все, чтобы обеспечить Лэмпарду необходимую поддержку
11:49 ММА Штырков после ухода из UFC будет выступать в Японии
11:39 Футбол Фрэнк Лэмпард: Горжусь, что вернулся в «Челси» в качестве тренера
11:30 Футбол Буффон прибыл на медосмотр в «Ювентус» (фото, видео)
11:20 Футбол «Челси» объявил о назначении Лэмпарда главным тренером клуба
10:56 Футбол Дмитрий Комбаров: В Самаре очень крепкая команда и отличные условия для игроков
10:46 Баскетбол Россия сыграет с Испанией в четвертьфинале Евробаскета
10:35 Футбол В семье Айртона родился сын (фото)
10:25 Футбол Матчем «Спартак» – «Краснодар» завершится предсезонный турнир в Австрии
10:12 Теннис Рублев и Флинк проведут матчи второго круга на «Уимблдоне»
09:56 Футбол Степашин вошел в совет директоров «Динамо»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика