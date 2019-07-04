Матч звезд в Москве и обилие культовых дерби. Каким будет календарь КХЛ КХЛ презентует календарь 11 июля, но некоторые детали известны уже сейчас.

Континентальная хоккейная лига сообщила, что презентация календаря сезона-2019/20 пройдет 11 июля. Изначально КХЛ планировала представить календарь неделей раньше, но по неназванным причинам сдвинула сроки.

Известно, что старт турнира запланирован на 1 сентября. Регулярный чемпионат закончится 27 февраля. Каждая из команд проведет по 62 матча. В календаре предусмотрены паузы на Евротур, каждая из которых продлится по шесть дней.

Плей-офф начнется 1 марта, а завершится 30 апреля, если потребуется седьмой матч финала. Перерыв перед чемпионатом мира составит семь дней. КХЛ заявила, что продолжит проект KHL World Games – выездные матчи за пределами стран-участников лиги. Остальные детали обещали рассказать на презентации календаря.

КХЛ сделает ставку на дерби

По информации «Советского спорта», лига планирует существенно увеличить число дерби: болельщики увидят шесть матчей между СКА и ЦСКА, а также шесть игр «Салават Юлаев» – «Ак Барс». Причем одно из «Зеленых дерби» состоится в швейцарском Давосе, где пройдет Кубок Шпенглера. Уже известно, что в турнире будут участвовать уфимцы.

Это не в первый раз, когда команды КХЛ сыграют в Давосе. 23 декабря 2010 года питерский СКА разгромил «Спартак» (5:1). «Армейцы» готовились к матчу почти неделю, тогда как красно-белым пришлось играть фактически с листа.

Но не только «Салават Юлаев» и «Ак Барс» отправятся на гастроли. По слухам, КХЛ запланировала три матча «Барыса» в Алма-Ате. О соперниках клуба из Нур-Султана пока ничего неизвестно. В Алма-Ате в 2016 году открыли шикарный дворец на 12 тысяч зрителей. Вероятно, матчи состоятся именно там.

Как утверждают источники «Советского спорта», «Локомотив» вновь не сыграет 7 сентября, когда будет восьмая годовщина трагедии с участием ярославцев. До прошлого сезона КХЛ не проводила матчи в этот день. Однако год назад прошло несколько встреч. Болельщики других команд во время матчей почтили память хоккеистов «Локомотива».

Москва в третий раз примет Матч звезд КХЛ

КХЛ утверждает, что Матч звезд состоится 18-19 января 2020 года. Однако лига не называла место проведения этого мероприятия. По нашей информации, Звездная неделя пройдет в Москве на новой «ВТБ-Арене». Впервые Матч звезд сыграют на канадской площадке.

Сейчас Матч звезд лишь одно из мероприятий Звездной недели. В нее также входят Кубок Вызова (МХЛ) и Матч звезд Женской хоккейной лиги. Возможно, их перенесут на другую арену. КХЛ приняла такое решение в прошлом году, когда Казань и Нижнекамск вместе принимали Неделю звезд хоккея.

Столица уже проводила Матчи звезд: в 2009 году матч состоялся на Красной площади, где установили трибуны, а в 2016 году МЗ прошел в «ВТБ Ледовый дворец», который сейчас называется «ЦСКА-Арена». Таким образом, российская столица может принять третий Матч звезд в истории. Ранее некоторые источники утверждали, что МЗ отдадут Санкт-Петербургу.

Лига также планирует ряд нововведений, которые касаются плей-офф. Весной-2019 года параллельные матчи первого раунда в конференциях развели по разным дням – для удобства болельщиков. По слухам, теперь это коснется и второго раунда, что практически исключит одинаковое начало встреч, поскольку параллельно будут играть клубы Запада и Востока.